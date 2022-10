Langendorf Autofahrerin bei Selbstunfall leicht verletzt In Langendorf verlor am Freitagabend eine Autolenkerin die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kollidierte mit einem Kandelaber. Sie wurde leicht verletzt und musste zur Kontrolle in ein Spital gebracht werden. Der durchgeführte Alkoholtest fiel positiv aus. 22.10.2022, 11.25 Uhr

Am Freitag, 21. Oktober, gegen 23.45 Uhr, fuhr eine Automobilistin auf der Weissensteinstrasse in Langendorf in Richtung Solothurn. Nach derzeitigen Erkenntnissen verlor die 55-jährige Schweizerin die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kollidierte mit einem Kandelaber in der Mitte der Strasse.