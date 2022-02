Aufhebung des Zertifkats: Das sagt Roger Lang vom Oltner «Chöbu»

Lockerungen «Der beste Entscheid der letzten zwei Jahre»: Der «Chöbu»-Wirt freut sich, wieder «normal beizen zu können» Das Zertifikat ist Geschichte. Zur Freude vom Oltner Wirt Roger Lang. Doch ein fahler Beigeschmack bleibe, sagt er. Was wird im Herbst? Den Regierungen stellt er ein schlechtes Zeugnis aus. Raphael Karpf Jetzt kommentieren 16.02.2022, 17.47 Uhr

Roger Lang schaut die Pressekonferenz des Bundesrats. Bruno Kissling

«Das ist der beste Entscheid, den der Bundesrat in den letzten zwei Jahren gefällt hat.» Es ist das Netteste, das Roger Lang am Mittwochnachmittag über den Bundesrat zu sagen hat.

Andere Ausdrücke eignen sich nicht wirklich, um an dieser Stelle abgedruckt zu werden. Auch der Regierungsrat bekommt sein Fett weg. Nein, der Wirt des Oltner Rathskellers, besser bekannt als «Chöbu», ist keiner, der ein Blatt vor den Mund nimmt. Lang ist offen und direkt, er sagt gerade heraus, was er denkt.

Der Oltner Rathskeller, besser bekannt als «Chöbu». Bruno Kissling (Archiv)

Den Regierungen stellt er ein schlechtes Zeugnis aus. Ausser für die ersten Monate der Pandemie: Für die damaligen Entscheide hat er Verständnis. Niemand habe damals gewusst, was da genau auf das Land zukommen würde.

Doch später, als man Erfahrungen sammeln konnte, da hätte man es doch besser wissen müssen, findet er. Anders reagieren. Konsequenter vor allem, findet er. Stärkere Kontrollen an den Grenzen zum einen. Die Massnahmen strenger durchsetzen, beispielsweise die Bussen erhöhen, zum anderen.

Dann hätte man das Ganze schneller in den Griff bekommen, ist er überzeugt. Und die Kosten wären nicht so hoch ausgefallen. Und, so seine Überzeugung, dann wären auch keine Beizenschliessungen nötig gewesen. Hätte sich die Krise so tatsächlich besser meistern lassen? Oder ist es nur die Hoffnung eines Wirts, der unter den Einschränkungen gelitten hat?

Einen Drittel weniger Gäste

So oder so, bekanntlich hat sich die Schweiz für einen anderen Weg entschieden. Dieser Weg bedeutete für die Beizen: Mal nur Vierertische, mal Plexiglas, mal ganz zu. Und zuletzt noch das Zertifikat. Rund einen Drittel weniger Gäste hatte er zuletzt im Chöbu, sagt Lang.

Manche Stammgäste fehlten, weil sie kein Zertifikat hatten. Doch vor allem die Digitalisierung und Homeofficepflicht würden ihm zu schaffen machen. Das Mittagsgeschäft ist eingebrochen. Also hat er die Öffnungszeiten eingeschränkt, eine Zimmerstunde eingeführt, noch immer sind einige Angestellte in Kurzarbeit.

Und jetzt? Freudentag? Naja. Das werde grundsätzlich schon wieder, ist er überzeugt. Aber sicher nicht von heute auf morgen. «Die nächsten zwei bis drei Monate werden noch schwierig», sagt er.

Die Fasnacht hat er abgeschrieben

Die Fasnacht hat er mehr oder weniger abgeschrieben. Einzelne Zünfte hätten zwar Reservierungen gemacht. Um jede einzelne ist er froh, damit «endlich wieder Leben in die Stadt kommt».

Sein Team beginnt nun, bei Firmen, Vereinen und Privaten die Reservationen für GV’s, Firmenanlässe oder Weihnachtsessen verschoben hätten, nachzufragen. Ob sie diese nicht jetzt nachholen möchten.

Roger Lang, zusammen mit Betriebsassistentin Manuela Hartmann. Bruno Kissling

Und sonst? Heisst es vor allem abwarten. «Wir schauen jetzt, wie sich das Ganze entwickelt», sagt er. Grundsätzlich ist Lang aber schon optimistisch. Er freut sich, ab heute wieder «normal beizen zu können».

Doch: Ein fahler Beigeschmack bleibe bei dem Ganzen. Was kommt im Herbst? Wieder Einschränkungen? Man möchte Lang keine Erschöpfung anschreiben, so wirkt er auch nicht, auch wenn er in rund fünf Jahren pensioniert wird.

Und doch: «Das Ganze ist sehr mühsam», sagt er. Früher, da habe man planen können. Man habe gewusst, wann man mit wie vielen Gästen rechnen konnte. Und heute? Sei das unmöglich geworden. Ständiges Umdenken, Umdisponieren, Improvisieren. «Das zehrt an den Kräften», sagt Lang.

