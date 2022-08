Bundesgericht büsst Anwalt aus Pristina mit 2000 Franken

«Mangelhaft» Bundesgericht büsst Anwalt – er hatte im Kanton Solothurn hilfesuchende Kosovaren untauglich beraten «Wiederholte mutwillige Beschwerdeführung»: Das Bundesgericht brummt einem Anwalt aus Pristina eine Busse von 2000 Franken auf. Er hatte für seinen Mandanten aus dem Kanton Solothurn eine Beschwerde eingereicht, die den Mindestanforderungen nicht genügte. Urs Mathys Jetzt kommentieren 02.08.2022, 05.00 Uhr

Das Bundesgericht rügte einen einschlägig bekannten Anwalt, der für einen Kosovaren aus dem Kanton Solothurn Beschwerde einreichte. Keystone

Das Bundesgericht wählt deutliche Worte wie selten: «Der Rechtsvertreter scheint das Wesen einer berufsmässigen Rechtsvertretung zu verkennen, die es nicht zulässt, mittellose Klienten in einer von vornherein gänzlich untauglichen Art und Weise zu vertreten.» Auch in solchen Fällen gehöre es doch «zu den Sorgfaltspflichten, zumindest eine den gesetzlichen Minimalanforderungen genügende Beschwerdeschrift einzureichen».

Der so gerügte Jurist ist ein alter Bekannter an der sozialrechtlichen Abteilung des Bundesgerichts in Luzern: Rechtsanwalt Franklin Sedaj, tätig in Pristina, der Hauptstadt des Kosovo. Er tritt offensichtlich immer wieder dann in Aktion, wenn Kosovaren in der Schweiz im Streit um ihre Begehren gegenüber den Sozialversicherungen nach juristischen Strohhalmen greifen.

Bloss erweisen sich diese Strohhalme als alles andere als tauglich. Auch nicht im aktuellen Fall eines Kosovaren aus dem Kanton Solothurn, der mit seinen Forderungen bei der Schweizerischen Unfallversicherungsanstalt Suva und am Solothurner Versicherungsgericht abgeblitzt war und darauf Sedaj beim Bundesgericht Beschwerde führen liess.

Das Strickmuster der Sedaj-«Beschwerden» ist aber immer das gleiche, wie das Bundesgericht einmal mehr feststellt: In der Beschwerde werde mit keinem Wort auf die Erwägungen der Vorinstanz eingegangen; es werde bloss pauschal eine Korrektur des Urteils gefordert; eine den gesetzlichen Minimalanforderungen genügende Begründung fehle, und mangels gültiger Beschwerde könne dem Beschwerdeführer nicht einmal der unentgeltliche Rechtsweg gewährt werden. Fazit: Auf die mangelhafte Beschwerde wird nicht eingetreten, und der Beschwerdeführer muss nun auch noch die Gerichtskosten von 300 Franken bezahlen.

«Eines beruflichen Rechtsvertreters unwürdig»

Das Bundesgericht bittet nun aber – einmal mehr – auch Rechtsanwalt Franklin Sedaj zur Kasse: «Wegen wiederholter mutwilliger Beschwerdeführung» brummt es ihm eine Ordnungsbusse in der Höhe von 2000 Franken auf.

Der urteilende Präsident macht in seinen Erwägungen zum Urteil auch gleich publik, dass dies längst nicht die erste einschlägige Busse ist, die gegen Sedaj ausgesprochen worden ist: 300 Franken waren es 2011; 700 Franken im 2016; 1000 Franken im 2017 und 1500 Franken im 2019. Mit den aktuellen 2000 Franken «erreichen seine Ordnungsbussenausstände nunmehr 5500 Franken», wird akribisch Buch geführt.

Bezahlt hat Sedaj bisher nicht, zeigt sich das Bundesgericht «not amused», wenn es bitter festhält, «dass das konsequente Nichtbezahlen von Ord-nungsbussen eines beruflichen Rechtsvertreters unwürdig ist». Und: «Rechtsanwalt Franklin Sedaj hat deswegen (erneut) mit einer Anzeige an die zuständige Anwaltskammer zu rechnen, sollten die Ausstände nicht bis Ende September 2022 beglichen sein.»

Ob dies den eigenwilligen Juristen in Pristina beeindrucken wird? Man wagt es zu bezweifeln.

