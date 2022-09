Umgestaltung Klosterplatz Mariastein: Kosten

Mariastein Klosterplatz Mariastein wird umgestaltet: Der Kanton Solothurn soll sich finanziell beteiligen Die geplante Neugestaltung des Klosterplatzes Mariastein ist ein Teil des Projektes «Mariastein 2025 – Aufbruch ins Weite». Der Regierungsrat des Kantons Solothurn spricht sich dafür aus, sich mit 2,375 Millionen Franken an den Kosten zu beteiligen. 20.09.2022, 13.27 Uhr

Das Kloster Mariastein. Nicole Nars-Zimmer

Im Mai 2021 erhielt der Solothurner Regierungsrat den Auftrag, zu prüfen, ob eine finanzielle Unterstützung für die Neugestaltung des Klosterplatzes in Mariastein ermöglicht werden könne. Nun spricht sich der Regierungsrat für eine Beteiligung des Kantons in der Höhe von 2,375 Millionen Franken aus und beantragt dem Kantonsrat einen entsprechenden Verpflichtungskredit. Das heisst es in einer Mitteilung.