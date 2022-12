Märchenhafte Szene Wenn ein weisses Einhorn durch den Museumspark in Solothurn spaziert Die Ausstellung «Freispiel» im Graphischen Kabinett des Kunstmuseums Solothurn gibt drei jüngeren Kunstschaffenden eine Carte blanche. Dabei spielt ein Fabelwesen eine zentrale Rolle. Vanessa Simili Jetzt kommentieren 09.12.2022, 17.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Aus einem Schimmel und dem Einhorn von Künstler Lorenzo Salafia wird ein echtes Einhorn. Hanspeter Bärtschi

Ein weisses Pferd im Nebel, offensichtlich kein gewöhnliches. Auch ein Laie erkennt: An Eleganz und Anmut ist dieses Pferd nicht zu überbieten. Ein Araberhengst wie aus dem Bilderbuch. Und – bleiben wir beim Bilderbuch: Es trägt ein weisses, gedrehtes Horn an der Stelle, wo andere seiner Art einen Stern tragen.

An einer kaum sichtbaren Longe spaziert es an diesem feuchten Dezembertag auf der Rasenfläche vor dem Kunstmuseum, stellt aufmerksam seine Ohren und hinterlässt unbekümmert Spuren auf dem weichen Grund.

Wären da nicht die Fotografen und eine Handvoll Menschen aus dem Kontext des Kunstmuseums – die märchenhafte Szenerie mitten in der Stadt bliebe unbemerkt, das Einhorn würde still seine Kreise gehen. In seiner Unwirklichkeit spektakulär – aber ohne jegliches Publikum. Diese Intervention gehört zur Arbeit «tutto passa» von Lorenzo Salafia, die im Graphischen Kabinett gleichzeitig mit Werken von Mattania Bösiger und Nicolle Bussien noch bis Ende Jahr zu sehen ist.

Das Einhorn von Lorenzo Salafia. Hanspeter Bärtschi

Mit dem diesjährigen «Freispiel» präsentiert der Vorstand des Kunstvereins Solothurn drei jüngere zeitgenössische Positionen, die in vielerlei Hinsicht unterschiedlich sind und dennoch zu einem interessanten Ganzen zusammenfinden.

Eingeladen wurden die Künstlerinnen und Künstler durch Anna Bürkli, Martin Rohde und Gergana Mantscheva, wobei Mantscheva die Ausstellungsbegleitung innehat. Sie betont die Wichtigkeit des Titels «Freispiel»: «Die Künstlerinnen und Künstler sind eingeladen, tatsächlich zu spielen und auch etwas auszuprobieren.»

Kuratorin Gergana Mantscheva. Hanspeter Bärtschi

Diebstahl oder Vermögensumverteilung?

Im unteren Stockwerk empfängt einen zuerst die Werkgruppe von Nicolle Bussien. Humorvoll, höchst präzis und mehrschichtig setzt sie sich in «Privilege Of Stealing» mit dem Klauen auseinander. Die dazugehörige Textarbeit macht einen darauf aufmerksam: Man könnte genauso gut von «Vermögensumverteilung» sprechen. Es geht um «unterschiedliche Seh- und Denkperspektiven der postmigrantischen Gesellschaft», so Alice Britschgi im Begleittext.

Es geht um ungleiche gesellschaftliche Voraussetzungen, deren Ursprung auf die Herkunft der Eltern zurückgeht. Es geht um Privilegien, um Zugehörigkeit, um soziale Gerechtigkeit – oder eben Ungerechtigkeit. Wenn sich die Betrachterin dann auf die Designerstühle im hinteren Raum setzt, wird ihr erst nach und nach bewusst, dass sie mitten im Kunstwerk sitzt.

Nicolle Bussien setzt sich in «Privilege Of Stealing» mit dem Stehlen auseinander. Hanspeter Bärtschi

Mattania Bösiger setzt sich in seinen mittel- und grossformatigen Bildern mit dem Raum auseinander. Mit Ölfarbe malt er auf Hartfaserplatte und Leinwand, konstruiert Räume, setzt Linien und Perspektiven ein, um sie sogleich wieder zu dekonstruieren. Er erstellt 3D-Renderings von architektonischen Räumen und setzt sie dann in Malerei um.

Mattania Bösiger thematisiert in mittel- und grossformatigen Bildern den Raum. Hanspeter Bärtschi

In die gemalten virtuellen Räume hinein platziert er Motive, orientiert sich am klassischen Stillleben – bewegt sich aber im Spannungsfeld zwischen «unwirklich» und «unmöglich». Im Changeant zwischen «digital» und «analog».

Er spielt mit der Konstruktion eines Raumgefühls, macht Anspielungen auf das Surreale – und stösst die Verschiebung von Grenzen an. Als würde er die Schwelle zwischen «wirklich» und «absurd» stets in Frage stellen. Als wäre sie keine scharf gezogene Linie, sondern dreidimensional ein Vorhang im Wind, der stets leicht in Bewegung ist. Und damit Eindeutigkeit verhindert.

Das Einhorn im Museumspark in Solothurn. Lorenzo Salafia

Gegensätze schaffen Spannungsraum

Mattania Bösiger bedient sich einer Bibliothek von 3D-Scans, die in seiner Malerei motivgebend sind. Ein Beispiel: Auf einem grossformatigen Bild sind undefinierbare Objekte zu sehen, in Schwarz-Weiss gemalt. Sie erinnern teils an menschliche Körper, teils an verkohlte Baumstümpfe. Die Baumstämme hören aber alle auf ungefähr gleicher Höhe auf, als hätte der Scanner den Rest nicht erfasst. Wo kein Scan, da kein Motiv.

Bösigers Malerei scheint hier kühl, distanziert, die Motive seelenlos. Doch zwischen den kühlen Bildern finden sich kleinformatige Malereien, auf denen brennende Wälder zu sehen sind. In warmen Farben, dramatisch. Es sind Pole, die hier gesetzt werden: warm–kalt, Nähe–Distanz, real–irreal. Und dazwischen, hin und her, die Betrachterin.

Die Ausstellung ist bis 31. Dezember zu sehen. 10. Dezember: Führung mit Vorstandsmitgliedern und in Anwesenheit der Kunstschaffenden. 17. Dezember: «Gemischtes Doppel». Rundgang durch die Jahresausstellung und das Freispiel mit anwesenden Kunstschaffenden und Vorstandsmitgliedern.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen