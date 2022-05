So steht der Kanton Solothurn bei den Löhnen da

Lohnsystem Nach Diskussionen um die Leistungsboni: Wie steht die Solothurner Kantonsverwaltung bei den Löhnen da? Die grosszügig verteilten Leistungsboni für Staatsangestellte werden kontrovers diskutiert. Beim Grundgehalt fallen Primarlehrpersonen auf. Christof Ramser Jetzt kommentieren 11.05.2022, 05.00 Uhr

Bei den Grundgehältern gibt es im interkantonalen Vergleich grosse Unterschiede. Primarlehrerinnen werden im Solothurnischen vergleichsweise gut entlöhnt. Sandra Ardizzone

98 Prozent der Verwaltungsangestellten im Kanton Solothurn kriegen jährlich einen Leistungsbonus (Lebo). In absoluten Zahlen gehen von 3390 beurteilten Mitarbeitenden nur gerade deren 61 leer aus.

Die Recherche dieser Zeitung sorgt für rege Diskussionen. Sei es, weil Bürgerinnen und Bürger die Einschätzung nicht teilen, dass die Angestellten fast samt und sonders «gut», «sehr gut» oder «ausgezeichnet» arbeiten; sei es, weil die statistische Normalverteilung bei der Benotung unrealistisch eingestuft wird.

«Hauptsache, der Kanton ist attraktiv»

Nicht zuletzt gibt der Artikel beim solothurnischen Staatspersonalverband zu reden, der mit über 4000 Mitgliedern als Gewerkschaft für die Kantonsangestellten fungiert. «Man kann durchaus darüber diskutieren, ob das heutige System mit den Beurteilungs- und Entwicklungsgesprächen noch zeitgemäss ist», sagt Mirco Müller.

Er ist stellvertretender Amtsschreiber im Finanzdepartement und Registerführer des kantonalen Handelsregisteramtes. Seit 2019 präsidiert er den Staatspersonalverband.

Auf diese Frage sei die Arbeitnehmendenseite in der Gesamtarbeitsvertragskommission (Gavko) auch bereits eingegangen. Im Rahmen der von Personalamtschef Urs Hammel in Aussicht gestellten Überprüfung des Lohnsystems werde man sich die Frage nach einer Modernisierung stellen müssen, so Müller.

Gleichzeitig gibt er zu bedenken, dass die Kantonsverwaltung nicht mit der Privatwirtschaft verglichen werden könne, wo etwa ein Aussendienstmitarbeiter via Leistungsbonus am Umsatz beteiligt werden kann. In der Verwaltung seien die Kosten plafoniert, sprich: Wenn eine Mitarbeiterin das Lebo-Maximum von fünf Prozent erhält, müsse dies anderswo eingespart werden. Im Durchschnitt beträgt der Lebo 2,5 Prozent eines individuellen Jahresbruttolohns.

Überdies sieht es Müller als gutes Zeichen, dass die Vorgesetzten auf der Kantonsverwaltung ihre Mitarbeitenden in einem nach festen Kriterien ausgestalteten Qualifikationsverfahren grossmehrheitlich als mindestens «gut bis sehr gut» einstuften. «Wäre ein guter Teil bloss genügend, müssten wir wohl anderswo ansetzen.»

Schliesslich weist Müller darauf hin, dass das kantonale Lohnsystem inklusive Lebo, der 2005 notabene auf Wunsch der Arbeitgebervertretung eingeführt worden sei, bis dato «praktisch keine Probleme» bereitete: Es sei transparent, gebe kaum Anlass zu Lohnklagen und die Gleichstellung funktioniere. Als Personalverband habe man aber nichts dagegen, wenn das System nach so vielen Jahren überprüft werde:

«Die Hauptsache ist, dass der Kanton als Arbeitgeber attraktiv bleibt.»

Wie hoch die Leistungsboni sind, hängt indirekt auch mit den Gehältern zusammen, die Kantone ihren Angestellten bezahlen. Seit acht Jahren erstellt jeweils der inzwischen pensionierte Solothurner Kantonsschullehrer Robert Brawer einen Lohnvergleich für den Verband Öffentliches Personal Schweiz. Dabei zeigen sich bisweilen grosse Unterschiede.

Primarlehrerinnen gewährt Solothurn vergleichsweise hohe Gehälter, nach dem 11. Dienstjahr liegen sie gar am höchsten. In anderen Berufssparten sind die Löhne niedriger.

«Die Unterschiede sind einerseits mit der Wirtschaftskraft der Kantone zu erklären sowie andererseits mit der Steuerung der Angestellten», sagt Brawer. Als Beispiel: Findet der Kanton Solothurn nur mit Mühe Lehrpersonal, muss er die Löhne entsprechend erhöhen.

Positiv hebt Brawer für Solothurn hervor, dass hier beim Lohn stets Stufenanstiege für die Berufserfahrung gewährt wurden. In anderen Kantonen sei dies nicht immer der Fall gewesen.

