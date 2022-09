Oltner Verleger Thomas Knapp warnt vor falschen Illusionen

Literaturwelt Der Oltner Verleger Thomas Knapp fördert junge Autorinnen und Autoren – er warnt aber auch davor, sich falsche Illusionen zu machen Seit seiner Kindheit ist der Oltner Thomas Knapp eng mit der Welt der Bücher verbunden und gründete 2005 den Knapp-Verlag, um Talente zu fördern. Sein Weg dorthin war jedoch alles andere als einfach. Denise Donatsch Jetzt kommentieren 10.09.2022, 05.00 Uhr

Er schreibt, vermittelt und verlegt: Thomas Knapp, Gründer des Oltner Knapp-Verlags. Bruno Kissling

Thomas Knapps Leben steht ganz im Zeichen des Buches. Er absolvierte eine Lehre als Buchhändler, eröffnete gemeinsam mit einem Kollegen mit Anfang zwanzig den Oltner Chinderbuechlade «Pinguin» und war erst Filialleiter und danach Geschäftsführer der Buchshopping AG im Perry Center. Später wechselte er für rund zwei Jahrzehnte das Metier und wirkte als Redaktor für regionale wie auch für nationale Zeitungen.

Dies war jedoch längst nicht alles. 2005 kehrte er zur Bücherwelt zurück und begründete – ausgelöst durch ein Burnout, welches ihn in eine Lebenskrise stürzte - den Knapp-Verlag. 2006 initiierte er die Buchmesse Olten, und 2016 unterstützte er die Macher des Buchfestivals Olten. Für sein Schaffen wurde der Oltner 2020 mit dem Preis für Kulturvermittlung vom Kanton Solothurn und mit dem Prix Wartenfels ausgezeichnet.

Das Buchfestival Olten. Patrick Lüthy

Knapps Leben klingt nicht nur bewegt und intensiv, es ist es auch. Aber beginnen wir doch nochmals von vorne: Dem 1961 geborenen Oltner wurde die Affinität zur geschriebenen Geschichte praktisch in die Wiege gelegt. «Meine Eltern arbeiteten im Buchzentrum. Dementsprechend konnten sie mich mit Bergen von Büchern eindecken.» Bücher gehörten für ihn somit von Kindesbeinen an einfach zum Leben dazu.

Dennoch wusste er als Teenager erst nicht so recht, was er eigentlich einmal werden möchte. Mit seiner Lehre zum Buchhändler, welche er in der Buchhandlung Schreiber bei Georg Ihle in Olten absolvierte, stellte er dann aber die Weichen erst einmal Richtung Literaturwelt, und mit der Eröffnung des Chinderbuechladens «Pinguin» an der Aarauerstrasse setzte er ein erstes Zeichen als Selbstständigerwerbender in der Literaturbranche.

Doch schon bald zog es ihn weiter, und mit 24 Jahren war er Geschäftsführer von zehn Schweizer Filialen der Buchshopping AG. Mit 25 Jahren wurde er zum ersten Mal Vater und reiste für einige Monate nach Frankreich. Wieder zurück in der Schweiz, schlug er sich mit Temporär-Jobs durch und gründete bereits ein erstes Mal einen kleinen Verlag. «Dieser Verlag war aber bloss ein Hobby.» Danach wendete er sich für mehr als 20 Jahre dem Journalismus zu.

Erfolg ist oftmals illusorisch

Seit 2005 ist der Oltner mit seinem Knapp-Verlag nun aber ernsthaft daran beteiligt, der Literaturwelt neuen Lesestoff zu liefern. Und heuer ist es ihm erneut gelungen, mit der Oltnerin Rebekka Salm eine Bestsellerautorin auf den Markt zu bringen. Ihr Buch «Die Dinge beim Namen» wird bereits in zweiter Auflage verkauft. So rosig das aber auch klingen mag, ein einfaches Unterfangen ist das Buchgeschäft nicht. Knapp erklärt:

«Uns erreichen haufenweise neue Manuskripte – im 2022 sind es bereits rund 250 –, aber die wenigsten davon können wir berücksichtigen»

Er sei froh, dass er die kompetente Unterstützung einer Lektorin habe, die ihm dabei helfe, eine Auswahl zu treffen:

«Die Manuskripte müssen wirklich gut sein und auch in unser Verlagsprogramm passen, unser Fokus liegt auf Schweizer Literatur.»

