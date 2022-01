Lehrermangel: Schwindender Standortvorteil des Kantons Solothurn

Lehrermangel Offene Stellen in der Schule: Markt ist in Solothurn jetzt auch bald ausgetrocknet Die Schule Recherswil-Obergerlafingen konnte nach Weihnachten gerade noch verhindern, dass eine Primarschulklasse verwaist zurückblieb. Auch andernorts suchen die Schulen dringend Lehrerinnen und Lehrer. Daniela Deck Jetzt kommentieren 25.01.2022, 00.15 Uhr

Nach den Nachbarkantonen ist der Lehrermangel auch in Solothurn angekommen. Im Bild das Primarschulhaus Recherswil, wo Anfang Jahr eine Klassenlehrerstelle erst in letzter Minute besetzt werden konnte. Hanspeter Bärtschi

«Diese fast verwaiste fünfte Klasse, das war eine sehr unangenehme Situation. Da habe ich um den Jahreswechsel herum nicht immer gut geschlafen», sagt Jan Flückiger, Ressortleiter Bildung im Gemeinderat Recherswil. Er vertrat in jenen Wochen die Schulleiterin, die zum Abbau von Überzeit kompensierte. Flückiger ist in einer anderen Gemeinde selbst als Schulleiter tätig und kennt den Lehrermangel, der nun durch die Pandemie zusätzlich verschärft wird, aus eigener Erfahrung. Die Gemeinde machte den personellen Engpass auf ihrer Facebook-Seite öffentlich.

Für diese fünfte Klasse in Recherswil haben die Verantwortlichen das Problem gelöst, jedenfalls bis zum Beginn der Sportferien. Flückiger erzählt, man habe dank dem Stellvertreterpool des LSO (Verband Lehrerinnen und Lehrer Solothurn) eine Lehrkraft gefunden, «die gut ausgebildet ist und langjährige Berufserfahrung mitbringt». Das gibt nun der Schule Recherswil-Obergerlafingen die Zeit, um für nach den Sportwochen eine, wie Flückiger hofft, «langfristige Lösung» für die betroffene Klasse zu finden.

Die Lohnschere schliesst sich

Das ist in den letzten Jahren schwieriger geworden. Der Kanton Solothurn, der besonders auf der Primar- und Sek-I-Stufe lange Zeit von Lehrerlöhnen profitierte, die sich vorteilhaft von den Nachbarkantonen Aargau und Bern abhoben, sieht den Standortvorteil schwinden. Im Kanton Aargau wurden die Löhne der Kantonsangestellten auf dieses Jahr hin erhöht.

Verschärft wird der Mangel an qualifiziertem Personal durch die Schülerzahlen, die überall steigen, sowie den Lehrplan 21, der nicht nur zusätzlichen Schulraum bedingt, sondern auch mehr personelle Ressourcen für Halbklassenunterricht und spezielle Förderung.

In dieser Situation können quarantänebedingte kurzfristige Ablösungen vielerorts nur schwierig abgefedert werden. Das betrifft längst nicht nur kleine Schulkreise.

So sagt der Gesamtschulleiter der grössten Schule im Kanton, Grenchen, Hubert Bläsi, man sei seit den Herbstferien mehrfach nur knapp daran vorbeigekommen, eine Klasse heimzuschicken. Nicht nur, weil deren Klassenlehrkraft krank war oder etwa die Kinder, sondern weil es mit der Organisation der Stellvertretung erst in letzter Minute klappte. Bläsi sagt: «Ich hoffe aufrichtig, dass es nicht so weit kommt und die Lage sich nach den Sportferien wieder normalisiert.»

Viele Schulen suchen Lehrkräfte über mehrere Kanäle

Ihre offenen Stellen schreiben die Schulen auf der Jobbörse des Lehrerverbands aus. Doch selbst ein Blick in die nationale Vermittlungsplattform Schuljobs legt Zeugnis ab von der angespannten Situation. Von der Primarschule Schönenwerd bis zur Oberstufe Wasseramt Ost suchen die Schulen Klassenverantwortliche, Förderlehrkräfte, Heilpädagogen und Fachlehrerinnen.

Die meisten Stellenausschreibungen beziehen sich naturgemäss auf das kommende Schuljahr 2022/23, doch teilweise werden auch Brückenlösungen im Frühling gesucht.

Auch der oberste Lehrer im Kanton, LSO-Präsident Mathias Stricker, konstatiert, dass die Schere der Lehrerlöhne sich langsam schliesst, die dem Kanton Solothurn bisher ein starkes Argument in der Standortattraktivität geliefert hat.

Im Kanton Aargau steigen dieses Jahr die Löhne für die Arbeit in der Schule. Das schmälert den Standortvorteil des Kantons Solothurn. Donato Caspari

Was für den Berufsstand an sich eine erfreuliche Entwicklung darstellt, zwingt den Kanton dazu, neue Strategien zu entwickeln. In dieser Hinsicht sieht Stricker die Politik in der Pflicht: Handlungsfelder ortet der Verband etwa bei der heterogenen Zusammensetzung in teils zu grossen Klassen bei tiefem Betreuungsfaktor sowie beim Eintritt in den Kindergarten. In beiden Fällen brauche es zusätzliche Unterstützung in den Klassenzimmern.

Stricker ist überzeugt, dass aber auch die Schulen und namentlich die Schulleitungen viel für ein attraktives Klima am Arbeitsplatz tun können. Massnahmen wie die Schulsozialarbeit sind inzwischen flächendeckend vorhanden. Folglich punkten die Schulleitungen zum Beispiel mit ihrem Führungsstil und der Kommunikation. Das sind Themen, denen sich neben dem LSO besonders der kantonale Verband der Schulleiterinnen und Schulleiter Solothurn (VSL) widmet.

Auf nationaler Ebene von sich reden machte letzten August die Aktion «Einsame Klasse», mit der das Volksschulamt, der Verband der Solothurner Einwohnergemeinden, LSO und VSL auf den Lehrermangel hingewiesen haben.

Noch macht sich der Personalmangel im Schulbereich nach Aussage von Stricker nicht in allen Sparten gleich stark bemerkbar. Ausgetrocknet sei der Markt insbesondere bei der schulischen Heilpädagogik und der Logopädie. Zunehmend angespannt präsentiere sich die Lage im Fachunterricht. Stricker sagt:

«Gerade im Kanton Solothurn, direkt an der Sprachgrenze, fehlen uns auf der Primarstufe Lehrpersonen für Französisch.»

An diesem Missstand sei die Fachhochschule massgeblich beteiligt, weil sich die angehenden Lehrkräfte zwischen englisch und französisch entscheiden müssen und dann verbreitet dem Englisch den Vorzug geben würden.

