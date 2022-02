Massnahmen bald zu Ende Steigt jetzt die grosse Party? Solothurner Eventorganisatoren schauen unterschiedlich optimistisch in die Zukunft Das Openair Etziken ist schon fast ausverkauft, die Veranstalter freuen sich auf ein «normales» Festival. Der Organisator der Konzerte auf dem Attisholz Areal ist zurückhaltender: Die Pandemie werde in der Eventbranche Spuren hinterlassen, sagt er. Raphael Karpf Jetzt kommentieren 09.02.2022, 05.00 Uhr

Das Openair Etziken 2019. Tina & Tom Ulrich

Sie sind nicht zu beneiden, die Menschen aus der Eventbranche. Die Pandemie hinterliess dort ihre Spuren wie kaum an einem anderen Ort. Nun ist das Ende der Massnahmen absehbar. Und dann? Steigt die grosse Party?

Die Meinungen dazu gehen auseinander. Man ist vorsichtig geworden mit Prognosen in der Branche. Doch während die einen noch mit grossem Respekt in die Zukunft schauen, herrscht bei anderen pure Vorfreude.

Howard Carpendale ist schon im Luxory in Grenchen aufgetreten. Hansjörg Sahli

Karly Koller gehört eher zur Gruppe der Vorsichtigen. Zusammen mit seinem Sohn organisiert er im Grenchner «Luxory» Schlagerkonzerte. Internationale Stars wie Howard Carpendale sind schon dort aufgetreten. Doch die Einnahmen sind momentan nicht halb so hoch wie auch schon. «Wir schlagen uns gerade so durch», sagt er. Man warte auf Normalität, dann könne man wieder gut überleben.

Und kommt diese Normalität bald? Koller ist nicht überzeugt. Auch wenn die Massnahmen fallen würden: Die Menschen seien nach wie vor zurückhaltend. «Wir müssen die Angst aus den Köpfen der Menschen erst wieder rausbringen.»

Wird die Eventbranche noch saisonaler?

Auch Harri Kunz glaubt, dass die Pandemie noch eine Weile Spuren hinterlassen wird. Mit der «Up! Event AG» organisiert er unter anderem die Konzerte auf dem Attisholz-Areal in Riedholz. Er kann sich vorstellen, dass die Eventbranche künftig noch saisonaler wird. Mit Events im Freien im Sommer. Und einer ruhigeren Phase im Winter. «Die Leute haben die Distanz verinnerlicht», sagt er. Ob es wieder Partys mit tausenden in Innenräumen geben wird: Er hat seine Zweifel.

Harri Kunz, Chef Up! Event, begrüsst das Publikum in der Attisholz-Arena. Hans Peter Schläfli

Trotzdem ist Kunz «gespannt vorsichtig guten Mutes», wie er es ausdrückt. Nachdem lange tote Hose war, wird er nun mit Anfragen für Events von Firmen und Privaten fast schon überrannt. Auch die «Limited Edition»-Konzertreihe im Sommer auf dem Attisholz-Areal ist in Planung. Er sagt:

«Wir werden jetzt das Problem haben, dass wir zu viel zu tun und zu wenige Leute haben.»

Nicht nur Eventorganisatoren, auch viele Eventtechniker hätten die Branche verlassen.

Pipo Kofmehl im Kofmehl. Hanspeter Bärtschi

Viel zu tun und knapp an Personal: Dieses Problem sieht man auch in der Solothurner Kulturfabrik Kofmehl auf sich zukommen. «Es wird eine sehr hohe Dichte an Kulturanlässen geben», sagt Pipo Kofmehl. Auch wegen verschobenen Veranstaltungen, die nun nachgeholt werden. Zusätzlich zu neuen Partys und Konzerten.

Zwar sei es toll, dass nun auch kulturell wieder etwas laufe. Gleichzeitig bringe das auch seine Herausforderungen mit sich. Kofmehl spricht dabei nicht nur das Personal an, sondern auch mögliche Probleme bei der Auslastung. Wenn plötzlich überall Events stattfinden: Aufteilen kann sich das Publikum nicht. Läuft plötzlich zu viel aufs Mal? Fehlt dann das Publikum? Solche Fragen werden sich noch stellen, sagt er.

Und dies zusätzlich zur Frage, ob sich die Leute überhaupt getrauen, wieder an Veranstaltungen zu gehen. Wobei Kofmehl hier zuversichtlich ist. Mit Auflagen wurden in der Kulturfabrik zuletzt Partys durchgeführt. Er sagt:

«Wenn man dabei war, hatte man nicht das Gefühl, dass man in einer Krise war.»

André Burkhalter vom P9 in Biberist. Screenshot Jump TV

Sind es im Frühling zu viele Veranstaltungen aufs Mal? Diese Befürchtung hat André Burkhalter von der P9-Event Location in Biberist. «Alle wollen nun Partys und Konzerte machen und aufholen, was zwei Jahre lang nicht möglich war.» Darum ist für Burkhalter auch klar: In Biberist möchte man auf Qualität setzen, nicht Quantität: «Wir wollen nicht jedes Wochenende drei Anlässe durchführen. Sondern alle paar Wochen einige ausgewählte.»

Im Fokus stehen dabei vor allem Konzerte, die angeboten werden sollen. Dennoch werde auch im P9 das Programm etwas gedrängter sein als auch schon – weil auch dort manche Anlässe nachgeholt werden.

Das Openair Etziken ist schon fast ausverkauft

Spricht man von Partys im Kanton Solothurn, kommt man nicht ums Openair Etziken herum. «Wir können es selbst kaum erwarten, dass es endlich wieder stattfindet», sagt Nourdin Khamsi, der im OK für die Kommunikation zuständig ist. Geplant ist Stand jetzt ein «ganz normales» Festival, ohne Zertifikate oder andere Auflagen. Er ist sehr zuversichtlich, dass dies dieses Jahr möglich sein wird.

Und werden die Leute auch an ein Festival kommen? Fast sämtliche Leute haben ihre Tickets vom vergangenen Jahr auf dieses transferieren lassen. Das Festival ist jetzt schon fast ausverkauft.

