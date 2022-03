«Madame Berufsbildung» Christine Davatz: Die «rechte Frauenrechtlerin» geht in Pension Auf einen Kaffee mit ... Christine Davatz, die während Jahrzehnten zu den wichtigsten Stimmen in der Schweizer Berufsbildung gehörte. Christof Ramser Jetzt kommentieren 12.03.2022, 05.00 Uhr

Christine Davatz ist seit Jahrzehnten die zweitoberste Gewerblerin im Land. Corinne Remund

Wer eine Berufslehre absolviert hat, weiss es: Bis zum Lehrabschluss braucht’s schon in jungen Jahren Ausdauer. Ohne Durchhaltevermögen kein Diplom. Da überrascht es kaum, dass die vehementeste Fürsprecherin der Berufsbildung im Land erst aufhört, wenn es nicht mehr länger geht.

Am 6. März feierte Christine Davatz ihren 64. Geburtstag, ab dem 1. April zahlt ihr der Staat die Altersrente. Nur wenige Stunden, bevor dieser Tag anbricht, hat sie am 31. März um 19.30 Uhr ihren letzten Auftritt als Berufsfrau. Dann besucht die Vizedirektorin des Schweizerischen Gewerbeverbands (SGV) im «Pflug» in Oberramsern die Versammlung der Gewerbevereinigung Bucheggberg.

Die angehäuften Ferienstunden hätten ihr die Pensionierung längst erlaubt. Doch von Ermüdungserscheinungen gibt es keine Spur. Christine Davatz rennt die Treppe im imposanten Hauptsitz des SGV im Berner Monbijou-Quartier hinauf, bittet an den Sitzungstisch im Büro von Verbandsdirektor Hans-Ulrich Bigler und redet sich ins Feuer. Der Chef ist ausser Haus. Ausserdem ist es hier aufgeräumt, während es nebenan bei der Stellvertreterin so aussieht, als wäre ein arbeitswütiges Tier am Werk.

Darauf angesprochen, lacht Christine Davatz laut heraus, nicht zum letzten Mal im Gespräch. «Ich bin wie eine Katze. Ich gehöre zum Haus.»

Für die Sache spannte sie schon einmal mit Linken zusammen

36 Jahre arbeitete sie für den grössten Wirtschaftsdachverband, sah Direktoren kommen und gehen, bot Gewerkschaftern die Stirn, kämpfte auch mal an der Seite von Linken dafür, jungen Menschen Platz im Arbeitsmarkt zu verschaffen.

«Sie prägte die Berufsbildungsreformen mehr als alle anderen», sagte der ehemalige SP-Nationalrat Rudolf Strahm in der «Gewerbezeitung». In Sachen Berufsbildung sei sie die unersetzliche Brückenbauerin zwischen Bundesbern und den Gewerbeverbänden.

Nicht nur für junge Berufsleute, auch für Frauen machte sie sich stark. Dies in einer vordergründig nach wie vor maskulinen Domäne. Christine Davatz verwendet selber die männliche Form, wenn sie sich selber beschreibt: Fürsprecher und Notar, Hauptmann mit 1000 Diensttagen, Schwarzbube.

Die Nähe zu Basel hört man ihr nach Jahrzehnten im Bucheggberg noch an. In Witterswil aufgewachsen, hat sie in Basel Jura studiert und in einer Advokatur in Dornach gearbeitet, bevor sie 1986 zum SGV geholt wurde.

Als Mitglied des rechtsbürgerlichen Flügels der FDP hatte die 28-Jährige damals den richtigen Stallgeruch. Bereits 1982 engagierte sie sich gegen den Beitritt der Schweiz zur UNO, auch gegen die Gruppe Schweiz ohne Armee trat sie an.

Im SGV bekam sie sogleich das Dossier Berufsbildung zugeteilt. «Obwohl ich davon keine Ahnung hatte.» Schon zwei Wochen später trat sie auf Podien erfolgreich gegen die Lehrwerkstätteninitiative der Gewerkschaften an.

Wetten wurden abgeschlossen

Als ihr wohl grösster Erfolg gilt das wuchtige Ja der Stimmbevölkerung 2006 zum Bildungsartikel. Seit dann steht in der Bundesverfassung, dass berufliche und akademische Weiterbildung gleichwertig sind. Die Reform hatte sie mit ausgearbeitet.

Bereits zehn Jahre früher hatte Davatz das Netzwerk der KMU-Frauen gegründet. Man habe gewettet, dass keine 100 Frauen die erste Tagung besuchen würden. Schliesslich kamen weit über 300.

Die Partnerinnen in den Betrieben, fand sie damals, seien nicht bloss «zur Zierde».

Doch genau diesen Anschein machte es an den vielen Verbandsversammlungen, die sie besuchte, während die übrigen Frauen ein «Kulturprogramm» absolvierten.

Für ein Projekt spannte sie mit dem eidgenössischen Gleichstellungsbüro zusammen und initiierte einen Bildungsweg für einen eidgenössischen Fachausweis Unternehmensführung in KMU, der sich in erster Linie an Frauen richtet. Dass Frauen nach Scheidungen innerhalb von KMU oft mit leeren Händen dastünden, wollte sie nicht hinnehmen.

Dem Kanton blieb Christine Davatz treu. Seit 1990 wohnt sie in Messen. Als Inhaberin des solothurnischen Notariatspatents hätte sie damals nicht ohne weiteres anderswo im Beruf arbeiten können. Trotz ihres Jobs in Bern ging sie auf Nummer sicher und suchte den solothurnischen Ort aus, der am nächsten an der Bundesstadt liegt.

Auf Vermittlung von Christian Wanner kontaktierte sie einen Architekten und einen Landbesitzer im Dorf und kam so zu Bauland. Im gleichen Jahr heiratete sie in der Kirche Messen, kurz darauf kam ihre Tochter zur Welt. Und als sie 40-jährig war, folgte ein Sohn.

Wenn Christine Davatz erzählt, dass beide Kinder eine Lehre absolvierten – Schreiner und Konstrukteurin –, strahlen ihre Augen. Die technische Berufsmatur der Tochter erfüllt sie besonders mit Stolz. Beide Kinder hatten sich einer intensiven Berufsberatung unterzogen und ganz gemäss dem Mantra der Mutter «Neigung und Eignung» abgeklärt.

«Ich brauche Leute um mich herum»

Und nun? Gönnt sich die KMU-Lobbyistin nach einem intensiven Berufsleben eine Pause? Kaum. «Ich mache eine Woche Ferien.» Mehr brauche sie nicht.

Sie sitzt weiterhin im Fachhochschulrat der Fachhochschule Nordwestschweiz, im Vorstand der Volkshochschule Solothurn und des Alterssitzes Bucheggberg sowie im Verwaltungsrat der Spar- und Leihkasse Bucheggberg.

Als Distriktgovernorin des Rotary Clubs wird sie zudem ein Jahr lang 80 Clubs zwischen Basel und Chiasso besuchen. «Ich brauche Leute um mich her­um.» Ausserdem könne sie sich so mindestens einmal pro Woche «parat machen»: «Mich schminken und nett daherkommen», sagt sie, lacht laut heraus und eilt zur nächsten Sitzung.

