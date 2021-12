Luterbach Schaffner plant trotz Verlust eine Rekord-Ausschüttung von insgesamt 5,6 Millionen Franken Der Verkauf der Power-Magnetics-Division nach Schweden hat die Liquidität des Komponentenherstellers aus Luterbach in die Höhe getrieben. Davon sollen auch die Aktionäre etwas haben. Sébastian Lavoyer Jetzt kommentieren 07.12.2021, 17.50 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der neue Hauptsitz der Schaffner Gruppe in Luterbach: Hier wird die Zukunft der Gruppe geplant. Zvg

Die Geschäfte laufen ­­für Schaffner ­– nach einem pandemiebedingten Durchhänger – wieder rund. Obschon man Ende Juni den Bereich Power Magnetics an den schwedischen AQ Konzern verkauft hat, konnte man den Nettoumsatz von 171,7 (2020) auf 172,5 Millionen Franken (2021) steigern (Wachstum von +0,5 Prozent). Zugleich wuchs der Betriebsgewinn vor Zinsen und Steuern von 4,7 auf 18,2 Millionen Franken. Und: «Der Auftragsbestand ist mehr als doppelt so hoch wie jemals zuvor», sagt CEO Marc Aeschlimann.

Zuerst hätten die Aufträge angezogen, weil sich die Industrie rasch vom ersten Corona-Schock erholte. Dann seien Hortungsbestellungen dazu gekommen aus Angst, dass die Lieferketten plötzlich ganz verstopft bleiben könnten. Kunden hätten dann wohl angefangen bei zwei Lieferanten zu bestellen, um sicher zu sein, dass wenigstens einer liefert. Und zuletzt seien dann wohl auch mehr Aufträge reingekommen, weil sich viele davor fürchten, dass die Preise noch weiter ansteigen.

Verwaltungsrat beantragt Rekordausschüttung von 9 Franken pro Aktie

Nun schlägt der Verwaltungsrat der Generalversammlung vom 11. Januar eine Dividende von neun Franken pro Aktie vor. Die eine Hälfte davon soll als ordentliche Dividende ausbezahlt werden, die andere als verrechnungssteuerfreie Kapitalrückzahlung. Finanzchef Christian Herren:

«Das ist die höchste ordentliche Ausschüttung von Schaffner seit der Börsenkotierung.»

Die geplante Ausschüttung beträgt 5,6 Millionen Franken oder fast gleich viel wie alle betrieblichen Investitionen im Berichtsjahr.

Künftig strebt die Schaffner-Gruppe ein organisches Wachstum von mehr als fünf Prozent an. Davon ausgehend, dass der Markt jährlich um drei bis vier Prozent wachse, bedeutet das, dass man Marktanteile gewinnen will. Dank dem Verkauf soll auch die Profitabilität, also die Betriebsgewinn-Marge, im zweistelligen Bereich gehalten werden (20/21 betrug sie 10,9 Prozent). Und so erhöht Schaffner das Zielband der Marge um zwei Prozentpunkte auf zehn bis zwölf Prozent.

Schaffner-CEO Marc Aeschlimann. Urs Byland / SOL

Diese Zielerhöhung hat auch viel mit dem Verkauf der Sparte Power Magnetics zu tun. «Wir waren bisher in drei unterschiedlichen Geschäftsbereichen tätig. Die Analyse hat gezeigt, dass es mit Power Magnetics wenig bis gar keine Synergien zu den anderen Bereichen gab», erklärte CEO Marc Aeschlimann die Weitergabe der Division an die neuen schwedischen Eigentümer. Zuletzt hat der verkaufte Geschäftsbereich einen operativen Verlust von 200'000 Franken erlitten. Man könne dieses Geschäft auch profitabel bestreiten, sagte Aeschlimann. Dafür hätten die neuen Eigentümer aber die besseren Voraussetzungen.

Der Verkauf hat den Barmittel massiv erhöht

22 Millionen haben die Schweden für den Power-Magnetics-Bereich bezahlt. Für Schaffner resultiert unter dem Strich zwar ein Verlust von 13 Millionen Franken aus dem Verkauf. Dennoch katapultierte die Transaktion die im Berichtsjahr eingespielten Barmittel nach Investitionen (free Cash-flow) auf über 15 Millionen Franken, was den Ausschlag für die Sonderausschüttung gegeben haben dürfte. Nicht liquiditätswirksame Faktoren wie Wertkorrekturen an dem verkauften Geschäftsbereich führten im abgelaufenen Geschäftsjahr letztlich zu einem Reinverlust von 2,3 Millionen Franken.

Deutlich besser sehen die Schaffner-Zahlen ohne den verkauften Geschäftsbereich aus. So wuchs deren Nettoumsatz um 15,9 Prozent auf 147,3 Millionen Franken. Wobei das Wachstum in der zweiten Hälfte des Geschäftsjahrs (von Oktober 2020 bis September 2021) sogar noch höher ausfiel (19,6 Prozent).

So positiv die Geschäfte derzeit laufen, auch die Schaffner-Gruppe kämpft noch immer mit den Folgen der Covid-Pandemie. Auch Schaffner war und ist von Lieferverzögerungen und explodierenden Transportkosten betroffen. Trotzdem sagt Aeschlimann: «Wir waren stets lieferfähig.» Bisher konnte man auf Preiserhöhungen verzichten. Das allerdings wird sich ändern. Aeschlimann sagt: «Wir werden im laufenden Geschäftsjahr gewisse Preisanpassungen vornehmen.»

Aeschlimann: «Wir bewegen uns langsam wieder Richtung Normalität»

Die Auftragseingänge sind zwar immer noch hoch, aber im Vergleich zum Frühsommer auf tieferem Niveau. Mit den steigenden Preisen dürfte sich die Dynamik hier weiterabschwächen. Aeschlimann sagt: «Wir bewegen uns langsam wieder Richtung Normalität.» Das zeigt sich übrigens auch in den beiden verbleibenden Bereichen Industrie und Automobil, die sich vom Umsatz her wieder auf Vorkrisenniveau bewegen.

Allerdings hat die Dynamik im Automobil-Bereich deutlich abgenommen im zweiten Halbjahr. Entsprechend ist Schaffner in diesem Bereich auch nicht so ausgelastet, wie es der Spezialist für Elektromagnetverträglichkeit im Industriebereich ist. Dort ist man seit geraumer Zeit voll aus- oder sogar überlastet. Die unterschiedliche Auslastung erklärt sich übrigens mit der Tatsache, dass Halbleiter-Chips knapp wurden. Diese Knappheit hat das Wachstum im Automobilsektor wesentlich gebremst.

Schaffner geht denn auch nicht davon aus, dass sich die Chip-Problematik im Automobil-Sektor kurzfristig entschärfen könnte. Mittelfristig aber schon. Und dann dürften die Produktionszahlen in diesem Bereich wieder deutlich anziehen aufgrund aufgestauter Bestellungen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen