Lohn «Stossend»: Lehrer unterrichtet seit acht Jahren – warum ihm diese Erfahrung im Kanton Solothurn nicht angerechnet wird Der Thaler Dominic Zurbriggen unterrichtet seit 2013. Einen Grossteil seiner Arbeitserfahrung hat er an einer Privatschule im Kanton Zürich gemacht. Beim Wechsel in den Kanton Solothurn erfährt er: Diese Erfahrung wird ihm nicht angerechnet. Noëlle Karpf 02.06.2021, 05.00 Uhr

Auch Privatschulen müssen sich an den Lehrplan halten. In der Regel verdienen Lehrpersonen etwas weniger. Im Kanton Solothurn wird die Erfahrung, die eine Lehrperson an einer Privatschule macht, derzeit zudem nicht angerechnet.

Schon als Kantischüler habe er gewusst, dass er Lehrer werden möchte. So hat Dominic Zurbriggen direkt nach der Schule mit der Ausbildung begonnen. Heute ist Zurbriggen, 33 Jahre alt, wohnhaft in Oensingen, ausgebildeter Sek-Lehrer. 2013 begann er berufsbegleitend als Lehrer an einer öffentlichen Schule zu arbeiten. Zwei Jahre später wechselte er an eine Privatschule. Ab nächstem Schuljahr dann unterrichtet er an einer öffentlichen Schule im Kanton Solothurn. Weil der Arbeitsweg nach Grenchen halb so lange ist wie derjenige nach Zürich. Das passt Zurbriggen – überhaupt sei er zufrieden mit der neuen Stelle. Nur ist da die Sache mit dem Lohn. «Es geht mir bei der Arbeit nicht ums Geld», versichert der Thaler. Nur: Gerade wenn's ums Geld geht, hat die Sache auch einen Haken.

Im Vergleich zu anderen Kantonen verdienen Lehrpersonen im Kanton Solothurn nicht schlecht. Im Gegenteil. Laut einer Lohnerhebung der Nordwestschweizer Erziehungsdirektorenkonferenz verdient eine Sekundarlehrperson im ersten Jahr 94'451 Franken. Höher sind die Löhne nur in den Kantonen St.Gallen und Zürich. Auch in anderen Schulstufen – je nach Dienstjahren unterschiedlich – kommt der Kanton Solothurn gut weg.

Nur: Je nach Diplom und Schulstufe werden Lehrpersonen in eine andere Lohnklasse eingeteilt, gleichzeitig wird ihnen auch eine Erfahrungsstufe zugewiesen, die sich ebenfalls auf das Gehalt auswirkt. Im April erhielt der Lehrer ein Schreiben, mit welchem ihm vom Volksschulamt mitgeteilt wurde, welche Erfahrungsstufe ihm zugeteilt wird: die Stufe 00. Die niedrigste, die keiner bisherigen Erfahrung entspricht. «Das war ein Schock», sagt Zurbriggen. «Mir wurde also eigentlich gesagt: Die bisherige Arbeit sei nichts wert», so Zurbriggen.

Anderer Kanton: 2000 Franken mehr Lohn im Monat

Dass die Erfahrung an Privatschulen hier nicht zählt, ist im Kanton gesetzlich verankert. Im Volksschulgesetz des Kantons Solothurn heisst es bezüglich der Anrechnung von Erfahrung, der «Unterricht an einer öffentlichen Schule in der Schweiz oder im Europäischen Wirtschaftsraum» würde berücksichtigt. Öffentliche Schulen – von Privatschulen, von welchen es auch im Kanton neun bewilligte gibt, ist also nicht die Rede.

Anders ist die Grundlage im Kanton Zürich, wo Zurbriggen bisher unterrichtet hat. Dort werden Privatschulen in der Lehrpersonalverordnung explizit erwähnt. Auf eine Anfrage wurde Zurbriggen vom Zürcher Volksschulamt mitgeteilt, er würde in die Erfahrungsstufe 7 eingeteilt. Lohnunterschied zum Kanton Solothurn: gut 24'000 Franken im Jahr, bei zwölf Monatslöhnen rund 2'000 Franken im Monat. Wegen einer unterschiedlichen Gesetzesgrundlage.