Schafft es jemand trotz der hohen Anforderungen ins Programm aufgenommen zu werden, heisst das aber noch lange nicht, dass nun der grosse schriftstellerische Erfolg vor der Türe steht. «Auch wenn jemand wirklich Talent hat, warne ich davor, sich allzugrosse Illusionen zu machen.» Dies, weil der Büchermarkt ziemlich übersättigt sei und im Gegensatz zu früher mittlerweile täglich neue Werke erscheinen.

Thomas Knapp an der Leberngasse Olten mit Büchern aus dem eigenen Verlag. Bruno Kissling

Aufgrund dieses Überangebotes sei es denn auch schwierig, die Bücher in die Läden zu bekommen, trotz aktiven Vertreters und professioneller Vertriebsstrukturen. «Pro Jahr verlegen wir ein, zwei Bücher, die wirklich rentieren. Alle weiteren werden von diesen Einnahmen getragen oder durch Stiftungsgelder finanziert.» Dennoch erachtet Knapp auch Bücher, die keinen Gewinn abwerfen, als lohnenswert, schlicht deshalb, weil sie literarisch gut sind und er junge Talente fördern will.

In den Krallen des Raubvogels

Mittlerweile hat sich der Knapp-Verlag im Schweizer Literaturbetrieb fest etabliert. Dass es ihn überhaupt gibt, ist indessen einer tiefen Lebenskrise des Begründers geschuldet.

«Nachdem ich über zwei Jahrzehnte als Journalist und Redaktor gearbeitet habe – am Schluss als Blattmacher in der ‹Blick›-Sportredaktion –, bin ich in den Nullerjahre in ein heftiges Burn-out gerutscht.»

Der mittlerweile zweifache Vater musste sich krankschreiben lassen und zog sich für mehrere Monate von der Berufswelt zurück.

«Ich habe jahrelang viel zu viel gemacht, es hat mich richtiggehend ‹zämegleit›.»

In dieser Zeit entstand sein Buch «In den Krallen des Raubvogels», welches er erfolgreich selbst verlegte und in welchem er von seiner Erkrankung erzählte. «Kaum war das Buch im Verkauf, hat sich ein renommierter Verlag gemeldet. Die hätten das Buch auch gerne verlegt.» Knapp schien mit seiner autobiografischen Geschichte definitiv einen Nerv getroffen zu haben, denn bis zu diesem Zeitpunkt sprach man noch kaum über die weit verbreitete Erschöpfungsdepression.

Nebst dem, dass mit seinem Buch auch der Verlag begründet wurde, war Knapp für einige Jahre ein gesuchter Referent rund um das Thema Burn-out. Für den Verleger im Nachhinein ein «Glücksfall», weil er viele neue Leute kennen gelernt habe.

Dennoch ist ihm bewusst, dass er es vor allem seiner Familie und seinen Freunden zu verdanken hat, dass er wieder aus dieser Krise herausgefunden hat. «Der Text im selbstgebastelten Büchlein ‹In den Krallen des Raubvogels› war ursprünglich ein Weihnachtsgeschenk für meine Frau, die nicht mehr an mich herangekommen ist.» Er habe sich ihr auf diesem Weg mitteilen wollen.

Mit dem 2021 eröffneten Lokal «Literatur & Bühne» ist auch der Knapp-Verlag sichtbarer geworden. Bruno Kissling

Trotz seiner bewegten Vergangenheit ist Stehenbleiben aber bis heute nicht Knapps Ding. Im Herbst 2021 eröffnete er darum an der Leberngasse das Oltner Literaturhaus «Literatur & Bühne»; dort finden seither regelmässig Lesungen statt, ebenfalls werden Workshops angeboten. Dies waren jedoch nicht die einzigen Beweggründe für die Eröffnung des Literaturhauses:

«Mir war auch wichtig, den Knapp-Verlag in Olten sichtbar zu machen.»

Ob dies der letzte Streich dieser Art des mittlerweile über 60-Jährigen ist, wird die Zukunft zeigen.

