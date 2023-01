Biogen: Alzheimer-Medikament Lecanemab erhält Zulassung von FDA

Lecanemab Alzheimer-Medikament von Biogen erhält Zulassung in den USA Einer der Wirkstoffe zur Bekämpfung von Alzheimer erhält von den amerikanischen Behörden die Zulassung. Lecanemab wird von Biogen hergestellt. Der Konzern produziert in Luterbach. Christoph Krummenacher 06.01.2023, 22.01 Uhr

Biogen-Werk in Luterbach. Bruno Kissling

Am Freitag gab die amerikanische Zulassungsbehörde FDA bekannt, dass sie für Lecanemab grünes Licht gibt. Das Medikament soll Alzheimer verlangsamen oder gar aufhalten. Hergestellt wird es von den Unternehmen Eisai und Biogen. Letzteres produziert im solothurnischen Luterbach.

Nach dem Entscheid der FDA wollen Biogen und Eisai nun die Zulassung in Europa beantragen, wohl noch im ersten Quartal 2023. Bei einem positiven Entscheid könnte das Medikament schon in der zweiten Jahreshälfte auf den Markt kommen. Auch bei der Schweizer Zulassungsbehörde Swissmedic müsste ein Gesuch für die Zulassung eingereicht werden.

Alzheimer-Medikamente bisher wenig überzeugend

In jüngster Zeit sorgten die neuen Alzheimer-Medikamente wiederholt für Schlagzeilen – nicht immer positiv. Lecanemab ist der zweite Wirkstoff, denn Biogen in diesem Bereich zur Marktreife zu bringen versucht. Bei der anderen Substanz handelt es sich um Aducanumab. Es wird im Medikament Aduhelm eingesetzt.

Das Medikament Aduhelm von Biogen. AP

Aduhelm erhielt von der FDA zunächst eine Zulassung, obwohl sich das eigene Beratergremium dagegen ausgesprochen hatte. Die Zulassung war jedoch beschränkt auf Patienten, welche an weiteren Studien teilnehmen. In diesen sollte die Wirkung und der Nutzen besser belegt werden – was bisher nicht gelang. Die europäische Zulassungsbehörde EMA verweigerte die Zulassung.

Biogen-Wirkstoff soll Alzheimer stoppen

Die Wirkstoffe enthalten Antikörper. Diese sollen giftigen Proteinklumpen im Gehirn binden und auflösen. Studien hatten gezeigt, dass sich im Gehirn von Alzheimerpatienten unzählige solcher Kügelchen ansammeln. Sie binden sich an Hirnzellen, schädigen und zerstören diese schliesslich.

Ab einem gewissen Punkt ist das Gehirn so stark geschädigt, dass es nicht mehr richtig arbeiten kann. Die Folgen sind Vergesslichkeit, Veränderungen der Persönlichkeit und geistiger Verfall. Lecanemab soll gegen die Proteinklumpen wirken. Allerdings ist der Einsatz vor allem bei Alzheimerpatienten in frühen Stadien wirksam.