Solothurner Lehrabschlüsse im Autogewerbe 2022

Lehrabschlüsse Eidgenössische Fähigkeitszeugnisse und Berufsatteste für 43 Berufsleute im Autogewerbe 43 jungen Berufsleute aus dem Solothurner Autogewerbe erhielten in Bellach ihre Fähigkeitszeugnisse und Berufsatteste überreicht. 04.07.2022, 18.41 Uhr

Die Autobranche hat sich in den letzten stark gewandelt – und mit ihm auch seine Berufsbilder: Den «Automech» gibt es nicht mehr, die technischen Berufe heissen heute Automobil-Mechatroniker/-in EFZ, Automobil-Fachmann/-frau EFZ und Automobil-Assistent/-in EBA. Sie sind für den Service, die Reparatur und die Diagnostik bei Autos und Nutzfahrzeugen verantwortlich. Zudem bildet die Branche auch kaufmännische Berufsleute aus: Sie heissen Kaufmann/-frau EFZ im Automobil-Gewerbe, Detailhandels-Fachmann/-frau Autoteile-Logistik EFZ sowie Detailhandels-Assistent/-in Autoteile-Logistik EBA.

An der diesjährigen Lehrabschlussfeier erhielten in Bellach 43 Lehrabgänger und Lehrabgängerinnen, die ihre Ausbildung bei einem Solothurner Betrieb absolviert haben, ihre Fähigkeitszeugnisse und Berufsatteste überreicht. Der Präsident der kantonalen Sektion des Auto Gewerbe Verbands, René Bobnar, gratulierte den frischgebackenen Berufsleuten. «Sie haben ihre berufliche Grundbildung abgeschlossen und sind als Fachkräfte anerkannt.». Er ermunterte sie gleichzeitig, sich stets weiterzubilden, ebenso dankte er ihren Eltern: «Sie haben eine grosse Unterstützung in den letzten zwei, drei und vier Jahren geleistet.»

Die erfolgreichen Absolventen im Detail:

Automobilassistentin/Automobilassistent EBA

zvg

1. Rang Roos Jonas Note 5,2 Autogarage Kurt Fluri AG, Bellach

2. Rang Veseli Luca Note 5,2 Baschnagel AG, Oensingen

3. Rang Safiri Leon Note 5,2 Garage Algieri AG, Grenchen

Im Weiteren haben bestanden:

Emurli Valon, Esprit Garage AG in Zuchwil, Hagmann Robin, Garage Gubler AG in Lostdorf, Marigliano Lenny, Mühledorf-Garage GmbH in Niedergösgen, Merz Cyril, F. Murpf AG in Hägendorf, Mengstu Merhawi, Garage Algieri AG in Grenchen, Berger Yannick, F. Murpf AG in Hägendorf, Pallone Alessio, Auto Widmer AG in Gretzenbach, Solomon Sham, Ata Usta Garage GmbH in Bellach, Tesfay Robel, Socars Autocenter AG in Bellach, Jenni Kai, Pneu Egger AG in Egerkingen, Hashimi Fida, Dorfgarage Bellach in Bellach, Kahsay Merhawi, Pneu Egger AG in Olten, Ebnöther Julia, Auto Schmidlin AG in Olten, Gjukaj Ylli ohne Lehrvetrag.

Automobilfachmann EFZ

zvg

1. Rang Ackermann Rony Note 5,0 Flury + Zeltner AG, Kestenholz

2. Rang Bitterli Tinian Note 4,9 Lack Autotechnik GmbH, Gunzgen

3. Rang Berger Luca Note 4,6 M. Bobnar AG in Hägendorf

Im Weiteren haben bestanden:

Ryf Tobias, Allemann Automobil AG in Derendingen, Meier Pascal, Auto Widmer AG in Gretzenbach, Haziri Fatlind, Autocenter Burkhard AG in Laupersdorf, Wiestner Loris, Amt für Verkehr und Tiefbau in Zuchwil, Avdiji Dion, Freestyle Garage in Zuchwil, Haljimi Arbim, Mercedes Benz Automobil AG in Bellach, Erismann Robin, Garage Brändli AG in Grenchen, Gälli Nico, Garage Hostettler GmbH in Aeschi, Stranges Stefano, AT Garage GmbH in Obergerlafingen, Jedrinovic David, Vogelsang AG in Grenchen, Bellaroba Mario, Garage Christen AG in Biberist, Käser Noah, Autohaus Leuzigen GmbH in Leuzigen, Ramalhete Perez, Allemann Automobil AG in Derendingen.

Automobilmechatroniker EFZ

zvg

1. Rang Seiler Julian Note 5,1, AMAG Automobil und Motoren AG in Solothurn

2. Rang Imboden Michael Note 5,0, Garage Franz Reinhart AG in Egerkingen

3. Rang Fischer Christian Note 4,8, Auto Weber AG in Zuchwil

Im Weiteren haben bestanden:

Chmielnicki Kamil, Zentral-Garage AG in Hägendorf, Pereira Dominik, Garage Christen AG in Biberist, Haziri Dgijm, AMAG Automobil und Motoren AG in Zuchwil, Nazzaro Luca, Emil Frey AG in Zuchwil, Spycher Nico, Turben Garage AG in Bellach, Pfister Kevin, Baschnagel AG in Oensingen, Bächler Kilian, Garage Härtsch AG in Rickenbach (mgt)