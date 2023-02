Drohung, Hassmail: Nationalrätin Franziska Roth im Kreuzfeuer

Männerbastion Armee «Degenerierte Sofakriegerin»: Frauen, die sich zum Militär äussern, brauchen eine starke Rüstung – das hat SP-Nationalrätin Franziska Roth am eigenen Leib erfahren Militärdienst leisten ist erfreulicher, als dazu politische Entscheide zu fällen: Sicherheitspolitikerin Franziska Roth wird oft beschimpft und bedroht. Hingegen hat Christine Davatz, im Rang Hauptmann, gute Erinnerungen an ihre Dienstzeit. Daniela Deck Jetzt kommentieren 07.02.2023, 18.00 Uhr

Politikerinnen, die sich zu militärischen Themen äussern, sind für gewisse Männer ein rotes Tuch (Symbolbild). Michel Canonica

«Drecksau», «mieses Miststück»: Solche Beschimpfungen erhält Nationalrätin Franziska Roth (SP) fast täglich, seit sie der Sicherheitspolitischen Kommission (SIK) angehört. Besonders hasserfüllt fallen die anonymen Nachrichten zu militärischen Themen aus und damit aktuell zur Unterstützung der Ukraine mit Kriegsmaterial.

Der Vorwurf, sie sei eine «degenerierte Sofakriegerin», der Roth am Dienstag weitab vom Parlamentsbetrieb erreichte, gehört zu den milderen Anwürfen, die die Stadtsolothurnerin in ihren öffentlich zugänglichen Mailaccounts findet.

Immer wieder muss Roth sich mit Drohungen und Vergewaltigungsfantasien von Wutbürgern auseinandersetzen. Sie ist nicht die einzige Sicherheitspolitikerin, die derart heftig und primitiv angegriffen wird, wie die «NZZ» zu einer aktuellen Recherche schreibt: «Während Männer als Politiker angegriffen werden, stehen Politikerinnen wegen ihres Geschlechts im Visier.»

Franziska Roth hat Strategien im Umgang mit Hassmails entwickelt. zvg

«Langsam fangen wir in der SIK an, zusammenzustehen gegen diese Hassmails und Drohungen», sagt Franziska Roth. Früher habe man kaum über das Thema gesprochen. Aus ihren Anfängen als Politikerin kann sie sich an anonyme Briefe erinnern, in denen ausgeschnittene Zeitungswörter auf Papier geklebt wurden. Doch der Ton sei damals nicht so aggressiv gewesen wie heute. Seit Corona, so ihre Beobachtung, sei ein Damm gebrochen, bei dem, was die Leute an Beleidigungen schreiben.

Verlustangst und fehlende Argumente

«Es gibt Männer – Frauen sind nur sehr wenige darunter –, die uns Politikerinnen nicht glauben wollen, dass wir uns in militärische Themen einarbeiten können und das auch tun», hat Franziska Roth beobachtet.

Es ist dies ein Reflex, den sie sogar schon angetroffen hat mit politischen Gegnern im selben Raum: An Podien breche die Aggression der Gegenseite umso ungezügelter hervor, je sachlicher und ruhiger sie sich zu Kriegsmaterial und Waffen äussere. Wenn gewissen Männern die Sachargumente ausgehen, würden sie auf Klischees und Geschlechterstereotypen zurückgreifen. Zum ersten Mal habe sie das rund um die Kampfflugzeug-Debatte erlebt.

«Verlustangst» nennt Franziska Roth solche emotionalen Reaktionen von Männern. Die Angst, das Militär als männliche Bastion zu verlieren. Da spricht die Heilpädagogin. Anfänglich versuchte sie, Hassmails und Drohungen mit den Strategien zu bewältigen, die sie in der Berufsausbildung gelernt hatte: Sie beantwortete die Mails.

Fedpol hilft gegen Hassmails und Drohungen

Vereinzelt habe sie beim Gegenüber damit ein Umdenken bewirken können. Mit der Entschuldigung sei dann eine tragische Lebensgeschichte zurückgekommen, erzählt Roth. Mit Antworten hat sie schon lange aufgehört.

Hassmails leitet sie ans Fedpol weiter, das auf nationaler Ebene für das Bedrohungsmanagement der Politikerinnen und Politiker zuständig ist. «Ich fühle mich vom Fedpol gut unterstützt», sagt Roth. «Die Fachleute dort beraten uns, ob eine Strafanzeige eingereicht werden soll und helfen bei der Einschätzung, ob von einer Drohung eine reale Gefahr ausgeht.» Zudem übernehme das Fedpol die Beantwortung von Hassmails und verschicke Abmahnungen.

«Doch Wutbürger sind kreativ», so die Erfahrung von Franziska Roth, «sie generieren eine Mailadresse mit dem einzigen Zweck, jemanden zu beleidigen.» Neben der Fedpol-Unterstützung verwendet die Politikerin Filter, die Mails mit obszönen Äusserungen automatisch in den Spamordner verschieben.

Bedrohungsmanagement im Kanton Solothurn Wenn Kantonsratspolitiker und Regierungsrätinnen Hassmails und Drohungen erhalten, wenden sie sich an die Kantonspolizei. Diese führt die Fachstelle «Kantonales Bedrohungsmanagement», die bedrohte Personen berät und dem Verfasser der Hassbotschaft, sofern er bekannt ist, eine «Gefährderermahnung» zukommen lassen kann. Dazu schreibt der Mediendienst: «Alle ergriffenen Massnahmen haben das Ziel, das Risiko oder den Konflikt zu entschärfen und eine Stabilisierung der Situation anzustreben.» Eine Statistik über Hassmails an Politiker führt die Polizei nicht. Auch eine entsprechende Recherche in den polizeilichen Systemen sei nicht möglich, weil dort gemäss Mediendienst nicht nach einer politischen Tätigkeit gesucht werden könne.

Forderung nach Dienst für beide Geschlechter

Christine Davatz. Zvg

Gute Erfahrungen mit dem Militär hat Christine Davatz gemacht: Ihr begegnete Kritik zu «Frau und Militär» auf der Sachebene und auf Augenhöhe. Letzten Frühling trat sie als Vizedirektorin des Schweizerischen Gewerbeverbands in den Ruhestand. Im militärischen Rang war die Juristin und Notarin aus Messen Hauptmann. Sie leistete 1000 Diensttage.

In ihrer Aktivzeit, seit 1983, profitierte Davatz davon, dass sie Kritiker direkt vor sich hatte; die Männer, mit denen sie Seite an Seite Dienst hatte. Anonyme Mails gab es in diesem Zusammenhang nie. Sie erlebte den Übergang vom Frauenhilfsdienst zum Militärischen Frauendienst Mitte der Achtzigerjahre.

«Wir Frauen durften den Rang aus dem Frauenhilfsdienst behalten. Dass da ein Oberst kritisierte, die Frau Oberst neben ihm habe dreimal weniger Diensttage, konnte ich nachvollziehen. Fair war das nicht», sagt Davatz.

Sie plädiert für einen einheitlichen Sozialdienst für beide Geschlechter und erklärt: «Auch Frauen sollten neben der individuellen Verwirklichung für einige Wochen im Leben eine Struktur erleben, in der es heisst ‹verstanden›, ohne dass man diskutiert.» Für den gesellschaftlichen Zusammenhalt sei diese Erfahrung wichtig.

