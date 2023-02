Pioniertat Mischehe: Enkelin aus Gerlafingen erinnert sich

Lebensgeschichte Sie war schwarz, er weiss: Wie die Liebe eines Gerlafinger Ehepaares in den 1950er-Jahren verboten war und schliesslich doch den Segen der UNO erhielt Die Gerlafingerin Jennifer Weber erzählt, wie ihre Grosseltern – gegen das damalige Verbot sogenannter Mischehen – Geschichte geschrieben haben. Was ein bekanntes Nachrichtenmagazin damit zu tun hat. Und warum ihr bei politischer Korrektheit schnell der Geduldsfaden reisst. Daniela Deck Jetzt kommentieren 27.02.2023, 12.00 Uhr

Den Elefanten hat Jennifer Weber von der Grossmutter geschenkt bekommen: Eine Erinnerung an eine mutige Frau, die alles riskiert hat für die Liebe. Oliver Menge

Die Familiengeschichte der Gerlafingerin Jennifer Weber hat alles, was eine grosse Saga ausmacht. Es ist die Geschichte einer grossen Liebe gegen unzählige Widerstände. Schliesslich führte ein Missverständnis zur Tragödie.

Doch der Reihe nach: Anfang der Fünfzigerjahre wanderte der Zürcher Anton Weber nach Britisch-Ostafrika aus, dem heutigen Tansania. Er verliebte sich in Marita Salim, seine junge Hausangestellte. Spätestens nach der Geburt des Sohnes Mandaly war für das Paar klar, dass sie heiraten wollten. Doch das war damals ein solcher Skandal, dass Anton Weber von den britischen Behörden aus dem Land spediert wurde.

So ist es kein Wunder, dass das deutsche Nachrichtenmagazin «Der Spiegel» bereits 1954 über die Liebe eines Schweizers für eine junge Schwarze berichtete und ihrem damals revolutionären Kampf um eine legitime Ehe.

Ausschnitt aus dem «Spiegel»-Bericht von 1959.

Auch die Familie und die Dorfgemeinschaft der 19-jährigen Frau konnten der Idee nichts abgewinnen. Im «Spiegel»-Bericht von 1954 ist die Rede von «einem zähnefletschenden alten Neger», der auf Webers Farm erschien, um mitzuteilen, dass das Mädchen ihm gehöre und Weber ein Ehebrecher sei.

«Ich bin nicht einverstanden damit, dass die Liebesgeschichte meiner Grosseltern quasi als Entführung eines ‹Negermeitschi› in die Schweiz dargestellt wird. Sie war eine starke Frau, die ganz genau wusste, was sie wollte», sagt Jennifer Weber.

So bekam die Geschichte nun wieder Aktualität. Denn Weber meldete sich kürzlich beim bekannten deutschen Magazin mit der Bitte, die Perspektive zurechtzurücken – und zugleich die zweite Hälfte der Geschichte zu erzählen. Eine Bitte, der der «Spiegel» vorvergangenen Samstag mit einiger Selbstkritik nachkam.

Der neuste und selbstkritische «Spiegel»-Bericht zur Geschichte von Marita Weber-Salim.

Von Mrs. Roosevelt zur UNO

Doch zurück in die 1950er-Jahre: Anton Weber setzte alle Hebel in Bewegung, die ihm einfielen. Er bat sogar Eleanor Roosevelt, die ehemalige US-First Lady, brieflich um Unterstützung. Vergeblich. Verzweifelt wandte er sich schliesslich ans Petitionskomitee der Vereinten Nationen (UNO).

Marita Salim sass mit dem Sohn in Daressalam fest, weil es für sie keine Ausreisegenehmigung gab und der aufmüpfige Schweizer Kindsvater von den Behörden zur Persona non grata erklärt worden war. Schliesslich hatte die Staatengemeinschaft ein Einsehen. Das Paar ging eine der ersten Mischehen ein und begann das Familienleben in der Schweiz, wo noch zwei weitere Kinder geboren wurden. Sie liessen sich im Wasseramt nieder. Und für den «Spiegel» war damals klar, das Ehepaar habe «unzeitgemässen Grundsätzen britischer Kolonialpolitik einen persönlichen Sieg abgetrotzt».

Erinnerungen auf Familienfotos. Oliver Menge

Quarantäne wurde dem Paar zum Verhängnis

«Toni war die grosse Liebe von meinem Grosi. Für sie gab es nie einen anderen Mann», sagt Enkelin Jennifer Weber. Anton Weber war sich allerdings seiner Marita entweder nicht ganz sicher oder aber seine impulsive Art stellte ihm ein Bein.

Marita Weber-Salim reiste regelmässig nach Tansania zu ihren Verwandten, so auch 1976. Das Unglück wollte es, dass wegen einer Masernepidemie Quarantäne über das Dorf verhängt wurde und sie ihren Mann nicht benachrichtigen konnte.

Als seine Frau nicht termingerecht heimkehrte, glaubte Anton Weber, sie habe ihn für einen anderen Mann verlassen. In seiner Verzweiflung packte er das Familienvermögen und alle amtlichen Dokumente in die Badewanne, zündete sie an und erschoss sich. So sei der Enkelin das Drama geschildert worden. Romeo und Julia – von der Theaterbühne in die Realität getreten.

Ersatzmami für die Enkelin

«Meine Grossmutter war stets der ruhige Pol in der Familie. Nun, als alleinerziehende Mutter, der jüngste Sohn war 15-jährig, muss sie ein wahrer Fels in der Brandung gewesen sein», sagt Jennifer Weber. Die Witwe zügelte in den Kanton Solothurn und bewältigte das Leben trotz aller Schwierigkeiten als schwarze Frau und Analphabetin. Vor knapp fünf Jahren ist Marita Weber-Salim gestorben.

Jennifer Weber über ihre Grossmutter. Oliver Menge

«Meine Grossmutter war eine Lady», sagt Jennifer Weber. «Persönliche Eleganz, Selbstachtung und Stil, das habe ich von ihr gelernt, sind eine Frage des Charakters und nicht der Bildung.»

Für Jennifer Weber war die Grossmutter so etwas wie ein Ersatzmami. Die eigene Mutter war früh gestorben, mit der Stiefmutter vertrug sie sich nicht, was 12- bis 17-jährig zu einer leidvollen Odyssee durch Kinderheime und Fremdplatzierungen führte.

Rückkehr nach Solothurn geplant

«Ich bin durch und durch Schweizerin», sagt Jennifer Weber. Mit ihrer 7-jährigen Tochter lebt sie aktuell in Biel, plant aber eine Rückkehr nach Gerlafingen oder Umgebung, denn «dort ist mein Netzwerk daheim».

In Tansania war die Mittdreissigerin auf Geheiss der Eltern nur einmal; ihr Vater (Mandaly) habe inzwischen den Lebensmittelpunkt nach Afrika verlegt. «Leben könnte ich da nicht», sagt Jennifer Weber, «Errungenschaften wie die Schweizer Zuverlässigkeit, Pünktlichkeit und die Jahreszeiten würden mir zu sehr fehlen.»

Die Schweizer Kultur verteidigen

Die Woke-Debatte und sprachliche Verrenkungen im Dienst der Political Correctness machen Jennifer Weber wild, schliesslich sei sie mit Kasperli und Globi sozialisiert und möchte diese Geschichten weder missen noch weichgespült sehen. «Ein Mohrenkopf ist für mich immer noch ein Mohrenkopf.» Und: «Innerhalb der Familie ist ‹Negerli› bei uns ein Kosewort.»

Dennoch leidet Jennifer Weber als farbige Frau unter Rassismus und wünscht, sie könnte ihrer Tochter derartige Erfahrungen ersparen. Doch dann denkt sie an ihre Grossmutter und die Widerstände, die diese überwinden musste, um ihr Leben leben zu können – und fühlt sich gestärkt.

