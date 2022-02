Mangel an Pflegeeltern Sie bietet Kindern ein Nest, die in der eigenen Familie gerade keines haben: Eine Solothurner Pflegemutter erzählt Seit 20 Jahren nimmt eine Mutter Pflegekinder auf. Von nächtlichen Suchaktionen mit der Polizei bis hin zu den kleinen, schönen Momenten des Alltags hat sie alles erlebt. Doch sie ist eine Ausnahme. Denn es wird immer schwieriger, genügend Pflegefamilien zu finden. Raphael Karpf Jetzt kommentieren 12.02.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Es gibt ganz praktisch Gründe, ein Pflegekind aufzunehmen: Es ist eine Möglichkeit, von zu Hause aus berufstätig zu sein. Christian Beutler

Es ist über 20 Jahre her, dass Ruth Keller zum ersten Mal fremde Kinder auf ihrem Bauernhof aufnimmt. Sie haben ganz unterschiedliche Vorgeschichten: Manche haben Probleme in der Schule oder in ihren Familien. Andere brauchen einfach eine Auszeit. Sie bleiben 14 Tage auf dem Hof, packen mit an, am Ende bekommen sie einen Batzen. Und danach gehen sie zurück in ihre Familien.

Ruth Keller heisst in Wirklichkeit anders. Doch als Pflegemutter ist sie der Schweigepflicht unterstellt. Sie dürfte nicht von ihren Erlebnissen erzählen, würde sie nicht anonymisiert. Und zu erzählen hat sie einiges. 20 Kinder und Jugendliche haben sie, ihr Mann und die drei eigenen Kinder seit 2001 auf ihrem Hof im Kanton Solothurn aufgenommen. Manche blieben für einige Wochen. Manche für 14 Jahre.

«Mit der Zeit bekamen wir immer mehr Kinder, die sehr auffällig waren», erzählt Keller. Die Arbeit mit ihnen wird immer anspruchsvoller. Dazu kommen die Eltern. Manche haben den Anspruch, dass ihr Kind nach den 14 Tagen einen Haushalt führen und kochen kann.

«Die Arbeit hat mich irgendwann nicht mehr befriedigt», sagt sie. «Ich dachte mir: Ich muss nicht die Arbeit für andere übernehmen, die ich gar nicht möchte.» Für sie ist klar: Mit Kindern arbeiten, das möchte sie weiterhin. Aber nicht in diesem Rahmen.

Das Pflegefamilie-Wesen hat sich verändert

Kompass wurde 1994 gegründet. Damals als kantonales Projekt, die Fachstelle sollte ein neues Betreuungsangebot schaffen. Die Idee damals: Kinder und Jugendliche in schwierigen Lebenssituationen sollten für eine begrenzte Zeit in Pflegefamilien platziert werden. In dieser Zeit arbeiten die Fachleute mit den Eltern. Und anschliessend kehren die Kinder in ihre Familien zurück.

Dieses Unterstützungsangebot hat sich seither grundlegend verändert. Heute wird viel stärker in der Elternbildung und -beratung gearbeitet. Zusammen mit den Familien wird versucht, Lösungen zu finden, ohne dass ein Kind gleich platziert werden muss. Dass bedeutet aber auch: Wird ein Kind platziert, dann bleibt es meistens für eine längere Zeit.

Das erste Kind, das längerfristig bei Familie Keller platziert wird, ist zwölf. Am 19. Februar 2001, abends um halb acht, sitzt das Mädchen, das kein Wort Deutsch spricht, weinend in Kellers Haus. Bereits vier Monate später wechseln die beiden auf Mundart.

Gabriela Willimann. Sie ist Koordinatorin für Pflegefamilien bei der Fachstelle Kompass. Zvg

Diese Veränderung hat auch mit einem Umdenken zu tun: «Wechsel ist in der Regel nicht gut für ein Kind», sagt Gabriela Willimann. Sie ist Koordinatorin für Pflegefamilien bei Kompass. «Manchmal brauchen Kinder einen Ort, an dem sie zur Ruhe kommen können.» Insbesondere dann, wenn alle anderen Möglichkeiten ausgeschöpft wurden und es klar wurde, dass das Kind nicht in der eigenen Familie bleiben kann.

Gründe, dass ein Kind platziert werden muss, gebe es ganz unterschiedliche, sagt Willimann. Die Gemeinsamkeit: Oftmals hätten die Eltern selbst eine schwierige Kindheit gehabt. «Sie konnten gar nie lernen, was es heisst, für ein Kind da zu sein», sagt sie.

Als Keller weitere Pflegekinder aufnimmt, blüht das Mädchen richtig auf. Schliesslich wohnt und lebt es in der Familie Keller bis zu seinem 22. Lebensjahr. Und auch heute haben sie noch regen Kontakt. Obwohl die Frau mittlerweile in Kanada lebt. Ein Datum ist dabei fix im Kalender eingetragen, um gemeinsam zu telefonieren: der 19. Februar.

