Solothurner Kampagne gegen Lehrermangel zeigt erste Erfolge

Lehrermangel Die Solothurner Kampagne «Einsame Klasse» zeitigt erste Erfolge – zumindest beim Quereinstieg in den Lehrberuf Der Lehrkräftemangel beginnt sich auch im Kanton Solothurn wieder zu akzentuieren. Der Kanton versucht, mit einer Kampagne Quereinsteiger und auch «ausgebildete» Lehrpersonen für den (Wieder-)Einstieg in den Lehrberuf zu motivieren. Eine erste Bilanz. Denise Donatsch Jetzt kommentieren 20.06.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Um dem Lehrermangel zu begegnen, hat der Kanton eine Kampagne für Quer- und Wiedereinsteigende lanciert. Symbolbild: Samuel Thomi

Mit der Kampagne «Einsame Klasse. Schule sucht Sie» versucht der Kanton Solothurn seit August 2021 dem mittlerweile gravierenden Lehrpersonenmangel entgegenzuwirken. Im Fokus steht dabei die Bestrebung, Quereinsteigende sowie ausgebildete Lehrpersonen, welche das schulische Umfeld einst verliessen, für die Schule und die Unterrichtstätigkeit zu gewinnen.

Gemäss Mathias Stricker, Präsident des Verbands Lehrerinnen und Lehrer Solothurn (LSO), sind zumindest was die Quote an Quereinsteigenden betrifft, gewisse Erfolge erreicht worden: «Für den Ausbildungsstart Studienvariante Quereinstieg im Herbst 2022 an der Pädagogischen Hochschule FHNW haben sich immerhin doppelt so viele Personen eingeschrieben wie im letzten Jahr.», Über 100 Anmeldungen seien eingegangen. Allerdings reiche dies längst nicht, um den Fachkräftemangel auszugleichen, obwohl die Kampagne sicher etwas bewirkt habe.

LSO-Präsident Mathias Stricker. Bruno Kissling

Es sei ein Tropfen – wenngleich ein wichtiger – auf den heissen Stein. Der LSO befürwortet die «Studienvariante Quereinstieg» für Menschen ab 30 nicht nur, er sieht darin sogar eine besondere Chance für das schulische Umfeld. «Menschen, welche via Quereinstieg zum Lehrberuf kommen, bringen unterschiedlichste Fähigkeiten und viel Lebenserfahrung mit.» Dies könne sich als Bereicherung für die Schulen erweisen.Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW entnehmen kann, jedoch auch nicht vorgesehen. Die Studierenden werden umfassend auf den pädagogischen Beruf vorbereitet. Verbandspräsident Stricker dazu:

«Wir vom LSO haben den Eindruck, dass die Qualität der Ausbildung stimmt.»

Lehrpersonen zum Bleiben motivieren

Grössere Sorgen macht sich Stricker bezüglich der Nachhaltigkeit all dieser Bemühungen. «Es muss sich auch sonst einiges bewegen, wenn sich die Situation an den Schulen langfristig entspannen soll.» Denn sonst würden viele Lehrerinnen und Lehrer nach kurzer Zeit das Berufsfeld wieder verlassen, da die Arbeitsbedingungen zu belastend seien.

Stricker spielt dabei vor allem auf die Klassengrössen an, welche für das Lehrpersonal wegen der zunehmenden Heterogenität eine grosse Herausforderung seien, falls eine gewisse Anzahl an Kindern oder Jugendlichen überschritten wird. Zwar sei die Klassengrösse im Kanton im Schnitt bei unter 20 Schülerinnen und Schülern, jedoch nütze das jenen Lehrpersonen nichts, welche eine grössere Klasse zu betreuen hätten.

Bei Klassen mit mehr als 20 Kindern oder Jugendlichen sieht der LSO-Präsident zusätzliches Personal zur Entlastung der Klassenlehrperson als mögliche Lösung. Ein spezielles Augenmerk ist bei den Klassengrössen auch auf die Sek B zu richten. Aber auch hier stellt sich die Frage, wo qualifizierte Lehrpersonen denn gefunden werden sollen.

