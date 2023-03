Hochkarätige Gäste an den Solothurner Literaturtagen

Landwirtschaft Haushalten auf dem Bauernhof: Der Wallierhof will die Männer stärker in die Pflicht nehmen

Geht es ums Haushalten auf Bauernhöfen, ist die Rollenverteilung sehr klassisch. Das zeigt sich auch am Wallierhof in Riedholz. Die kantonale Bauernschule will jetzt Landwirte für die Bedeutung der Hauswirtschaft sensibilisieren.