Ein Job wie jeder andere auch?

Mit all diesen Veränderungen hat sich auch die Arbeit bei Kompass verändert. Wurden früher Kinder für eine kurze Zeit platziert, werden sie heute langfristig begleitet. Zusammen mit den Eltern und der Pflegefamilie wird ein gemeinsamer Weg gesucht, wie das Kind bestmöglich begleitet werden kann.

Wer als Pflegefamilie arbeiten will, kann sich wie auf einen normalen Job bewerben. Lebenslauf, Arbeitszeugnisse, Motivationsschreiben. Dann finden zwei Abklärungsgespräche statt. Sind sich beide Seiten einig, wird die Familie angestellt.

Bekommt Kompass von einer Sozialregion oder der KESB die Anfrage, dass ein Kind platziert werden muss, wird eine passende Familie gesucht. Diese kann dann immer noch entscheiden, ob sie das Kind tatsächlich aufnimmt oder nicht. 95 Franken verdient eine Pflegefamilie pro Tag bei Kompass. 556 Kinder und Jugendliche hat Kompass seit 1994 begleitet.

Das Mädchen, das Familie Keller aufgenommen hat, bleibt nicht das letzte. In den nächsten Jahren nimmt die Familie weitere Pflegekinder auf. Auch während Wochenenden und Ferien, um andere Familien zu entlasten.

Pflegefamilien leben auf einem Bauernhof? Nur ein Klischee

Nicht nur Kompass, auch die Pflegefamilien haben sich verändert. Dass es oftmals Bauernfamilien sind, ist heute nur noch ein Klischee: Von den 20 Familien, die bei Kompass angestellt sind, leben drei auf einem Hof.

Eigene Kinder zu haben, so wie Ruth Keller, ist zudem kein Kriterium, um eine Pflegefamilie zu werden. Manche Paare entscheiden sich für diesen Schritt, gerade weil sie keine eigenen Kinder bekommen können, erzählt Willimann.

In diesen Fällen ist Kompass noch etwas mehr gefordert als sonst. Denn sie müssen sicherstellen, dass das Paar den Umstand verarbeitet hat, selbst keine Kinder bekommen zu können. Und dass ihm bewusst ist, dass ein Pflegekind kein eigenes Kind sein wird. Sondern eines mit einer Familie, einer Vorgeschichte. Ein Pflegekind dürfe nicht für etwas stehen, das eine Familie unbedingt erfüllt haben möchte, sagt Willimann.

Es kommt eine Zeit, da nimmt Familie Keller hauptsächlich Jugendliche auf, für ein kurzes Time-out. «Da haben wir ganz schwierige Situationen durchgemacht», erzählt sie. Nächtliche Suchaktionen mit der Polizei, wenn die Jugendlichen wieder abgehauen sind.

Auch heute gibt es noch Kriseninterventionen

Kriseninterventionen gibt es auch heute noch. Auch heute noch kommt es vor, dass Kinder vorübergehend einen Platz in einer Pflegefamilie brauchen. Manchmal für einige Monate, manchmal nur während den Wochenenden und den Ferien, um die Familien zu entlasten.

Es ist auch gar nicht immer Überforderung der Grund, dass ein Kind platziert werden muss. Ein Beispiel für einen anderen: eine alleinerziehende Mutter muss für einen Eingriff längere Zeit ins Spital. Und es gibt keine andere Betreuungsmöglichkeit. Doch solche Übergangsplatzierungen sind selten geworden. Von den rund 35 Platzierungen, die Kompass jährlich begleitet, sind 30 langfristige.

Als Keller eines Nachts Mal wieder auf dem Posten ist, sagt der Polizist zu ihr: «Wieso machst du das? Das hat doch keinen Sinn. Die werden eh immer wieder abhauen.» Keller bekommt Zweifel. Will sie das wirklich weiterhin tun? Just als sie mit dem Gedanken spielt, einen anderen Job zu suchen, kommt eine Anfrage von Kompass: Ein Baby braucht einen Platz. Keller sagt zu. «Ich dachte mir: Vielleicht kann ich einem Baby mehr helfen als einem Jugendlichen.»

«Kann keinen Unterschied machen, wenn ich Kinder betreue»

Unterscheidet Keller zwischen Pflegekindern und den eigenen? «Wenn ich Kinder betreue, kann ich keinen Unterschied machen», sagt sie. Das sei kein Job, den man abends an den Nagel hänge und am Morgen wieder aufnehme. Wenn man mitten in der Nacht gebraucht werde, dann werde man mitten in der Nacht gebraucht.

