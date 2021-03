Lockerungen für Gastro Betriebskantinen helfen vielen Gastronomen nur bedingt – warum das auf der Raststätte Gunzgen Süd anders ist Die neusten Lockerungen für Gastrobetriebe sind für viele Betroffene im Kanton keine grosse Hilfe. Beim «Marché» auf der A1 sieht das anders aus. Dort konnte man das Konzept der Betriebskantinen erfolgreich umsetzen. Andri Morrissey 20.03.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Betriebskantinen im Kanton Solothurn, «Marché Gunzgen Süd». Michel Lüthi

Es sieht auf der Autobahnraststätte Gunzgen Süd an der Autobahn A1 wie an einem gewöhnlichen Tag aus: Es stehen Autos vor dem «Marché»-Laden und Kunden in Arbeitskleider betreten und verlassen nach und nach die Räumlichkeiten. Manche kommen mit einem Fertigsalat oder mit einem Sandwich aus dem Laden wieder hinaus. Vor der Türe steht zudem eine mobile Küche. Hinter dem Service-Personal an der Theke des Wagens steht ein Bildschirm mit der Aufschrift «Marché». Alles sieht aus wie immer. Aber nur im Aussenbereich.