Die Katze scheint sich in den Schwanz zu beissen. «Umso mehr sind attraktive, konkurrenzfähige Löhne zwingend», betont Stricker.

Hürden für Wiedereinstieg sind eher hoch

Ob die Quote der Wiedereinsteigenden zwischenzeitlich durch die Kampagne angehoben werden konnte, scheint hingegen nicht klar nachvollziehbar.

Adrian van der Floe, Präsident der Schulleiter und -leiterinnen. Michel Lüthi

Adrian van der Floe, Präsident des Verbands Schulleiterinnen und Schulleiter Solothurn (VSLSO), sowie Andreas Walter, Amtsvorsteher des Volksschulamts Kanton Solothurn (VSA), können keine genauen Angaben darüber machen, wie viele ehemals einschlägig ausgebildete Lehrpersonen bis jetzt in den Beruf zurückkehrt sind. Adrian van der Floe schätzt die Situation ein: «Grundsätzlich gehe ich davon aus, dass diese Zahl sehr gering ist.

Verschiedene Faktoren spielten dabei eine Rolle, unter anderem auch die längere Abwesenheit im ursprünglichen Berufsfeld. Die Hürde für einen Wiedereinstieg sei dementsprechend hoch. Auch Walter bestätigt, dass es sich nicht messen lässt, wie viele ausgebildete Lehrpersonen zurückgekehrt sind oder grössere Pensen übernommen haben. Er sieht die aktuelle Entwicklung aber äusserst positiv:

«Wir gehen davon aus, dass wir mit den gewählten Elementen viele Interessierte erreicht haben.»

Dies lasse sich insbesondere dem häufigen Aufruf der Kampagnen-Homepage entnehmen. «Lehrerin beziehungsweise Lehrer sein ist ein attraktiver Beruf.» Gleichwohl müssten weiterhin Anstrengungen unternommen werden, Interessierte für den Beruf zu gewinnen, denn die Konkurrenz um die Fachkräfte sei gross.

Der «Vorkurs PH» öffnet neue Fenster

Eine weitere interessante Möglichkeit, in den Lehrberuf einzusteigen – auch für Interessierte unter 30 –, bieten die Kantonsschule Olten sowie die neue Kantonsschule Aarau. Der sogenannte «Vorkurs PH» – in Aarau verkürzt und als Vollzeitstudium angeboten – eröffnet Menschen ohne Matura die Möglichkeit, einen Abschluss nachzuholen, welcher sie zum Eintritt an Pädagogische Fachhochschulen berechtigt.

Der Kurs umfasst ein breites Spektrum an Fächern, in welchen die Studierenden beschult und am Ende des Schuljahres geprüft werden. In Olten findet der Kurs im Teilzeitmodell statt, sodass dieser berufsbegleitend absolviert werden kann. «Wir wollen Leute abholen, welche ursprünglich einen anderen Weg gewählt haben und diesen den Weg an die Pädagogische Hochschule ermöglichen», erklärt Ueli Trautweiler, Konrektor der FMS und des PH-Vorkurses in Olten.

Aber auch wenn es in Olten möglich ist, Teilzeit zu studieren, ein Spaziergang sei der Vorkurs definitiv nicht, warnt Trautweiler: «Man muss zünftig Zeit investieren.» Der Vorkurs existiert seit 2013. Gestartet wurde das Angebot in Olten mit zwei Klassen à 24 Studierendenden. Vor rund fünf Jahren wurde ein dritter Klassenzug eröffnet, da der Kurs vermehrt Zulauf erfuhr.

Ob die steigende Beliebtheit des Vorkurses im Zusammenspiel mit den anderen Bemühungen des Kantons den horrenden Lehrpersonalmangel abfedern kann, ist jedoch nach wie vor alles andere als sicher.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen