Massentierhaltungsinitiative: Solothurner Politiker im Disput

Massentierhaltungs-Initiative «Fleisch essen darf nicht zum Privileg der Reichen werden» – «Das ist Blödsinn und eine Frage der Prioritätensetzung» Philippe Ruf ist in der SVP, verzichtet auf Fleisch und will per Initiative die Massentierhaltung abschaffen. Felix Lang ist Biobauer, engagierter Grüner und lehnt das Volksbegehren ab. Ein Streitgespräch zwischen zwei Solothurnern, die alles andere als linientreue Parteisoldaten sind. 27.08.2022

Sie schonten sich in der Diskussion argumentativ nicht, blieben persönlich aber fair: SVP-Kantonsrat Philippe Ruf (links) und der ehemalige Grünen-Kantonsrat und Biobauer Felix Lang. Bruno Kissling

Philippe Ruf, was haben Sie gestern zu Abend gegessen?

Philippe Ruf: Da habe ich mir etwas Feines zubereitet: Kichererbsensalat mit Avocado und Zwiebeln.

Also weder Fleisch noch Käse?

Ruf: Käse gab es nicht, auf Fleisch verzichte ich seit einer Weile.

Konsumieren Sie stets biologisch produzierte Lebensmittel?

Ruf: So weit würde ich nicht gehen, denn gerade in den Restaurants habe ich da nicht die volle Übersicht. Natürlich informiere ich mich, woher die Lebensmittel stammen.

Philippe Ruf (auf dem Bild links) isst kein Fleisch, Felix Lang (auf dem Bild rechts) ist Biobauer. Bruno Kissling

Sie unterstützen die Massentierhaltungs-Initiative, die nur noch Fleisch und Käse gemäss den Richtlinien von Bio Suisse 2018 zulassen will. Warum wollen Sie den Leuten vorschreiben, was sie zu konsumieren haben? Wer will, kann längst Bio kaufen.

Ruf: Eine berechtigte Frage. Die meisten Betriebe haben bereits einen hohen Standard und produzieren vorbildlich. Aber es gibt einen Teil der landwirtschaftlichen Betriebe, gemäss Bund sind es 5 Prozent, der Massentierhaltung im industriellen Ausmass betreibt. Auf diese zielt die Initiative ab.

Laut den Initiativgegnern gibt es in der Schweiz keine Massentierhaltung.

Ruf: Das ist eine Frage der Betrachtungsweise. Natürlich halten die Betriebe die gesetzlichen Vorgaben betreffend der Anzahl gehaltener Tiere ein. Bloss: Heute sind 27'000 Hühner in einem Stall erlaubt, wo einem Tier die Fläche eines A4-Blattes zur Verfügung steht. Niemand wird bestreiten, dass dies eine Masse ist.

Blick in einen Betrieb mit 18'000 Legehennen. Alexandra Wey

Felix Lang, als ich gelesen habe, dass Sie als überzeugter Grüner und Bio-Suisse-Delegierter gegen die Initiative antreten, traute ich meinen Augen kaum. Wie kommt’s?

Felix Lang: Vorab möchte ich dem jungen SVPler ein Kompliment für seine klar grüne Haltung aussprechen. Ich bin einverstanden: Vordergründig ist meine Position wohl schwierig zu verstehen. Der Teufel steckt im Detail: Der Initiativtext stimmt mit den Absichten nicht überein. Die Initiative ist gut gemeint, aber praxisuntauglich. Denn in einem Streitfall ist der Text massgebend. Gerade in der Bundesverfassung.

