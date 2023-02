Lehrberuf: Solothurn hält Anforderungen für Quereinsteiger hoch

Bildung Lehrkräftemangel: Eine Schnellbleiche für Quereinsteiger kommt für den Solothurner Regierungsrat nicht in Frage Ein neuer Studiengang für Quereinsteigende soll mithelfen, genügend Lehrpersonen zu finden. Aber kann das Angebot überhaupt gestandene Berufsleute zum Umsatteln motivieren? Eine Kantonsrätin zweifelt, der Regierungsrat sieht keinen Spielraum für tiefere Anforderungen. Urs Moser Jetzt kommentieren 07.02.2023, 16.30 Uhr

Der Lehrkräftemangel spitzt sich zu. Samuel Thomi

Der Lehrkräftemangel droht nicht, er ist längst Tatsache. Er manifestiert sich darin, dass vor manchen Schulklassen Lehrpersonen stehen, die gar keine Lehrpersonen sind. Im Schuljahr 2021/22 verfügte wohl die grosse Mehrheit (86 Prozent) der Lehrkräfte an der Solothurner Volksschule über eine adäquate Ausbildung.

Aber immerhin sieben Prozent hatten zwar ein Diplom, jedoch nicht für die entsprechende Stufe, auf der sie unterrichteten. Und weitere sieben Prozent hatten noch gar keine pädagogische Ausbildung abgeschlossen.

Das macht um die 500 Lehrkräfte, die (noch) nicht über die für ihren Beruf verlangte Qualifikation verfügen. Kindergärtnerinnen, die Fünftklässler unterrichten zum Beispiel, oder Studierende. Ein an sich unhaltbarer Zustand, aber was will man machen.

Mathias Stricker, Kantonsrat SP und Präsident des Verbands der Solothurner Lehrerinnen und Lehrer. Carole Lauener

Mit einem Auftrag im Kantonsrat will Mathias Stricker (SP, Präsident des Verbands der Solothurner Lehrerinnen und Lehrer) sicherstellen, dass ein Monitoring zumindest den umfassenden Überblick gewährleistet, welche Stellen mit adäquat ausgebildeten Lehrkräften besetzt sind. Er dürfte kaum bestritten sein.

Die Idee: Attraktiveres Programm für Quereinstieg

Eine Massnahme zur Rekrutierung neuer Lehrpersonen ist der Studiengang für Quereinsteigende an der Pädagogischen Hochschule der Fachhochschule Nordwestschweiz. Er richtet sich an berufserfahrene Personen ab 30 Jahren. Das Studium dauert sechs Semester (Primarstufe, Sekundarstufe I neun Semester). Bereits ab dem zweiten Studienjahr können die Absolventen eine Unterrichtstätigkeit im Umfang von 30 bis 50 Stellenprozenten und unter professioneller Begleitung aufnehmen.

Der Campus Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW in Brugg-Windisch. Severin Bigler

Das Studium wird seit Herbst 2021 angeboten, die ersten Absolventen werden es also 2024 abschliessen. Bis jetzt haben rund 150 Personen das Quereinsteiger-Programm in Angriff genommen. Zu wenige und es dauere zu lange, findet FDP-Kantonsrätin Johanna Bartholdi. Ihre Idee: den Quereinstieg in den Lehrberuf mit einer kürzeren Ausbildungsdauer, mehr Unterrichtstätigkeit bereits während der Ausbildungszeit und besseren Verdienstaussichten attraktiver machen.

Die lange Studienzeit und das tiefe Arbeitspensum ab dem zweiten Schuljahr seien für erfahrene Berufsleute ein Hindernis, findet Bartholdi. Und es gebe genügend Berufsleute ab 30, die bereits über einen Bachelor- oder gar Masterabschluss verfügen und einen guten Draht zu Kindern und Jugendlichen haben. Es sei fraglich, ob für sie sämtliche Studienfächer angeboten werden müssen.

Johanna Bartholdi, FDP-Kantonsrätin. Cartes Fotografie

Welchen Umsetzungshorizont der Regierungsrat für einen Plan im Sinne ihrer Ideen sieht, wollte Kantonsrätin Bartholdi in einer Anfrage wissen. Die Antwort ist knapp und ernüchternd: gar keinen. Der Regierungsrat lehnt die Vorschläge rundweg ab.

In drei Semestern zum Lehrdiplom geht nicht

Dafür gibt es mehrere Gründe. Es sind von der Erziehungsdirektorenkonferenz definierte Vorgaben zu erfüllen. Ein nur dreisemestriges Studium würde demnach nur einer Weiterbildung entsprechen und könnte nicht zu einem (schweizweit) anerkannten Lehrdiplom führen.

Dem Ziel, dass an den Schulen adäquat qualifizierte Lehrpersonen unterrichten, könne mit einer «Weiterbildung light» nicht entsprochen werden, so der Regierungsrat. Zudem dürfte eine Ausbildung, die nur auf kantonaler Ebene Gültigkeit hat, für die Studierenden auch wenig attraktiv sein.

Und was ist mit höheren Unterrichtspensen bereits während des ganzen Studiengangs? Auf die 30 bis 50 Prozent ab dem zweiten Jahr habe man sich im Regierungsausschuss des Bildungsraums Nordwestschweiz geeinigt. Bei einer Berufstätigkeit von bis zu 80 Stellenprozenten wäre einerseits eine entsprechende Begleitung mit hohen Kosten verbunden, andererseits sollten die Studierenden auch nicht zeitlich überfordert werden, wenn sie dem Bildungssystem nachhaltig erhalten bleiben sollen.

Bleibt noch die Sache mit dem Verdienst während des Praxiseinstiegs. Für gestandene Berufsleute über 30 dürfte die Einreihung in Lohnklasse 15 (Grundlohn 54'522 Franken) schon nicht gerade besonders attraktiv sein. Zu bedenken gibt die Regierung aber: Damit werden die Studierenden des Studiengangs Quereinstieg gegenüber «normalen» Fachhochschulabsolventen (Lohnklasse 12, Grundlohn 47'103 Franken) bereits privilegiert.

