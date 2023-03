Leitartikel Abstimmung über die Corona-Finanzspritze für die Solothurner Spitäler: Warum ein Denkzettel falsch wäre Bei den Solothurner Spitälern rumort es dieser Tage. Und ausgerechnet jetzt müssen die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger entscheiden: Soll der Kanton den Spitälern erneut die pandemiebedingten Ertragsausfälle und Mehrkosten abgelten? Unser Fazit: Ein zähneknirschendes Ja ist angebracht. Sven Altermatt Jetzt kommentieren 03.03.2023, 05.00 Uhr

Der Kanton soll sich mit rund acht Millionen Franken an den finanziellen Ausfällen der Spitäler beteiligen. Keystone

Ein «Ja, aber»: Das möchte man nach all den Schlagzeilen um die Solothurner Spitäler AG bei dieser Abstimmung vielleicht gerne einlegen. Doch ein «Ja, aber» gibt’s an der Urne nun mal nicht. Eine Volksabstimmung eignet sich nur bedingt, um einen Denkzettel zu verpassen. Die Urne bietet kein sonderlich gutes Ventil, um aufgestauten Ärger loszuwerden.

Aber um was geht es konkret? Der Kanton soll den Solothurner Spitälern und Kliniken erneut Ertragsausfälle und Mehrkosten infolge der Coronapandemie abgelten. In zwei Abstimmungen bewilligte das Volk dafür bereits 41 Millionen Franken. Am 12. März geht es um weitere 8,2 Millionen Franken, der allergrösste Teil davon entfällt auf die Solothurner Spitäler AG. Also auf jenen Betrieb in Staatsbesitz, der derzeit mit anderen Turbulenzen für Aufsehen sorgt.

Nach unrühmlichen Abgängen am Bürgerspital Solothurn, begleitet von kommunikativen Pirouetten, steht die Spitalführung in der Kritik. Langjährige Kaderleute äussern öffentlich ihren Unmut. Gleichzeitig spitzt sich die Situation an der Pflegefront zu: Der Berufsverband der Pflegefachleute droht der Spitäler AG sogar mit einer Klage wegen «Verletzung der Fürsorgepflicht».

Kurt Fluri ist Verwaltungsratspräsident der Solothurner Spitäler AG. Tom Ulrich

Nein, da besteht kein direkter Zusammenhang mit der Abstimmung. Aber wenn Spitäler-Präsident Kurt Fluri solche Verbindungen als «sehr oberflächliche Betrachtungsweise» abtut, dürfte er den drohenden Vertrauensverlust unterschätzen. Man darf es niemandem verübeln, dass er bei der Abstimmung nicht «nur» an die Corona-Abgeltungen denkt.

Hilferufe machen betroffen

Die Spitäler AG ist schlicht zu bedeutsam, um solche Schlagzeilen einfach zu ignorieren: Sie ist die grösste Arbeitgeberin im Kanton, sie stellt die medizinische Versorgung vor Ort sicher. Mit ziemlicher Sicherheit kennt jede und jeder in der Region mindestens jemanden, der im Betrieb arbeitet. Man blickt also nicht bloss als Stimmbürger oder Steuerzahlerin auf diese Abstimmung. Sondern auch als Patientin oder Angehöriger, als Noch-Gesunde oder Wie-auch-immer-Betroffener.

Und betroffen machen dieser Tage insbesondere die Hilferufe aus der Belegschaft. Überall im Land sind Pflegende wütend und am Anschlag, überall kapitulieren manche vor der Überlastung und wechseln den Job. In Solothurn ist das Murren gross; das zeigt die aktuelle Klageandrohung.

Gerade mit Blick auf die krisengeschüttelten Mitarbeitenden der Spitäler AG wäre ein Nein zu den Corona-Abgeltungen jedoch ein verheerendes Signal. Es käme zum denkbar falschen Zeitpunkt und würde für Demotivation sorgen.

Kantonsspital Olten während der Coronazeit: Pandemiebedingte Aufwände gehörten nicht zum Leistungsauftrag der Spitäler. Bruno Kissling

Kantonsrat hat solide Vorarbeit geleistet

Aber genug der Emotionen. Auf streng sachlicher Ebene ist festzuhalten: Pandemie­bedingte Aufwände gehörten nicht zum Leistungsauftrag der Spitäler. Wenn der Kanton eine neue Leistung bestellt und damit Mehrkosten ver­ursacht, dann ist es nicht verkehrt, dass er für diese

bezahlt.

Schliesslich hatte der Kanton 2021 die Spitäler nochmals angewiesen, auf nicht notfallmässige Behandlungen und Operationen zu verzichten sowie unter anderem zusätzliche Intensiv­betten bereitzustellen. Gleichzeitig sind die finanziellen Aussichten der Spitäler AG nicht so toll, wie die Gegner der Vorlage derzeit gerne glaubhaft machen wollen.

Allerdings ist es angesichts des defizitären Staatsbudgets folgerichtig, dass nicht nur die Steuerzahlenden für den «Coronaschaden» geradestehen sollen. Die Spitäler AG muss diesmal einen grösseren Teil aus eigenen Mitteln decken.

Hier hat der Kantonsrat solide Vorarbeit geleistet: Es kommt eine abgespeckte Lösung vors Volk. Während die Spitäler AG nämlich zuerst über 14 Millionen Franken in Rechnung stellte, tut es für das Parlament auch halb so viel Geld. Schon Ende 2021 verweigerte der Kantonsrat einen Blankocheck für künf­tige Abgeltungen von Ertragsausfällen.

Die Solothurner Spitäler AG, hier ein Blick ins Bürgerspital, steht derzeit im Fokus einer öffentlichen Debatte. Carole Lauener

Nicht für Grundsatzdebatten geeignet

Natürlich könnte man jetzt auch die massgeblichen Mechanismen hinterfragen: Ist es Ausdruck des kränkelnden Gesundheitssystems, dass ausgerechnet der Verzicht auf nicht zwingende – das heisst: wirtschaftlich oft lohnenswerte – Operationen zu den Einbussen führte? Sollte man sich gerade deswegen auf den ureigenen Auftrag eines öffentlichen Spitals besinnen?

Doch so wenig sich diese Abstimmung für einen Denkzettel eignet, so wenig taugt sie für Grundsatzdebatten über die Gesundheitsversorgung. Unter dem Strich kann man die Vorlage zur Annahme empfehlen. Denn vielleicht geht auch allzu schnell vergessen, worum es im Kern eigentlich geht: um die Bewältigung der Pandemie, um die finanziellen Nachwehen einer Jahrhundertkrise. Hoffentlich zum letzten Mal in dieser Form.