Zu den Personen Felix Lang ist Biobauer. 15 Jahre bewirtschaftete er in Pacht den Berghof in Rohr, wo er auch Gemeindepräsident war. Seit über zehn Jahren ist er auf einem landwirtschaftlichen Betrieb in Lostorf angestellt. Elf Jahre präsidierte er Bio Nordwestschweiz, beim Dachverband Bio Suisse ist er Delegierter. Der 61-Jährige war zehn Jahre Kantonsrat der Grünen. Er ist verheiratet und Vater von drei Kindern und bald dreifacher Grossvater. Philippe Ruf ist studierter Betriebswirtschafter mit Masterabschlüssen in Internationalem Management und in Wirtschaftsinformatik. Seit vier Jahren arbeitet er für den Liftbaukonzern Schindler, zuerst als Personalleiter, seit zwei Jahren ist er zuständig für den Bereich der internen Services. Seit 2016 sitzt der SVP-Mann im Stadtparlament Olten und seit 2019 im Kantonsrat. Ruf engagiert sich im nationalen Initiativkomitee gegen die Massentierhaltung. Der 33-Jährige ist ledig und ohne Kinder.

Im Initiativtext steht, dass die Tierhaltung den Richtlinien von Bio Suisse 2018 entsprechen soll. Da bleiben doch keine Fragen offen?

Lang: Es geht um den Begriff der Massentierhaltung. Niemand kann sagen, was das ist. Die Initianten haben das Dilemma gelöst, indem sie sich auf die genannten Richtlinien stützen. Demnach muss die Ausführungsgesetzgebung bezüglich Würde des Tieres Anforderungen festlegen, die mindestens jenen von Bio Suisse aus dem Jahr 2018 entsprechen. Hier gibt es tatsächlich null Spielraum.

Wo ist also das Problem?

Lang: Dieses liegt im folgenden Absatz: Der Bund erlässt Vorschriften über die Einfuhr von Tieren und tierischen Erzeugnissen zu Ernährungszwecken, die diesem Artikel Rechnung tragen. Das ist ein Gummiparagraf, unbestimmter geht es fast nicht mehr. Hier wird der Gesetzgeber bloss zu einer Güterabwägung aufgefordert. Dass bei Importprodukten nicht das Tierwohl im Vordergrund steht, sondern daraus entstehende Konsequenzen, ist ja wohl klar. Das Parlament wird dies nicht umsetzen.

Philippe Ruf will den Fleischkonsum verteuern. Bruno Kissling

Ruf: Das sind doch Ausflüchte. Mit der Argumentation, dass eine Initiative nicht umgesetzt würde, können wir gleich jegliche politische Aktivität aufgeben.

Lang: Seien wir doch ehrlich: In der Bundesverfassung werden Artikel mit nur empfehlendem Charakter nicht konsequent umgesetzt. Müssen sie eben auch nicht.

Sie glauben also nicht daran, dass nur noch Bioprodukte importiert würden?

Lang: Nein, sonst müsste festgehalten sein, dass die Gesetze, die wir der Landwirtschaft in der Schweiz vorschreiben, konsequent auch für Importprodukte gelten würden. Man kann nicht einfach einseitig die Inlandproduktion in die Verantwortung nehmen, sondern müsste auch den Import von Produkten verbieten, die nicht unseren Biostandards entsprechen.

Die Initiative will die Würde des Tiers in der Verfassung verankern. Das müssten Sie doch unterstützen angesichts der Tatsache, dass heute nur jedes zweite Schwein und nur 8 von 100 Masthühnern regelmässig ins Freie können.

Felix Lang will mehr Grenzschutz für die Bauern. Bruno Kissling

Lang: Das mit den Zahlen ist so eine Sache. Ich habe gelesen, dass in der Schweiz nur 12 Prozent aller Tiere ins Freie können. Auf einen Betrieb heruntergebrochen mit 100 Kühen, die regelmässig Auslauf haben, sowie 10’000 Mastküken, die nie das Tageslicht sehen, dürfen gemäss diesen Berechnungen pro Tierleben nur 0,2 Prozent ins Freie. Rechnet man es aber fachlich richtig, also mit Grossvieheinheiten und pro Tierplatz, haben 71 Prozent Auslauf. Richtig berechnet, würde die Zahl von 12 Prozent vermutlich über 95 Prozent betragen. Hier spielen Tierschutzorganisationen auf eine Art und Weise mit Zahlen, die gegenüber uns Bauern und Bäuerinnen nicht mehr wohlwollend und fair sind. Sondern bösartig, populistisch und diskriminierend.

Ruf: Es ist richtig, dass die Gegner natürlich lieber mit sogenannten Grossvieheinheiten rechnen. Das mag die Betrachtungsweise repräsentieren, dass zirka 250 Küken dem Umfang Fleisch eines Rinds entsprechen. Dass aber 250 Lebewesen ausgelöscht werden, bleibt in dieser Betrachtungsweise unerwähnt. Jedes Tier, das wir schlachten, wird für unseren Genuss getötet. 2021 wurden allein in der Schweiz über 83 Millionen Leben vernichtet für die Schlachtung.

Lang: Ich bin sofort dafür, diese Anzahl zu reduzieren. Aber die Konsumentinnen und Konsumenten müssen mitmachen. Darauf könnte sich die Landwirtschaft einstellen. Aber nicht ohne Grenzschutz. Sonst wird die Reduktion in der Schweiz eins zu eins mit Import ersetzt. Und zwar aus Ställen, in denen nicht 27’000 Küken gehalten werden, sondern über eine Million. Ist das denn besser? Übrigens ist die Behauptung mit der Fläche eines A4-Blattes pro Huhn falsch. Eine Legehenne hat gemäss Tierschutzverordnung mindestens die Fläche von sieben A4-Blättern zur Verfügung. Das A4-Blatt wie auch die 27’000 Tiere sind nur richtig in Bezug auf Küken, die weniger als ein Monat alt sind. Ich rege mich auf, wenn solche landwirtschaftsverachtende Fakebilder verbreitet werden.

Ruf: Auch wenn es sieben A4-Blätter sind, ist das immer noch nicht in Ordnung. Die Initiative würde die Tierhaltung klar verbessern. In unserem Land sollen die Tiere in Würde gehalten werden.

Das will die Initiative Am 25. September stimmen wir über die Volksinitiative «Keine Massentierhaltung in der Schweiz» ab. Diese will den Schutz der Würde von Nutztieren wie Rindern, Hühnern oder Schweinen in die Verfassung aufnehmen. Gemäss den Richtlinien von Bio Suisse von 2018 sollen bis spätestens in 25 Jahren eine tierfreundliche Unterbringung und Pflege, der Zugang ins Freie, die Schlachtung und die maximale Gruppengrösse pro Stall festgelegt werden. Statt 27'000 Masthühner wären demnach nur noch 2000 pro Stall erlaubt. Die Anforderungen würden auch für den Import gelten. SP, Grüne und Grünliberale unterstützen die Initiative, dazu Umweltverbände wie Pro Natura oder Greenpeace. SVP, FDP und Mitte sind dagegen, ebenfalls der Bauernverband und die Wirtschaftsverbände.

Läuft es nicht darauf hinaus, dass an der Urne mehr Tierschutz gefordert wird, im Laden dann trotzdem viele zum Billigfleisch zugreifen?

Ruf: Studien haben bestätigt, dass das Problem tatsächlich auf Konsumentenseite liegt. Sehr viel Fleisch, das die Grossverteiler mit Bioqualität anbieten, wird nicht abgeholt. Insofern ist die Initiative griffig, weil sie dafür sorgt, dass sich der Standard der Tierhaltung angleicht, wodurch dann nur noch Fleisch mit diesen Standards angeboten wird.

Mit diesen Plakaten werben die Initianten. zvg

Mit der Folge, dass Fleisch und Käse teurer würden.

Ruf: Es ist doch jenseits von Gut und Böse, dass ein Pouletbrüstli im Coop City in Olten für 5.70 Franken angeboten wird. Wenn es drei Franken mehr sind, geht das völlig in Ordnung. Fleisch ist zu günstig und wir konsumieren zu viel davon.

Lang: Unbestritten essen wir zu viel Fleisch und der Konsum muss zurückgehen. Auch ich esse weniger davon, wahrscheinlich unterdurchschnittlich wenig. Aber es darf nicht ein Privileg der Reichen sein. Wenn sich gewisse Konsumenten Fleisch nicht mehr leisten können, ist das nicht in Ordnung.

