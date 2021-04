Langendorf Die Impfkampagne in den Solothurner Hausarztpraxen nimmt Fahrt auf Neben den kantonalen Impfzentren können sich die Solothurnerinnen und Solothurner auch in immer mehr Arztpraxen gegen Covid-19 impfen lassen. Ein Besuch in der Hausarztpraxis Weissenstein in Langendorf, wo für die Impfung extra zwei zusätzliche Räume hergerichtet wurden. Rebekka Balzarini 24.04.2021, 05.00 Uhr

Im Gemeindehaus in Langendorf hat die Weissensteinpraxis im Parterre ein Impfzimmer eingerichtet. Tom Ulrich

Der Raum im Gemeindehaus in Langendorf erinnert ein bisschen an das Rechnungsbüro an einem Schulsporttag: Auf einem Festbanktisch türmen sich verschiedene Formulare, auf dem Tisch daneben stehen ein Laptop und ein Drucker, nebenan Pflaster, Schutzmasken und eine Flasche Desinfektionsmittel. Vor dem Laptop sitzt aber kein Turnlehrer, sondern Assistenzarzt Michael Metzger. Er hilft in der Hausarztpraxis Weissenstein aus, damit die Patientinnen und Patienten gegen Covid-19 geimpft werden können. Zwei Zimmer hat die Gemeinde Langendorf der Arztpraxis für die Impfkampagne zur Verfügung gestellt: Das eine dient als Wartezimmer, im anderen wird geimpft. Die beiden sind durch eine Tür miteinander verbunden und führen wieder ins Treppenhaus, damit sich Geimpfte und Wartende nicht kreuzen.

Ergänzung zu den Impfzentren

In der Praxis in Langendorf wird schon seit mehreren Wochen mit dem Moderna Impfstoff geimpft. Hausarzt Michael Fluri hatte sich für den Verein Haus- und Kinderärzte Solothurn (Haso) beim Gesundheitsamt dafür eingesetzt, dass die Hausarztpraxen im Kanton möglichst früh in die Impfkampagne eingebunden werden. Nach einer Pilotphase mit sechs Hausarztpraxen gab der Kanton Ende März bekannt, dass interessierte Arztpraxen nun schrittweise in die kantonale Impfkampagne eingebunden werden. Der Kanton will damit Menschen erreichen, die sich nicht im Impfzentrum impfen lassen möchten.

In der Weissensteinpraxis in Langendorf machte man die Erfahrung, dass das tatsächlich ein Bedürfnis ist. Zwar wird allen Patienten ans Herz gelegt, sich in einem Impfzentrum im Kanton impfen zu lassen, erzählt Fluri. «Aber gerade für ältere Patienten gibt es eine gewisse Hürde, sich im Impfzentrum anzumelden. Sie sind froh, wenn sie sich in ihrer Hausarztpraxis impfen lassen können», so der Hausarzt.

Ausserdem seien die Leute froh, dass sie den Weg nach Solothurn nicht auf sich nehmen müssen, ergänzt die Medizinische Praxisassistentin Laura Amorosi. «Sie müssen niemanden organisieren, der sie mit dem Auto mitnimmt, sondern können zu Fuss bei uns vorbeikommen.» Gemeinsam mit ihrer Kollegin Daniela Reinhart ist sie dafür zuständig, die Termine in der Praxis zu vergeben, und nimmt Anmeldungen entgegen. «Die Leute sind extrem dankbar und freuen sich, wenn wir sie endlich zu einem Termin einladen», erzählen sie.

Das Wartezimmer für die Impfung. Der Teppich wurde extra abgedeckt, damit der Boden besser gereinigt werden kann. Tom Ulrich

Beim kantonalen Gesundheitsamt ist man zufrieden damit, wie die Impfkampagne in den Hausarztpraxen angelaufen ist. Mittlerweile hätten sich mehr als 70 Hausarztpraxen beim Gesundheitsamt gemeldet, die ihre Patientinnen und Patienten gerne impfen würden, sagt Peter Eberhard, der Leiter das Gesundheitsamts. Die Arztpraxen würden von jeder Lieferung eine gewisse Menge Impfdosen erhalten, erklärt er weiter. Wie viele das sind, variiert bei jeder Lieferung. Wie die Impfzentren erfahren auch die Arztpraxen jeweils erst kurzfristig, wie viele Impfdosen sie in den kommenden Tagen erhalten. Um Engpässe aufgrund von Lieferverzögerungen aufzufangen, hält der Kanton eine gewisse Menge Impfstoff als Reserve zurück.

