Biogen: "Reinigungskollektiv" schiesst auf Reinigungsfirma

Luterbach «Miserable Arbeitsbedingungen»: Biogen-Reinigungsfirma unter Beschuss eines «Reinigungskollektivs» Die Vorwürfe sind happig: Die Arbeitsbedingungen für das Personal der Firma Enzler Reinigungen AG bei Biogen in Luterbach seien «miserabel», die Rede ist von «falschen Stundenabrechnungen, tiefen Löhnen und nicht eingehaltenen Sicherheitsvorgaben. Was ist dran, an den Vorhalten? Urs Mathys 24.06.2021, 05.00 Uhr

Auch hier will gereinigt sein: Blick in die Produktionsanlagen von Biogen in Luterbach.

Hansjörg Sahli (24. März 2018)

Die Kritik bezüglich der Arbeitsverhältnisse für das Reinigungspersonal der in Zürich domizilierten Firma Enzler Reinigungen AG am Produktionsstandort Luterbach von Biogen lässt aufhorchen. Sie stammt von einem «Reinigungskollektiv», zu dem die FAU Schweiz - Freie Arbeiter*innen Union Schweiz - und die Industrial Workers of the World, Jura Alpen Mittelland, gehören. Letztere beschreibt sich auf ihrer Homepage selber als «eine 1905 gegründete basisdemokratische, weltweit aktive Gewerkschaft mit dem Ziel das Lohnsystem zu überwinden».

Entsprechend kämpferisch kommt die Medienmitteilung daher, die mit «Neue Jobs zu miesen Konditionen» überschrieben ist. Der Kampf des Kollektivs, die «Arbeitsbedingung in der Reinigung bei Biogen und in der ganzen Schweiz verbessern» habe «jetzt begonnen».

Firma Enzler weist alle Vorwürfe zurück

Peter Helbling, Geschäftsführer der Enzler Reinigungen AG, reagiert «sehr überrascht» auf die Vorwürfe, die er auch gleich «in aller Form» als unbegründet zurückweist: «Wir wurden schon mehrmals durch die Paritätische Kommission unseres GAV kontrolliert und mussten noch nie Lohnnachzahlungen oder Zuschläge ausrichten.» Enzler sei im steten Dialog mit den Sozialpartnern – insbesondere Unia und Syna – und setze sich «seit 2006 für den Gesamtarbeitsvertrag und für bessere Arbeitsbedingungen ein».

Generell würden die Löhne über dem GAV liegen – am Auftragsstandort Luterbach «zwischen 10 bis 15 Prozent höher», so Helbling. Alle Mitarbeitenden seien hier auch mit dem gesamten Lohn BVG versichert, die Firma nehme keinen Koordinationsabzug vor. Da alle gegen 100 Enzler-Mitarbeitenden ihre Arbeitszeit selber vor Ort an elektronischen Terminals erfassen würden, ziele auch der Vorwurf falscher Stundenabrechnungen ins Leere.

Gleiches gilt laut Helbling auch für die Vorhalte, dass ungenügend qualifiziertes Personal für spezialisierte Reinigungsarbeiten eingesetzt oder der Gesundheitsschutz mangelhaft wahrgenommen werde. Der US-Biotechkonzern Biogen stelle «sehr hohe Anforderungen an die Arbeitssicherheit» und gleiches gelte auch für die Firma Enzler. Entsprechend sei man bezüglich Arbeitssicherheit und Arbeitsschutz/Gesundheitsmanagement ISO-zertifiziert.

Zum Vorwurf, dass Reinigungspersonal bei Biogen Arbeitseinsätze unter Zeitdruck und unter laufendem Produktionsbetrieb ausführen müssten, ruft Helbling in Erinnerung, dass der immer noch im Aufbau befindliche Betrieb bei Biotech sehr dynamisch sei und die Wirkstoff-Herstellung im Dauerbetrieb, ohne Stillstandzeiten laufe.

Zugänglich seien dabei geschlossene Behälter, Rohre oder heisse Leitungen, die in aller Regel aber abgeschirmt oder gekennzeichnet seien. Enzler-Geschäftsführer Helbling hat in diesem Zusammenhang «Kenntnis von einem Bagatellunfall in diesem Jahr», bei dem sich eine Person an einem heissen Dampfrohr eine leichte lokale Verbrennung am Arm oder einer Hand zugezogen habe.

Biogen hört erstmals von Vorwürfen

Und wie reagiert man bei Biogen auf die Behauptungen des «Reinigungskollektivs», dass das Reinigungspersonal vor Ort schlecht behandelt werde? «Bei Biogen hat der Schutz und die Sicherheit all unserer Mitarbeitenden die höchste Priorität», hält Sprecher Tristan Schmitz am Mittwochabend in einer schriftlichen Stellungnahme auf Anfrage fest.

«Wir haben heute morgen über die Medienmitteilung des Reinigungskollektivs das erste Mal von den Vorwürfen gehört. Seitdem versuchen wir, detaillierte Informationen, Daten und Fakten zu bekommen und stehen im engen Dialog mit den Beteiligten», heisst es.