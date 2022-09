Nach Aduhelm-Flop Neue Hoffnungen für Luterbach: Biogen-Aktien schnellen wegen Alzheimer-Medikament um 40 Prozent in die Höhe Für die Spekulanten war es zweifelsohne eine positive Nachricht: Biogen publizierte eine Phase-3-Studie zum Alzheimerwirkstoff Lecanemab, der den geistigen Zerfall bremsen soll und in Luterbach produziert wird. Doch der Weg zum finanziellen Erfolg ist noch weit. Sébastian Lavoyer Jetzt kommentieren 29.09.2022, 14.51 Uhr

Die Nachricht, dass Biogen bei der Alzheimerforschung ein Durchbruch gelungen sein soll, trieb den Aktienkurs des US-Unternehmens in die Höhe. Am Dienstagabend schloss sie mit einem Kurs von 197.80 Dollar und eröffnete am Mittwoch mit 282.60 ein Plus von über 40 Prozent, und das quasi über Nacht.

Die Aktie von Biogen legte von Dienstag auf Mittwoch massiv zu. finanzen.ch

Doch was ist dran, an diesem Durchbruch?

Biogen und ihr japanischer Partner Eisai haben eine Phase-3-Studie zum neuen Wirkstoff Lecanemab veröffentlicht. In der Studie mit knapp 1800 Probanden mit Alzheimer im Frühstadium konnten die beiden Biotech-Unternehmen nachweisen, dass sich der geistige Zerfall über 18 Monate – im Vergleich zu der mit einem Placebo behandelten Kontrollgruppe – um 27 Prozent reduziert habe.

Bei der Kollaboration mit Eisai haben die Japaner den Lead bei der Entwicklung des Wirkstoffes und bei den Zulassungsanträgen. Vermarktet wird das Produkt gemeinsam. Gewinne oder Verluste werden geteilt. Die Herstellung von Lecanemab erfolgt in Luterbach, um weltweit eine zuverlässige kommerzielle Versorgung zu gewährleisten, wie Biogen in einer Medienmitteilung im März 2022 schrieb.

Der Biogen-Standort in Luterbach. Zvg

«Wirkstoff kann möglicherweise das Fortschreiten der Krankheit bremsen»

Was das wirklich bedeutet, ist umstritten. Die einen sprechen von einem Durchbruch, die anderen sind der Meinung, dass der Effekt für den einzelnen Patienten im Alltag kaum spürbar sei. Entsprechend zurückhaltend ist auch die Kommunikation.

Noch-CEO Michel Vounatsos wird in der Biogen-Medienmitteilung wie folgt zitiert: «Die heutige Ankündigung gibt Alzheimerpatienten und deren Familien Hoffnung, dass Lecanemab, sofern es zugelassen wird, möglicherweise das Fortschreiten der Krankheit bremsen kann.»

Biogen-CEO Michel Vounatsos. Manuela Jans-Koch

Der Weg zur Zulassung ist aber noch ein weiter. Die Studienresultate wurden noch nicht einmal in einer wissenschaftlichen Fachzeitschrift publiziert. Das verunmöglicht eine unabhängige Prüfung durch Fachexperten. Dieses Vorgehen, so spekuliert die NZZ, dürfte kommerziell motiviert sein. Aus medizinisch-wissenschaftlicher Sicht sei es schädlich.

Man kann glauben, was die Unternehmen schreiben, oder nicht, wissen tut man wenig. Das soll sich im November ändern, wenn die Studie am Clinical Trials on Alzheimer's Congress präsentiert wird.

Auch eine Zulassung ist kein Erfolgsgarant

Wie es danach weitergehen soll, skizziert das Unternehmen wie folgt: Im Dezember soll die amerikanische Arzneimittelbehörde FDA eine beschleunigte Zulassung für den Antikörper Lecanemab aussprechen. Im März 2023 soll die Marktzulassung in den USA erfolgen. Genauso in Europa. Doch ob das alles so reibungslos läuft, ist alles andere als sicher.

Und selbst wenn die Zulassung reibungslos laufen sollte, ist das noch keine Garantie für einen Erfolg, wie sich schon bei Aduhelm gezeigt hat. Der Wirkstoff kriegte eine Zulassung mit zusätzlichen Bedingungen in den USA. Schon das war höchst umstritten und führte zu mehreren Rücktritten von Mitgliedern des Wissenschaftskomitees der Zulassungsbehörde.

Der definitive Absturz folgte dann im Januar 2022, als die US-Gesundheitsbehörde Medicare in einem Beschlussentwurf festhielt, dass das Medikament nur eingeschränkt vergütet werden soll. Nur wer gleichzeitig einer Teilnahme an einer Post-Marketing-Studie zustimmte, hätte eine Vergütung erhalten. Statt einer Million potenzieller Aduhelm-Konsumenten wären es höchstens ein paar hundert gewesen.

Leicht bessere Wirkung als Aduhelm und leicht weniger Nebenwirkungen

Ausschlaggebend für den Entscheid war mitunter der exorbitante Preis von 56'000 Dollar, den Biotech für Aduhelm anfänglich verlangte. Auch wenn man den Preis letztlich halbierte, sagte Colin Bristow, Biotech-Analyst der UBS, zu dieser Zeitung:

«Ich glaube, die Behörde hätte bei einem moderateren Preis unter Umständen anders entschieden.»

Forscherin arbeitet in einem Labor von Biogen. Keystone

Es wird also interessant sein, welches Preisschild Biogen dem neuen Wirkstoff umhängt. Der Vorgängerwirkstoff Aduhelm wirkt übrigens ähnlich wie Lecanemab. Beide Substanzen reduzieren die Amyloidablagerung im Gehirn. Die Proteinablagerungen im Gehirn sind ein Symptom bei Alzheimer, aber nicht deren Ursache. Denn es gibt auch Menschen mit vielen dieser Ablagerungen, die nicht an Alzheimer erkranken.

Im Übrigen ist auch der Wirkgrad von Lecanemab und Aduhelm ähnlich. Aduhelm hatte den geistigen Zerfall bei Alzheimerpatienten im Frühstadium laut Biogen-Studie um 22 Prozent reduziert (Lecanemab um 27 Prozent). Dafür treten bei Lecanemab weniger Hirnschwellungen auf, eine der bedeutendsten möglichen Nebenwirkungen der Medikamente. Bei Aduhelm stellte man bei rund 30 Prozent der behandelten Patienten solche Schwellungen fest, bei Lecanemab bei 21 Prozent.

