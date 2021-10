Luterbach: Mutmasslicher Drogendealer festgenommen

Grossfund Polizei stellt in Luterbach mehrere Kilogramm Drogen sicher – Mutmasslicher Drogendealer festgenommen Die Kantonspolizei Solothurn konnte in Luterbach einen mutmasslichen Drogendealer festnehmen. Dabei wurden rund 8 Kilogramm Drogen, über 100 Kilogramm Streckmittel sowie Bargeld sichergestellt. 29.10.2021, 09.48 Uhr

Die Sicherstellungen. Kantonspolizei Solothurn

In Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft hat die Kantonspolizei Solothurn vor einigen Tagen in einer Luterbacher Liegenschaft einen Mutmasslichen Drogendealer festgenommen. Gemäss einer Mitteilung der Kantonspolizei gingen der Polizeiaktion umfangreiche Ermittlungen voraus. Das teilt die Kantonspolizei am Freitagmorgen mit.

Die Polizei fand beim Beschuldigten rund 7,6 Kilogramm Heroin, über 100 Gramm Kokain, etwa 111 Kilogramm Streckmittel sowie mehrere tausend Franken Bargeld. Laut Polizeiangaben hätten mit dem sichergestellten Streckmittel ca. 220 kg Heroin in Strassenqualität hergestellt werden können. Der Wert der Sicherstellungen dürfte sich gemäss ersten Schätzungen auf mehrere 100'000 Franken belaufen. Der 33-jährige Albaner, der sich illegal in der Schweiz aufhält, befindet sich auf Antrag der Staatsanwaltschaft für weitere Ermittlungen in Untersuchungshaft. (kps)