Der Lehrerverband: Gesetzesanpassung soll Problem lösen

Auf Anfrage heisst es auch beim Solothurner Lehrerverband LSO, dass diese Problematik schon lange beschäftige.

«Es ist sehr stossend, dass nur Unterricht an öffentlichen Schulen angerechnet wird»,

schreibt Roland Misteli, LSO-Geschäftsleiter. «Hinzu kommt, dass auch Erfahrungen in anderen Berufsfeldern bei den Volksschullehrerinnen und -lehrern nicht angerechnet werden. Dies im Unterschied zum Kantonspersonal und insbesondere zu den kantonalen Lehrpersonen.» Laut Misteli ist die heutige Regelung in Zeiten des Lehrermangels «ebenfalls sehr nachteilig, da sie einige Lehrerinnen und Lehrer davon abhält, im Kanton Solothurn eine Stelle anzunehmen». Eine Statistik führe man nicht, aber man erhalte immer wieder Anfragen von Betroffenen.

Die erwähnte Praxis war vor über zehn Jahren im Kantonsrat schon Thema – aufgrund eines Auftrags, der 2010 eingereicht worden war. Dieser forderte generell, dass den Lehrpersonen mehr Erfahrung angerechnet wird. Der Auftrag wurde zwar überwiesen – am Schluss wurde die Anpassung des Lehrerbesoldungsgesetzes, welches damals die Anrechnung von Erfahrung noch regelte, dann auf Eis gelegt.

Nun soll die Anpassung des Volksschulgesetzes die Sache aus der Welt schaffen. Dann würde punkto Lohn für Lehrpersonen nur noch das gelten, was im GAV steht: Dort heisst es «Schuldienst an andern Schulen, auch ausserkantonalen...» würde angerechnet. Für den LSO schreibt Misteli, man hoffe am Schluss, auch via GAV-Anpassung eine «adäquatere Lösung» zu finden.

Das sagt das Volksschulamt «Wir müssen einfach gesetzeskonform handeln», sagt Yolanda Klaus, stellvertretende Amtschefin Volksschulamt (VSA), angesprochen auf die Thematik. Ausnahmen könne man auch nicht machen, denn: Laut Gesetz sind Ausnahmen in Einzelfällen vorgesehen. «Wir haben aber regelmässig, immer wieder, Anfragen zum Thema – es wäre nicht angebracht, nur in einem Fall eine Ausnahme zu machen», so die stellvertretende Amtschefin. Wirklich zeitgemäss ist der Gesetzesartikel auch laut VSA nicht mehr. «Es ist aber auch etwas im Gange», so Klaus. Mit der Revision des Volksschulgesetzes würde schon einmal besagter Artikel wegfallen – und damit künftig Schuldienst an Privatschulen auch als Erfahrung angerechnet. Dann soll es laut Klaus noch weitergehen: Auch ausserschulische Erfahrung soll künftig angemessen angerechnet werden, etwa für Quereinsteigende, die über 30 sind und schon Berufserfahrung haben. Mit einer Anpassung des GAV, in dem künftig der Lehrpersonenlohn geregelt sein wird, soll auch Erfahrung in anderen Bereichen – zumindest teilweise – angerechnet werden. Laut Klaus ist dieser Schritt für Ende 2022 geplant – zuerst müsse einmal die Revision des Volksschulgesetzes abgeschlossen werden. (nka)

Und Zurbriggen? Auch der würde eine Anpassung der gesetzlichen Grundlage begrüssen. «Ich finde aber, dass man schon heute darüber reden sollte, einfach weil die heutige Regelung nicht gerecht ist», sagt der Lehrer.

Die Anpassung des Volksschulgesetzes – das Anfang Mai vom Regierungsrat verabschiedet wurde – muss zuerst noch durch die vorberatenden Gremien und schliesslich durch den Kantonsrat. Laut dem Ratspräsidenten reicht's noch nicht für die nächste Session, die im Juni geplant ist. Diese Anpassung hilft Zurbriggen, der im Sommer beginnt, noch nicht. Dafür ist eine Beschwerde in seinem Fall hängig.