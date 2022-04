Events Lange lief nichts – jetzt haben die Hochzeitslokale im Kanton Solothurn wieder volle Terminkalender Ob auf dem Berg, in einem Schloss, im Gasthof oder auf dem Grundstück eines ehemaligen Kosthauses: Nach Monaten mit leeren Terminkalendern ist die Lust auf ausgelassene Hochzeitsfeste zurück. Dominik Bloch Jetzt kommentieren 11.04.2022, 05.00 Uhr

Brautpaare in Hochzeitskutschen dürften dieses Jahr wieder mehr zu sehen sein. Markus Raub

Das Schloss Waldegg in Feldbrunnen, das charmante ehemalige Bally-Kosthaus in Schönenwerd, die Aussicht vom Gartengelände auf dem Engelberg, der gediegene Landgasthof Kreuz in Kappel oder die vielseitigen Lokale der Emmenpark AG verbindet eines: Sie sind beliebte Orte für Hochzeitsfeste.

Das Bally House in Schönenwerd wird als Event- und Hochzeitslokal genutzt. Zvg

Dies änderte sich mit dem Beginn der Pandemie schlagartig. Während die Zivilstandsämter weiterhin Trauungen durchgeführt hatten, fielen in den Lokalen beinahe alle Hochzeitsfeste aus. «Während des Lockdowns und den folgenden Personenbeschränkungen 2020 fanden keine Hochzeiten statt. Erst im Sommer 2021 konnten vereinzelte Hochzeiten durchgeführt werden.», sagt etwa Seraphine Eitelbuss vom Bally House. Ein Grossteil der geplanten Hochzeiten sei um ein oder gar zwei Jahre verschoben worden.

Die Terminbücher füllten sich früh

In den Hochzeitssaisons 2022 und 2023 gibt es eine Erholung. Die angefragten Lokalitäten und Zivilstandsämter verzeichnen einen regelrechten Boom. Die Terminkalender sind seit langem gut gefüllt. Im Bally House nahm die Nachfrage nach Hochzeitsdaten bereits im letzten Herbst stark zu. Die Brautpaare warteten somit nicht die Aufhebung aller Massnahmen in diesem Frühjahr ab.

Das Schloss Waldegg ist ein beliebtes Hochzeitslokal. Zvg

Das Bally House und auch das Schloss Waldegg werden diesen Sommer ähnlich viele Hochzeiten wie vor der Pandemie organisieren. Weitere Anfragen kämen laufend dazu, heisst es übereinstimmend. So sei das Schloss Waldegg seit längerem restlos ausgebucht. Brautpaare müssen hier mindestens ein halbes Jahr vorausplanen.

Markus Balsiger Geschäftsführer der Emmenpark AG. Tom Ulrich

Eine erhöhte Nachfrage wird ebenso vom Landgasthof Kreuz in Kappel und vom Gasthof Eberg bestätigt. Auch nach Angaben von Markus Balsiger, Geschäftsleiter der Emmenpark AG, ist der Terminkalender seiner Lokale, die jährlich für rund 150 Hochzeiten Platz bieten, bis ins Jahr 2023 fast voll. Teil der Emmenpark AG sind Lokale wie die 1881 Kantine in Luterbach, das Maxililian in Solothurn oder die Sagi Oberwil.

Sowohl frisch Verlobte als auch Brautpaare, die letztes Jahr ihre Trauung verschoben haben, wollen einen Hochzeitstermin in diesem Sommer. Dies scheint die Erklärung für den diesjährigen Boom zu sein.

Trotz rosiger Aussichten bleiben letzte Hemmungen

Trotz der vielversprechenden Aussichten legen Hochzeitswillige ihre Sorgen nicht restlos ab. So berichten mehrere Veranstalter von zögernden Hochzeitswilligen. Vorabklärungen für potenzielle Hochzeitsdaten treffe man sehr früh. Die effektiven Buchungen werden jedoch kurzfristiger als gewohnt bestätigt.

Im Landgasthaus Kreuz in Kappel werden Hochzeitsessen gar erst ein bis zwei Monate vor dem Termin bestätigt. Die Angst vor neuen pandemiebedingten Einschränkungen sei der Ursprung dieser Hemmungen.

Die Pandemie führte fast in allen Lokalen zu Unterbeschäftigung

Die Hochzeitsfestveranstalter blicken mehrheitlich auf schwierigen Jahren mit vielen verschobenen Events, leeren Lokalen und fehlendem Umsatz zurück. Eine Ausnahme ist laut Geschäftsführerin Dominique Burket der Gasthof Eberg:

«Dank des grossen Gartengeländes kam es nur zu einem minimalen Einbruch bezüglich durchgeführter Hochzeitsfeste.»

Trotz des grossen Gartengeländes wurden auch im Gasthof Eberg einige Trauungen 2021 pandemiebedingt verschoben. Die meisten konnten innerhalb derselben Hochzeitssaison nachgeholt werden.

Gegensätzlich antworteten die übrigen Angefragten. «In einer normalen Hochzeitssaison organisieren wir etwa 15 bis 20 Trauungen. Während der Pandemie waren es jedoch nur etwa sieben», bestätigt Eitelbuss vom Bally House.

Nach Angaben von Markus Balsiger wurden in den Lokalitäten der Emmenpark AG seit Beginn der Pandemie rund 60 Hochzeiten verschoben. Die Anreise ausländischer Gäste war erschwert und die Kapazität der Lokalitäten wurde wegen Schutzkonzepten stark verringert. Somit konnten auch Hochzeiten nicht unter gewöhnlichen Umständen durchgeführt werden.