Wir geben weit weniger als 10 Prozent unseres Budgets für Nahrungsmittel aus. Da scheint es noch eine Marge zu geben. Gleichzeitig kann sich, wer 4000 Franken verdient, um 20 bis 40 Prozent teureres Fleisch vielleicht nicht mehr leisten.

Ruf: Das ist Blödsinn. Es gibt Leute, die leben zu siebt in einer Dreieinhalbzimmerwohnung, fahren aber einen BMW7er für 125'000 Franken. Es ist eine Frage der Prioritätensetzung. Auch Fleischesser haben mir zugestanden, dass sie die Initiative unterstützen und nach Annahme der Initiative bereit sind, ein wenig mehr zu bezahlen oder halt auch an manchen Tagen darauf zu verzichten. Und das wäre auch gut so.

Streitgespräch zur Initiative gegen Massentierhaltung. Bruno Kissling

Sie essen kein Fleisch und wurden von Ihrem Kantonsratskollegen Beat Künzli als «Vegistädter, der noch nie eine Kuh gesehen hat» verspottet. Muss man sich rechtfertigen, wenn man an der SVP-Versammlung keine Schweinswurst bestellt?

Ruf: Ich bin genau in der richtigen Partei. Meine Haltung als Vegetarier wird mit Gegenargumenten bekämpft und nicht mit Verboten oder Ausgrenzung. Anders in links-grünen Kreisen, in denen ich ebenfalls oft verkehre. Politiker dieser Couleur sagen mir selber, dass sie sehr intolerant geworden seien gegenüber anderen Meinungen.

Lang: Ich habe in meiner Zeit als Kantonsrat ebenfalls die Erfahrung gemacht, dass ich mit Bauern aus der SVP gute Gespräche führen konnte.

Bauern, egal aus welcher Partei, wollen angemessen bezahlt werden für ihre Produkte. Genau dies würde die Initiative doch bringen: Klasse statt Masse.

Lang: Lebensmittel sind generell zu billig, und ja, wir könnten mehr dafür ausgeben. Aber ohne knallharten Grenzschutz wird eben nicht weniger Fleisch gegessen, sondern mehr importiert. Und für das teurere Schweizer Fleisch müssten wir dann erst noch einen Markt finden. Ich bin gegen jegliche neuen Sanktionen für Schweizer Bauern und Bäuerinnen, solange ihr Produktstandard nicht an der Grenze rigoros geschützt wird. Alles andere ist Heuchelei.

Die Plakate der Initiativgegner sind im ganzen Land omnipräsent. Keystone

Ruf: Du sprichst immer von den Bauern. Aber die Initiative zielt, wie vom Bund bestätigt, auf die 5 Prozent industrielle Betriebe ab und nicht vom Bauer Wyss oder Müller im Dorf. Es geht um grosse Zulieferer zum Beispiel des Schlachthofs Bell. Auf sie zielt die Initiative ab, nicht auf den Dorfbauern. Dieser würde nicht benachteiligt, sondern könnte profitieren, weil in der Tierhaltung alle die gleich langen Spiesse hätten.

Betroffen wären 17'000 Betriebe, die die Biostandards von 2018 nicht erfüllen. Viele befürchten, dass sie etwa aus raumplanerischen Gründen nicht ausbauen könnten und lange Familientraditionen aufgeben müssten. Darunter sind viele SVP-Wähler. Haben Sie gegenüber Ihrer Wählerschaft nicht ein schlechtes Gewissen?

Ruf: Was die Familientraditionen betrifft, habe ich grosse Zweifel. Hinter der Massenproduktion stehen aber Milliardenkonzerne. Zudem gibt es eine Übergangsfrist von 25 Jahren, das ist eine Generation. Drittens, und da rede ich als Ökonom und SVPler: Jeder weiss, man muss sein Unternehmen stets nach sich verändernden Gegebenheiten ausrichten, um langfristig erfolgreich sein zu können, und da gehört auch die Landwirtschaft dazu.

