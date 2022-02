Pandemie: Kanton Solothurn unterstützt Vorgehen für Lockerungen

Der Regierungsrat begrüsst das vom Bundesrat vorgeschlagene Vorgehen für eine Aufhebung der Massnahmen. Dieses sieht vor, die Lockerungen je nach epidemiologischer Lage in einem oder in zwei Schritten umzusetzen. Zudem hat der Regierungsrat beschlossen, die kantonale Covid-19-Verordnung per 17. Februar aufzuheben.

04.02.2022, 16.36 Uhr