Trotzdem gebe es auch Unterschiede, betont Willimann. Man müsse sich bewusst sein: Als Pflegefamilie öffne man sein Zuhause für die Beistände und die Aufsichtsbehörden. Und man öffne sein Zuhause ein Stück weit für die Familie des Kindes. Bei dieser bleibe in der Regel das Sorgerecht, wichtige Entscheide fällen sie. Und die Kinder bringen einen Rucksack mit. Sie reagieren vielleicht nicht immer so, wie man das erwarten würde.

Zwei Jahre später nimmt Keller ein weiteres Baby auf. Beiden sagt sie von Beginn weg, dass sie nicht deren echte Mutter ist. Trotzdem sind die ersten Worte des Mädchens, an Keller gerichtet, «Mama». Für die Mutter des Mädchens ist das besonders schwierig. Auch heute – das Mädchen ist mittlerweile 12, der Knabe 14 – ist es für die Mutter schmerzhaft, nicht für ihre Tochter da sein zu können.

Wenn das Mädchen sie besuchen geht, wird es von Kellers Mann gebracht. «Es soll keinen Konkurrenzgedanken geben», sagt Keller. Damit die Mutter nicht das Gefühl hat, nicht zu genügen.

Es wird immer schwieriger, genügend Pflegefamilien zu finden

Familie Keller ist für Kompass ein Glücksfall. Denn tatsächlich wird es immer schwieriger, genügend Pflegefamilien zu finden. 20 sind aktuell bei Kompass angestellt, etwa 25 würde man sich wünschen, sagt Willimann. In manchen Fällen gibt es für ein Kind, das man in einer Pflegefamilie platzieren möchte, keinen passenden Platz. Dann wird es in einem Kinderheim oder einer Familie in einem anderen Kanton platziert.

Beim Knaben ist die Situation eine andere. Seinen Eltern geht es gesundheitlich schlecht. Wenn, dann hat er Kontakt zu seinen Grosseltern. Im Kindergartenalter belastet ihn das eine Zeit lang sehr stark. Wieso kann er nicht zu Hause sein wie die anderen, fragt er sich.

Da merkt Ruth Keller: Ihm fehlt ein Bild. Er muss seine Mutter sehen. Egal, ob es ihr gerade schlecht geht oder nicht. Er soll merken, dass es okay ist, dass er im Moment nicht bei ihr ist. Er besucht seine Mutter einige Male, irgendwann will er nicht mehr. Die Besuche belasten ihn zu stark.

Der gesellschaftliche Wandel ist mitverantwortlich

Wieso wird es immer schwieriger, genügend Pflegefamilien zu finden? Es liege nicht nur daran, dass die Anforderungen an Pflegefamilien gestiegen sind, sagt Willimann. Es liege auch am gesellschaftlichen Wandel.

Immer häufiger sind beide Elternteile berufstätig. «Auch im Alltag der eigenen Kinder sind sie weniger präsent», sagt Willimann. Mütter oder Väter, die zu Hause bleiben und zu den Kindern schauen, während der andere Elternteil zur Arbeit geht, werden immer seltener. Doch gerade solche Familien waren es in der Vergangenheit, die zusätzlich noch ein Pflegekind aufnahmen.

Und so ist auch Kompass gefordert, genügend Pflegefamilien zu finden. Doch eigentlich würden ganz praktische Gründe dafürsprechen, ein Pflegekind aufzunehmen, sagt Willimann. Es ist eine Möglichkeit, von zu Hause aus zu arbeiten. «Man kann für die eigenen Kinder im Alltag da sein, ohne auswärts berufstätig sein zu müssen.»

Und ganz abgesehen davon sei es eine sinnvolle Aufgabe. Willimann: «Man kann einem kleinen Menschen, der nichts dafür kann, dass die Situation ist, wie sie ist, etwas mit auf den Weg geben.» Ein Nest bieten, dass er oder sie in der eigenen Familie vielleicht gerade nicht hat.

Wegen Corona hat die Schule des Mädchens das Skilager abgesagt. Stattdessen wird ein Ersatzprogramm organisiert. Die Weisung lautet: Handys bleiben zu Hause. Jeden Morgen gibt das Mädchen das Natel ab. Am Freitag begleitet Keller das Mädchen zur Bushaltestelle. Auf dem Weg sagt dieses: «Das Handy liegt nicht dort, wo es eigentlich sollte.»

Keller antwortet: «Nimm es mit. Aber du bist selbst verantwortlich. Wenn sie dich erwischen, ist das dein Problem.» Das sei ein unglaublich schöner Moment gewesen, sagt Keller. Dass das Kind gemerkt hat, dass es bei ihr ehrlich sein kann. Obwohl es gerade etwas tut, das eigentlich nicht erlaubt wäre.

Der nächste Informationsabend für Interessierte findet am 29. März statt. Mehr Infos dazu finden Sie hier.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen