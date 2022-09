FDP-Kantonsrat fordert Nullrunde für Solothurner Staatspersonal

Verwaltung Lohnverhandlungen: Solothurner Staatspersonal will «substanziell» mehr, FDP-Kantonsrat will eine weitere Nullrunde Handelskammer-Direktor und FDP-Kantonsrat Daniel Probst sieht keinen Grund für eine Lohnerhöhung für die Staatsangestellten; und er bedient «seinen» Regierungsrat mit einem Argumentarium, um deren Forderungen abzuwehren. Urs Moser Jetzt kommentieren 22.09.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Als einziger Kanton regelt Solothurn das Verhältnis zum Staatspersonal in einem Gesamtarbeitsvertrag. Die Personalpolitik ist damit dem Einflussbereich des Parlaments weitgehend entzogen.

Für Unmut sorgt dort seit Jahren die Zusammensetzung der paritätischen Gesamtarbeitsvertragskommission (Gavko), die über den Vollzug des Gesamtarbeitsvertrags wacht. Denn die Arbeitgebervertretung besteht zum grossen Teil aus Kadern der Verwaltung, die somit eigentlich zwei Hüte tragen und auch über ihre eigenen Anstellungsbedingungen auf der Arbeitgeberseite verhandeln.

Das gilt allerdings nicht für die jährlichen Lohnverhandlungen, denn die werden direkt vom Regierungsrat mit den Vertretern der Personalverbände geführt. Der Finanzdirektor holt dazu vorgängig die Haltung der Solothurner Spitäler AG und des Verbands der Einwohnergemeinden ein.

Das dürfte vielen bislang nicht bewusst gewesen sein. Jedenfalls war auch Handelskammer-Direktor und FDP-Kantonsrat Daniel Probst erstaunt, als ihm mitgeteilt wurde, dass er mit seinem Anliegen bei den Arbeitgebervertretern in der Gavko am falschen Ort ist und gleich bei Parteikollege und Finanzdirektor Peter Hodel hätte vorsprechen können.

Für Daniel Probst käme es «allenfalls» in Frage, die gestiegenen Lebenshaltungskosten der Angestellten in den untersten Lohnklassen auszugleichen. Bruno Kissling

Probst ist nämlich der Ansicht, dass trotz angezogener Teuerung keine allgemeine Lohnerhöhung für das Staatspersonal angesagt ist und hat die Arbeitgebervertreter in der Gavko mit einem Argumentarium dazu bedient.

Personalverbände fordern «substanzielle» Lohnerhöhung

Anders als vor einem Jahr, als man sich auf den Verzicht auf eine Lohnerhöhung «geeinigt» hat, wie Finanzdirektor Peter Hodel damals betonte, dürfte es in den nun angelaufenen Gesprächen hart auf hart gehen. Mirco Müller, Präsident des Staatspersonalverbands, kommuniziert zwar nicht, mit welcher Forderung seine Seite in die Verhandlungen gestiegen ist. Aber nur so viel: Eine weitere Nullrunde komme sicher nicht in Frage, man fordere eine «substanzielle» Lohnerhöhung.

Ob und wie «substanziell» sie nach Auffassung der Regierung sein soll, schlägt der Finanzdirektor natürlich nicht öffentlich breit. Bei der Präsentation des Voranschlags 2023 liess Peter Hodel aber durchblicken, dass auch er zumindest gewissen Aufholbedarf sieht.

Finanzdirektor Peter Hodel. José R. Martinez

Die Arbeitgebervertreter beziehungsweise eben der Finanzdirektor hätten eine andere Sicht zu vertreten, sagt nun aber FDP-Mann Probst. Die finanzielle Situation des Kantons sei alles andere als rosig, die mehrfache Gewinnausschüttung der Nationalbank gefährdet und die Steuereinnahmen würden aufgrund der beschlossenen Steuererleichterungen, höherer Energiekosten und eventueller Produktionsausfälle sinken. In dieser Situation gebe es aktuell keinen Grund, die Löhne des Staatspersonals allgemein zu erhöhen.

«Allenfalls könnten für Angestellte im Tieflohnbereich die höheren Lebenshaltungskosten ausgeglichen werden», so Probst. In diese Kategorie (Monatslohn unter 4400 Franken) gehören allerdings nur gerade rund 0,5 Prozent des Staatspersonals, primär Haus- und Reinigungsangestellte und junge Lehrabgänger mit einfachen Sachbearbeitungsaufgaben.

10 Prozent in zehn Jahren trotz Nullrunden

Probst legt «seinem» Finanzdirektor eine unnachgiebige Haltung in den Lohnverhandlungen anhand von Zahlen nahe, die er sich vom Personalamt bestätigen liess. Auch ohne allgemeine Lohnrunde erhält rund die Hälfte der Staatsangestellten jährlich durch den Erfahrungsstufenanstieg mehr Lohn. Und nahezu alle Angestellten (96 bis 98 Prozent) erhielten in den letzten zehn Jahren einen Leistungsbonus.

Endergebnis der Rechnung: Während die Teuerung in der Schweiz von 2011 bis 2021 bei –0,8 Prozent lag, stieg der Lohn der Solothurner Staatsangestellten (inklusive der generellen Lohnerhöhung um 1 Prozent 2019) in der gleichen Zeit um durchschnittlich über 10 Prozent – real. Selbst bei der aktuellen Teuerung im laufenden Jahr von 3,5 Prozent bleibe immer noch eine satte Steigerung von 6,5 Prozent, rechnet Probst weiter.

Das Fazit ist für ihn klar: Es ist keine generelle Lohnerhöhung angezeigt. Auch die Staatsangestellten, die keinen Erfahrungsstufenanstieg mehr erhalten, dürften sich über Löhne freuen, die über denen in den Nachbarkantonen liegen. Somit brauche es auch aus Sicht des Fachkräftemangels und der Konkurrenzfähigkeit als Arbeitgeber keine allgemeine Lohnerhöhung in der Solothurner Verwaltung.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen