Laut der Webseite für lebendige Traditionen Schweiz, welche in Zusammenarbeit mit dem Bundesamt für Kultur, den kantonalen Kulturstellen und der UNESCO Schweiz entstand, wird die Entstehungsgeschichte wie folgt beschrieben: Mit den «Stäcklibuebe» oder «Stellbuebe» waren ursprünglich die Wehrpflichtigen gemeint, die erstmals Militärdienst leisteten. In der Nacht nach ihrer Aushebung kehrten sie nicht nach Hause zurück, sondern tranken das eine oder andere Gläschen Alkohol und trieben allerlei Schabernack. Seit der Einführung von sechs grossen Rekrutierungszentren für die ganze Schweiz im Jahr 2003 ging diese Tradition der «Stäcklibuebe» weitestgehend verloren. Bis heute treten sie aber noch in einigen Gemeinden der Kantone Aargau, Bern und Solothurn in Erscheinung. Und inzwischen gibt es auch «Stäcklimeitli». Dabei werden in der Nacht vom 30. April auf den 1. Mai Gegenstände aus Vorgärten entwendet und an einem Platz zusammengetragen. Dort müssen sie die Dorfbewohnerinnen und -bewohner tags darauf abholen. In derselben Nacht stellen die «Stäcklibuebe» in vielen Gemeinden auch die sogenannten Maitannli auf. Sie nennen sich deshalb auch «Maibuben». Ferner wurde es auch geläufig, dass manche «Stäcklibuebe» in der ersten Mainacht heimlich versuchen, Maitannen in anderen Gemeinden umzusägen.