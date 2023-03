Leitartikel: Abstimmung über Fusionsbeiträge im Kanton Solothurn

Leitartikel Abstimmung über die Fusionsbeiträge im Kanton Solothurn: Ein moderater Ausbau, er ein Ja verdient Der Kanton Solothurn will fusionswilligen Gemeinden künftig stärker unter die Arme greifen. Das macht Sinn – selbst wenn der Urnengang vom 12. März dazu vermeidbar gewesen wäre. Christof Ramser Jetzt kommentieren 04.03.2023, 05.00 Uhr

Fusionen werden, wie beim Projekt Top 5 vor einigen Jahren, an der Basis entschieden. Das bleibt auch künftig so. Hanspeter Bärtschi

Manchmal treibt der Baum der Demokratie sonderbare Blüten. Dass am 12. März die Kantonszahlungen für Gemeindefusionen zur Disposition stehen, ist ein staatspolitischer Ausrutscher. Weil im Dezember die entsprechende Teilrevision des Gemeindegesetzes das Zweidrittelmehr im Kantonsrat um eine Stimme verfehlte – ein Zufallsentscheid – kommt es nun zur obligatorischen Volksabstimmung.

Ob die FDP, die den Urnengang zusammen mit der SVP provoziert hatte, das fakultative Referendum ergriffen hätte? Kaum. Zu unerheblich scheint die Vorlage mit dem umständlichen Titel «Ja zum Abbau von Schranken beim Staatsbeitrag für Gemeindezusammenschlüsse». Auch mangels eidgenössischer Abstimmungen dürfte das Geschäft nicht die Massen an die Urnen bringen.

Und doch ist die Vorlage von Belang, um die föderalistische, von Aedermannsdorf bis Zullwil doch stark verzettelte Struktur im Kanton weiterzuentwickeln. Selbst wenn die Finanzlage der Gemeinden allgemein als robust bezeichnet wird und die Behörden in aller Regel keine Vakanzen aufweisen, ist es richtig, die Anreize für Zusammenschlüsse zu verstärken.

Man kann sich darüber streiten, ob der Plafond von einer halben Million Franken wirklich aufgehoben werden muss. Doch die Beiträge werden ab 10’000 Einwohnerinnen und Einwohner beschränkt. Sie werden den klammen Kanton nicht in noch mehr finanzielle Nöte bringen; zumal keine millionenschwere Grossfusion in Vorbereitung ist.

Wichtiger als die absolute Höhe der Unterstützungsgelder ist jedoch der Rechtsanspruch darauf. Gemeinden sollen sich darauf verlassen können, dass der Kanton ihnen als Partner unter die Arme greift. Andernfalls werden Fusionsprojekte möglicherweise im Keim erstickt. Künftig soll die Zusicherung im Gemeindegesetz festgeschrieben werden. Es mag ein Zufall sein, dass der Fusionszug just in jener Zeit zum Stillstand kam, als dar Rathaus den Geldhahn zugedreht hatte. Dennoch ist es nichts als fair, die «Kann»-Formulierung im Gemeindegesetz in eine Garantie umzuwandeln.

Blick in eine Gemeindeversammlung, die oft als Wiege der Demokratie bezeichnet wird. Hanspeter Bärtschi

Die zweite sinnvolle Neuerung ist, dass Zahlungen mehrfach geleistet werden können. Heute sind Gemeinden, die bereits einmal fusioniert haben, davon ausgeschlossen. Sie sind aber eigentliche Fusionslabore und sollen nicht für ihren Wagemut bestraft werden. Dies zeigt sich im Bucheggberg, wo 2014 zehn Gemeinden zusammenrückten: eine Erfolgsgeschichte. Die gesammelten Erfahrung sind so gut, dass sich mit Lüterswil-Gächliwil nun eine weitere Kleingemeinde anhängen will.

Auch andere fusionierte Kommunen konnten in den vergangenen Jahren Dienstleistungen verbessern, ohne dass die Identität auf der Strecke blieb. Nicht zuletzt hat der Kanton auch hier eine Sicherheitsbremse eingebaut: Damit Fusionen nicht zum Geschäftsmodell werden, können Beiträge für bereits fusionierte Gemeinden gekürzt werden, die innerhalb von fünf Jahren erneut heiraten wollen.

Dass nach Annahme der Vorlage im Kanton die Fusionitis ausbricht, ist nicht zu befürchten. Zumal die Stimmbevölkerung aus den betroffenen Gemeinden stets das letzte Wort hat. Exemplarisch dafür war das ambitionierte Projekt «Top 5», als vor sieben Jahren über ein Gross-Solothurn mit 40000 Einwohnerinnen und Einwohnern abgestimmt wurde. Nachdem Biberist, Derendingen und Luterbach dem «Bürokratie-Monster» frühzeitig eine Abfuhr erteilt hatten, lehnten schliesslich auch Solothurn und Zuchwil mit etwas über 50 Prozent ab.

Seinen Anfang genommen hatte «Top 5» mit einer Motion im Gemeinderat Solothurn. Der Souverän war es schliesslich, der diesen wohl etwas zu grossspurigen Traum zum Platzen brachte. Gezwungen wird also nach wie vor niemand. Fusionen werden an der Basis angestossen und dort auch entschieden.

Wenn der Kanton die Anzahl seiner Gemeinden wirklich reduzieren wollte, müsste er schon spürbar stärkeren Druck aufsetzen. Auch darüber könnte man diskutieren. Der FDP-dominierte Einwohnergemeindeverband, der sich hinter die aktuelle Vorlage stellt, würde sein Veto dann schon einlegen. Bloss: Darum geht es jetzt nicht. Sondern um einen moderaten Anreiz für Gemeinden, nach Partnern Ausschau zu halten.