Hausarztpraxen nehmen viel Arbeit in Kauf

Für die Praxis in Langendorf war und ist es ein zusätzlicher Aufwand, die Patientinnen und Patienten zu impfen. «Das Impfen und Testen in Zusammenhang mit dem Coronavirus kommt zum üblichen Betrieb dazu», sagt Andreas Betschart, der zweite von drei Ärzten in der Praxis. «Das ist ein gewisser Stressfaktor.»

Dr. med. Michael Fluri (links) und Dr. med. Andreas Betschart sind Hausärzte in der Praxis Weissenstein in Langendorf. Tom Ulrich

An den ersten Impftag in der Praxis in Langendorf können sich alle noch gut erinnern. «Die Aufregung war gross, als der Zivilschutz die Impfdosen vorbeibrachte», erzählt Fluri. Schon davor sei man gespannt gewesen, ob der Impfstoff überhaupt komme. Und dann musste auch das Handling gelernt und geübt werden. «Das war und ist eine grosse Verantwortung. Passiert ein Fehler, dann verliert man im schlimmsten Fall 10 Impfdosen und muss die Patienten nach Hause schicken.»

Überstunden gehören seit dem Impfstart in der Praxis zum Alltag. Am ersten Impftag seien Reinhart und Amorosi noch zwei Stunden nach Feierabend damit beschäftigt gewesen, Patientendaten in den Computer einzutippen. Neben dem Hantieren mit Ampullen und Spritzen ist die Arbeit am Computer ein wichtiger Teil davon, dass die Impfkampagne in den Hausarztpraxen im Kanton funktioniert. «Impfen ist eine IT-Angelegenheit», betont Fluri. Daten werden eingetippt, Impfnachweise gedruckt. Und damit Bund und Kanton die Übersicht behalten, müssen die Hausarztpraxen sie mit den entsprechenden Daten beliefern.

Laura Amorosi und Daniela Reinhart müssen auch Impfnachweise drucken und Patientendaten erfassen.

In der Pilotphase sei es für die Praxen deshalb wichtig gewesen, die Software aus der Praxis mit einer Dokumentationsplattform verbinden zu können. Mittlerweile habe man eine Lösung für die Schnittstelle gefunden. «Wir hoffen, dass wir die geimpften Patienten nicht plötzlich in ein Tool des Bundes nachtragen müssen», sagt Fluri besorgt. «Wir müssten Hunderte Patientendaten eintippen, das wäre ein riesiger Aufwand.»

Trotzdem findet Fluri: Der Aufwand lohnt sich. Denn im Juni sei mit einer grossen Menge an Impfstoff zu rechnen und die Hausarztpraxen seien dann eine wichtige Ergänzung zu den Impfzentren, damit der Impfstoff möglichst schnell aus den Kühlschränken zu der Bevölkerung kommt. Weil es einiges an Vorbereitung brauche, damit der Impfstart in den Hausarztpraxen funktioniere, müsse man jetzt schon damit anfangen. Und langfristig gesehen sei es ohnehin notwendig, in den Hausarztpraxen zu impfen. «Denn irgendwann muss es in der Rythalle kein Impfzentrum mehr geben, sondern die Heso», sagt er und lacht.

Wenig Impfkritik in der Praxis

Bisher wenig Aufwand gab es in der Praxis für die Beratung der Patientinnen und Patienten. Das erzählt Arzt Betschart. «Die Angehörigen der Risikogruppen waren froh, dass sie sich impfen lassen konnten. Nicht unbedingt aus Angst vor dem Virus, aber viele freuten sich darauf, ihre Grosskinder endlich wieder zu sehen.» Impfkritik sei bisher kein Thema gewesen in der Praxis, was sich möglicherweise ändere, wenn jüngere Personen zum Impfen vorbeikommen können. In der vergangenen Woche gab der Kanton Solothurn bekannt, dass nun auch Impftermine an Personen unter 65 Jahren ohne Vorerkrankungen vergeben werden. Bisher haben sich 45 Prozent der Bevölkerung für eine Impfung registriert.

Die Zustimmung zur Impfung steige laufend, ergänzt Fluri. «Wenn der Nachbar geimpft ist und gesund bleibt, dann hat man auch selber weniger bedenken», vermutet er. Ausserdem sei zu erwarten, dass sich viele Leute durch Vorteile wie die Erleichterungen bei den Quarantäneregeln für eine Impfung entscheiden. Wie sich die Impfzahlen genau entwickeln, sei schwer zu beurteilen. Fest steht dagegen: Solange Impfstoff zur Verfügung steht und impfwillige Personen da sind, so lange steht der kleine Raum im Gemeindehaus in Langendorf parat.