Solothurner Lehrerinnen und Lehrer kritisieren Bildungsdirektor

Lehrerinnen- und Lehrertag Happige Kritik an Solothurner Regierungsrat: «Das Bildungsdepartement hat kläglich versagt» Die Spitze der Solothurner Lehrerinnen und Lehrer fordert, dass ihr Beruf attraktiver wird. Regierungsrat Remo Ankli kontert die Kritik. Hans Peter Schläfli Jetzt kommentieren 21.09.2022, 15.08 Uhr

In der ersten Reihe (von rechts) sassen als aufmerksamen Zuhörer Dagmar Rösler (Präsidentin des schweizerischen Lehrerinnen- und Lehrerverbandes), Roland Misteli (Geschäftsführer Verband Solothurner Lehrpersonen) und der Solothurner Bildungsdirektor Remo Ankli. Hans Peter Schläfli

Die Lehrerschaft ist eine privilegierte Berufsgruppe. Wenn der Verband der Solothurner Lehrerinnen und Lehrer (LSO) zu seiner alljährlichen Tagung ruft, werden alle Schulen im Kanton geschlossen. Die Kinder bleiben zu Hause – ob die Eltern erwerbstätig sind oder nicht. Man stelle sich vor, die Gewerkschaft der Bäckereien lüde zum jährlichen Treffen ein und es gäbe an diesem Tag kein Brot auf dem Tisch.

Blau gemacht haben die Lehrerinnen und Lehrer an ihrem Tag aber nicht. Rund 2000 Personen kamen am Mittwoch in die Oltner Stadthalle, wo sie von ihrem Präsidenten Mathias Stricker begrüsst wurden. «Im neuen Volksschulgesetz steckt viel LSO», sagte Stricker. Er bezeichnete die Integration der speziellen Förderung in die Normalklassen als eines der Probleme, das die Lehrerschaft belastet: «Wir fordern Optimierungen, Handlungsbedarf ist angezeigt.» Als er kleinere Klassen forderte, gab es spontanen Applaus.

Der oberste Solothurner Lehrer Mathias Stricker. Bruno Kissling

«Die Belastungsgrenzen werden überschritten.»

Allenfalls müsse politischer Druck aufgebaut werden. Sein Appell an die Gemeinden: «Verzichtet auf die Zusammenlegung von Klassen aus finanziellen Gründen. Nutzt euren Handlungsspielraum.»

LSO-Geschäftsführer Roland Misteli sprach den Lehrermangel an. Dieser habe sich seit über zehn Jahren angekündigt, steigende Schülerzahlen und die Pensionierungswelle seien absehbar gewesen. «Chronik eines angekündigten Desasters», nannte er die heutige Situation:

LSO-Geschäftsführer Roland Misteli. Bruno Kissling

«Kleinreden und verdrängen, das Bildungsdepartement hat kläglich versagt.»

Misteli forderte, dass der Lehrerberuf attraktiver gemacht werde. Zusätzlich zu besseren Rahmenbedingungen forderte er höhere Löhne – was mit Applaus quittiert wurde.

Zahl der Auszubildenden so hoch wie noch nie

Regierungsrat Remo Ankli war direkt angesprochen. Die Zahl der Lehrkräfte, die ausgebildet werden, sei so hoch wie noch nie, war seine Replik. «Trotzdem bleibt die Situation angespannt.» Ruf und Ansehen müssten gestärkt werden.

Bildungsdirektor Remo Ankli. Bruno Kissling

«Es ist kontraproduktiv, wenn die politische Neutralität des Unterrichts in Frage gestellt wird.»

Auch dafür gab es spontanen Applaus. Der eigentliche Unterricht müsse ins Zentrum gerückt, die nebensächlichen Dinge wie Administration vereinfacht werden.

Unter dem Titel Fakten, Fake und Fantasie sprach Laura de Weck, Schauspielerin und Autorin der SRF-Serie «Emma lügt».

Schauspielerin und Autorin Laura De Weck. Susi Bodmer

«Kinder und Jugendliche werden ständig mit Bildern und Nachrichten überflutet und sie wissen nicht, ob sie wahr oder manipuliert sind. Die Fakes haben sich global ausgebreitet und sie haben uns alle tief verunsichert.»

Sie betonte das grosse Vertrauen, das sie in die Schule habe, und wie wichtig es sei, dass das Thema Fake News im Unterricht fundiert behandelt wird. «Im Internet ist man ein Performer», sagte de Weck, «man bleibt zwar sich selbst, aber man inszeniert sich.» Das könne zu Exzessen führen.

Sie brachte als Beispiel eine junge Frau namens Ashley, die über Social Media eine Krebskrankheit vorgaukelte, um Mitleid, Zuneigung und Geld zu bekommen, bis bekannt wurde, dass alles vorgetäuscht war. «Die Vermischung von Realität und Erfundenem könnte das nächste unvorbereitbare Problem werden, auf das wir uns gefasst machen müssen», sagte sie. Die Schule müsse sowohl Lust auf Fakten als auch Freude an der Fantasie verbinden und zeigen, wo die Grenzen zu ziehen sind.

