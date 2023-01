Oltner Velodieben wars egal, wenn man sie beim Klauen beobachtete

Lange Haft und Ausschaffung Oltner Velobande: Es war ihnen egal, wenn Passanten sie beim Klauen beobachteten Sie klauten Velos, auch wenn ihnen Passanten zuschauten: Nun fordert die Staatsanwaltschaft lange Haftstrafen für die Oltner Velodiebe. Der Prozess gab nicht nur Einblick in die Gruppe, sondern auch in die aufwendige Ermittlungsarbeit der Polizei. Philipp Kissling Jetzt kommentieren 25.01.2023, 19.30 Uhr

Auch am Bahnhof Olten kamen Velos weg. Bruno Kissling

Der Diebesbande, die 2020 in der Region Olten rund 250 Velos im Gesamtwert von über 600’000 Franken gestohlen haben soll, droht eine saftige Quittung. Die Staatsanwaltschaft fordert für Franz*, Paulo*, Gibran*, Fanol* und Sadri* 26, 38, 46, 63 respektive 90 Monate Gefängnis. Orges*, der gemäss Anklage nebst Sadri im Hintergrund die Fäden gezogen haben soll, war nicht zur Verhandlung erschienen. Sein Fall bleibt hängig.

In mehr als drei Stunden legten Staatsanwältin Stephanie Dobler-Flury und Staatsanwalt Elia Nesti dem Amtsgericht Olten-Gösgen dar, warum es aus ihrer Sicht keinen Zweifel an der Schuld des verbleibenden Quintetts gibt. Dobler-Flury erwähnte «objektive Beweise» in Form von Überwachungsvideos, an Velos gefundene DNA-Spuren oder bei Hausdurchsuchungen sichergestellte Werkzeuge. Ganz wichtig seien zudem die Auswertungen der Smartphones: Fotos, Chatnachrichten und Kontakteinträge deuteten auf das Diebesgut respektive die Verbindung der Fünf hin.

Gemäss Staatsanwaltschaft war die Bande hierarchisch organisiert, wobei die Strippenzieher im Hintergrund blieben. Die Drecksarbeit machten demnach die drogensüchtigen Franz und Paulo, die über die Diebstähle an Stoff kommen wollten.

Es war ihnen egal, wenn Passanten sie beim Klauen beobachteten

Vor allem Franz’ Zustand dürfte erbärmlich gewesen sein, meinte Dobler-Flury und erwähnte Bilder der Observationen, die zeigten, wie er Abfallkübeln Zigarettenstummel entnahm und sie fertigrauchte. «Das muss man sich mal vorstellen», sagte Dobler-Flury. Franz’ Gefängnisstrafe soll zu Gunsten einer stationären Massnahme aufgeschoben werden.

Franz und Paulo litten beide unter dem strengen Regime Gibrans, der als Bindeglied zwischen den Hierarchiestufen agierte. Das Trio sei oft gemeinsam auf Diebestour gegangen, «unverfroren und dreist», so Staatsanwalt Elia Nesti. Es sei ihnen sogar egal gewesen, wenn sie am Bahnhof Olten beim Aufbrechen der Veloschlösser mit dem Akkutrennschleifer von Passanten beobachtet oder angesprochen wurden.

Der Bandenlogistiker war Fanol. Er wird von der Staatsanwaltschaft als «Zwischenmann» bezeichnet, der von Gibran das Diebesgut entgegennahm und den Transport nach Kosovo organisierte. Fanol arbeitete äusserst speditiv, wie die Ermittlungen ergaben. Bereits am Tag nach dem Diebstahl seien die Velos «fixfertig verpackt und adressiert gewesen», erklärte Dobler-Flury, «das ging ruckzuck».

Dem 34-jährigen Sadri misst die Staatsanwaltschaft eine Chefrolle zu. Er habe Franz, Paulo und Gibran ausgenutzt, sie die Drecksarbeit machen lassen und aus dem Hintergrund «abgesahnt». Sein Verhalten sei deshalb besonders verwerflich. Strafverschärfend wirke sich die fehlende Einsicht aus, zumal er bis heute alles abstreite.

Bei Verurteilung droht die Ausschaffung

Die Staatsanwaltschaft erwähnte in ihrem Plädoyer mehrmals die Bedrohung, die zwischen den Hierarchiestufen innerhalb der Bande geherrscht haben soll. Gibran soll Druck auf Franz und Paulo ausgeübt haben, Fanol und Sadri wiederum hätten sehr stark auf Gibran eingewirkt. Das habe sich auch ausgewirkt auf das Verhalten von Franz, Paulo und Gibran vor dem Amtsgericht, so Staatsanwältin Dobler-Flury.

Die Drei hätten sich nicht getraut, Klartext zu reden und Namen zu nennen, auch, weil Sadri mit der Familie im Schlepptau im Gericht erschienen sei, was einschüchternd wirke. Tatsächlich sassen in der Zuschauerreihe zwei Brüder von Sadri und sein Vater, der am ersten Prozesstag während der Befragung der einzelnen Beschuldigten fleissig Notizen machte.

Mit Ausnahme des Schweizers Franz sehen sich die Velodiebe mit der Ausschaffung konfrontiert. Die Staatsanwaltschaft fordert für Gibran sieben Jahre Landesverweis, für Paulo siebeneinhalb Jahre, für Fanol acht Jahre und für Sadri zehn Jahre.

*Namen geändert