Lang: Genau dieses Denken führte doch zur heutigen Situation. Nur aufgrund des freien Marktes und der Verheissungen von vermeintlicher wirtschaftlicher Weiterentwicklung verwendet die Landwirtschaft erst Küken, die in einem Monat von 40 Gramm auf fast zwei Kilo anwachsen. Zum Glück setzt die Schweiz Höchstbestandesgrenzen pro Betrieb. Der Kapitalismus, in dem wir nun mal leben, ist nie mit den natürlichen Prozessen zu vereinbaren. Genau deshalb brauchen wir ja Direktzahlungen.

Die erwähnte Übergangsfrist überzeugt Sie nicht?

Lang: Sie ist so nicht korrekt. Die Frist gilt nur, solange nichts verändert wird, also für jene, die aktuell neue Ställe mit neuen Einrichtungen haben. Ab dem Zeitpunkt, wo renoviert werden muss, gelten die geforderten Standards. Nach gut 20 Jahren ist ein Stall mit 27'000 Hühnern nun einmal abgenutzt. Was nach der Annahme der Initiative passiert, ist klar: Die Renovationen werden so lange wie möglich hinausgezögert, es wird mit alter Einrichtung weitergefahren, was die Gefahr von plötzlich ausfallender Technik erhöht und das Tierwohl gefährdet.

Ruf: Das ist doch kein Argument, es geht nicht um Einzelfälle, sondern wir reden von Standards für eine gesamte Branche.

Philippe Ruf und Felix Lang nehmen sich die Freiheit heraus, von der Parteilinie abzuweichen. Bruno Kissling

Lang: Es geht um die Mehrzahl der Betriebe, die in den kommenden zehn Jahren renovieren müssen. Übrigens passieren die gravierendsten Tierschutzfälle nicht in den Grossbetrieben, sondern in Nebenerwerbs- oder Hobbybetrieben mit überforderten Menschen. Oft ist menschliches Versagen im Spiel. Auch aktuelle Bilder mit verendeten Tieren in grossen Herden sind primär Resultat von menschlichem Versagen und haben bereits nach aktuellem Recht eine Strafverfolgung zur Folge.

Neben dem Tierwohl will die Initiative auch dem Umweltschutz Rechnung tragen. Der Anbau und Import von Futtermitteln, Stickstoffe aus Gülle und das von den Kühen ausgestossene Methan schaden der Umwelt. Aber ist der Tisch, an dem wir essen, der richtige Ort, um Klimapolitik zu betreiben?

Ruf: Es wäre ein schöner Nebeneffekt, wenn die Initiative angenommen wird: Das Tierwohl wird verbessert und gleichzeitig die Umwelt entlastet. Das ist sensationell.

Lang: Bloss kennen Treibhausgasemissionen keine Landesgrenzen. Wenn wir das Problem nur exportieren, hilft das uns global gar nichts.

Herr Lang, Sie behaupten, dass viele Biobauern die Initiative ablehnen. Wie kommen Sie darauf?

Lang: Nicht zuletzt aufgrund der Erfahrungen aus der Pestizid- bzw. Trinkwasser-Initiative, was sehr grosse Wellen geworfen hat. Die Ja-Parole wurde vom Vorstand von Bio Suisse gefasst, nicht von der Basis.

Können Sie nachvollziehen, dass viele nicht verstehen, wenn Biobauern Initiativen ablehnen, die mehr Bio wollen?

Lang: Durchaus. Aber viele Biobauern und -bäuerinnen haben nun Mühe, dass der Vorstand von Bio Suisse der Massentierhaltungs-Initiative zugestimmt hat, ohne die Delegiertenversammlung zu konsultieren. Wichtig zu sagen ist: Der Biolandbau zeigt, wie die Lösung sein kann, auch ohne Initiative. Die Konsumenten haben es in den Händen, ihr Verhalten von heute auf morgen radikal zu ändern.

