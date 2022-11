Der Kantonspolizei Solothurn fehlt es an Beamten

Mangelnde Polizeidichte Mehr am Schreibtisch als auf der Strasse: Der Kantonspolizei Solothurn fehlt es an Personal Zu wenig Lohn, unregelmässige Arbeitszeiten, hohe Belastung. Der Solothurner Polizei mangelt es an Beamten. Die Gründe dafür sind vielfältig, Lösungen zu finden, ist schwierig. Thaddäus Braun Jetzt kommentieren 30.11.2022, 05.00 Uhr

Sie sind regelmässig auf Streife, doch zusätzliche Schreibarbeit geht zu Lasten der Polizeipräsenz in der Öffentlichkeit. Patrick Lüthy

Von «dramatisch» bis zu «wir können unseren Auftrag nicht mehr erfüllen», so wurde landauf, landab die Situation des Polizistenmangels beschrieben. Betrachtet man die Vorgaben der UNO, fehlen den Schweizer Polizeikorps rund 7000 Polizisten und Polizistinnen. Der Personalmangel der Polizei ist auch im Kanton Thema. Im Verhältnis zur Bevölkerung ist das Solothurner Korps schweizweit eines der kleinsten.

Nicht weniger als zusätzliche 16 Millionen Franken forderte Polizeidirektorin Susanne Schaffner für das Globalbudget der Kantonspolizei im Vergleich zur Vorperiode. Somit sollte dieses in der Zeitspanne von 2021 bis 2023 266,5 Millionen Franken betragen. Kern der Forderung war die Aufstockung des Personals um 38 Stellen.

Grund dafür: Der Ausbau sei nötig, um den gesetzlichen Leistungsauftrag überhaupt noch erfüllen zu können. Schliesslich hatte der Kantonsrat jedoch nur 28 der geforderten 38 Pensen bewilligt.

Generelle Belastung für die Polizei wird grösser

Doch wie gross ist der Personalmangel bei der Solothurner Polizei wirklich? «Die Personalsituation muss differenziert betrachtet werden», sagt Thomas Zuber, Kommandant der Kantonspolizei Solothurn. Im Bereich der Rekrutierung sei es bislang immer gelungen, die benötigte Anzahl Lehrgangsteilnehmende zu erreichen.

Bei den Abgängen stelle er aber gegenüber den Vorjahren eine höhere Fluktuation fest. Diese konnte jedoch im Rahmen der Planung mit den Neurekrutierten bisher knapp aufgefangen werden. Es gelte jedoch sehr darauf zu achten, dass die Kantonspolizei im Wettbewerb mit anderen Korps und der Privatwirtschaft als Arbeitgeberin interessant und attraktiv bleibe.

Das grösste Problem sieht Zuber bei der generellen Belastung der Polizeibeamten:

Polizeikommandant Thomas Zuber. Bruno Kissling

«Wir stellen fest, dass die administrative Belastung und die Aufträge zunehmen. Dies führt dazu, dass bei der Polizei die Schreibarbeit respektive die Bearbeitung von Ermittlungsaufträgen mehr Zeit beansprucht.»

Dadurch sei weniger polizeilicher Handlungsspielraum gegeben und zudem gehe dies generell zu Lasten der Präsenz der Polizei in der Öffentlichkeit.

Vielfältige Gründe für den Mangel

«Die Gründe für die angespannte Personalsituation bei der Polizei sind vielfältig», sagt Nadine Vögeli, Präsidentin des Verbands der solothurnischen Polizeibeamten. Zunächst seien sicherlich die unregelmässigen Arbeitszeiten ein wichtiger Punkt. Dazu komme, dass die Inkonvenienzentschädigung für Nacht- oder Wochenendarbeit ungenügend sei. Eine weitere Ursache sieht sie in den im Vergleich mit der Privatwirtschaft tieferen Löhnen:

Nadine Vögeli, Präsidentin des Polizeiverbands. Hanspeter Bärtschi

«Auch wenn es ein toller Job ist, beginnen sich dann einige zu überlegen, ob es andere Möglichkeiten in der Privatwirtschaft gibt.»

Wie auch Zuber sieht Vögeli das Problem nicht nur beim fehlenden Personal. Zentral sei auch, dass mit der Einführung der eidgenössischen Strafprozessordnung die Büroarbeit mehr Zeit in Anspruch nehme. Diese Zeit fehle dann, um andere Arbeiten erledigen zu können.

Mehr Lohn als Lösung?

«Eine effektive Massnahme, um mehr Leute in den Polizeiberuf zu bringen, wäre sicherlich, wenn sowohl der Lohn als auch die Schichtzulagen erhöht werden würden», so Vögeli. Denn die Polizistinnen und Polizisten seien im Lohngefüge der Staatsangestellten im unteren Bereich.

Dieses sei aber über den Gesamtarbeitsvertrag geregelt und somit könne der Personalverband der Polizei im Kanton Solothurn allein nichts ausrichten. Ein weiterer Bestandteil sei die Personalrekrutierung, sagt Thomas Zuber:

«Bei der Kantonspolizei – das grösste Amt innerhalb der kantonalen Verwaltung – geniessen angehende Polizistinnen und Polizisten eine durchaus attraktive Ausbildung mit interessanten Weiterbildungsmöglichkeiten.»

Diese würden in der Öffentlichkeit jedoch noch zu wenig wahrgenommen.

Budgetsituation 2024 noch unsicher

Die Personalsituation bei der Polizei scheint also eine vielschichtige Angelegenheit zu sein. Doch wie sehen die Tatsachen in der nahen Zukunft aus? «Zu Beginn des Jahres 2023 werden uns ein paar Korpsangehörige fehlen, weil wir die polizeilichen Aufgaben von Grenchen übernehmen und es zu weniger Übertritten in unser Korps kommt, als dass Pensen für die Aufgabenerfüllung benötigt werden», sagt Kommandant Zuber.

Ob das Budget nach 2023 eine Aufstockung erhält, sei noch offen, da es ein politischer Prozess sei und letztlich der Kantonsrat entscheide. Es sei das Parlament, das der Kantonspolizei die finanziellen Mittel und damit vor allem die personellen Ressourcen und rechtlichen Rahmenbedingungen zur Verfügung stelle.

