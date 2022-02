Quarantäne abgeschafft: Was bedeutet das fürs Contact Tracing?

Lockerungen Quarantäne war einmal: Was passiert nun mit den Angestellten des Solothurner Contact Tracing? Der Bundesrat lockert die Massnahmen. Damit werden künftig auch nicht mehr so viele personelle Ressourcen für die Pandemiebewältigung benötigt. Kurzfristige Kündigungen seien im Kanton Solothurn aber nicht geplant. Raphael Karpf 04.02.2022, 11.22 Uhr

Haben nun mehr Zeit, um sich um die Isolationen zu kümmern: Die Mitarbeitenden des Solothurner Contact Tracing. Hanspeter Bärtschi

Die Kontaktquarantäne ist offiziell Geschichte. Damit verliert das Team des Contact Tracing auf einen Schlag einen Teil seiner Arbeit. Neu ist es «nur» noch für Isolationen zuständig. Was bedeutet das für die Mitarbeitenden?

Vor allem etwas Entlastung. Das schreibt die Pandemiebewältigung auf Anfrage. Wegen der hohen Fallzahlen sei die Belastung zuletzt ausserordentlich hoch gewesen. Nun würden wieder mehr Personen zur Verfügung stehen, um die Spezialteams (in Schulen, sozialmedizinischen Institutionen, etc.) zu unterstützen und eben, die Isolationen abzuwickeln.

Dort sei der Aufwand, gerade wegen der hohen Fallzahlen, nach wie vor hoch, schreibt der Kanton. Insbesondere weil rund 20 Prozent der Infizierten nach fünf Tagen noch nicht symptomfrei seien. In diesen Fällen seien weitere Abklärungen nötig, die Isolation muss verlängert werden, häufig gebe es dann Rückfragen der Betroffenen.

Alles in allem gebe es also noch genügend Arbeit für das Team, das mit 50 Vollzeitäquivalenten (allesamt befristete Arbeitsverträge) dotiert ist. Ein kurzfristiger Abbau sei nicht geplant:

«Alle laufenden Verträge werden eingehalten.»

Mittelfristig würden dann die personellen Ressourcen an die aktuelle Lage sowie die beschlossenen Massnahmen angepasst.

Auch bei Impf- und Testzentren wird man reagieren

Der Bundesrat hat das Ende sämtliche Massnahmen in Aussicht gestellt. Was passiert danach mit all den anderen Ressourcen, die aktuell noch für die Pandemiebewältigung benötigt werden? Hier gilt dasselbe Credo: Die personellen Ressourcen würden regelmässig an den tatsächlichen Bedarf angepasst.

Nebst dem Team des Contact Tracing waren beim Gesundheitsamt per Stichtag 31. Dezember 2021 26 befristete Vollzeitstellen in der Pandemiebewältigung aktiv.

Dazu kommen die Mitarbeitenden in den kantonalen Impf- und Testzentren. Diese sind jedoch nicht beim Kanton angestellt, sondern bei privaten Firmen. Diese wiederum haben Leistungsvereinbarungen mit dem Kanton abgeschlossen. Auch für diese gilt: Die Ressourcen würden reduziert, sobald sie nicht mehr benötigt würden.