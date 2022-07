Weniger Pestizide: Solothurn ist noch nicht am Ziel

Weniger Pestizide «Indikatoren bewegen sich in die richtige Richtung» – aber Solothurn hat die Ziele noch nicht erreicht Der Kanton Solothurn sieht sich mit dem Aktionsplan Pflanzenschutz «auf einem guten Weg». Doch die Anstrengungen müssten weitergeführt werden. Christof Ramser 05.07.2022, 17.17 Uhr

Ein Bauer in Egerkingen im solothurnischen Gäu beim Behandeln eines Kornfeldes. Bruno Kissling

Pestizide sichern Ernten und die Qualität von Lebensmitteln. Werden weniger davon eingesetzt, gibt’s besonders im Obst- und Beerenbau sowie bei Ackerkulturen wie Kartoffeln, Zuckerrüben und Raps in der Regel weniger Erträge.

Auf der anderen Seite können Pflanzenschutzmittel die Umwelt belasten. Um die Risiken zu senken, hat der Bund 2018 einen Aktionsplan initiiert. Für die Umsetzung hat der Kanton zusammen mit dem Bauernverband einen Katalog mit 44 Massnahmen erarbeitet.

Wie die Behörden nun mitteilen, sei man mit dem Aktionsplan Pflanzenschutz auf einem guten Weg. Das Ziel, die Risiken um 50 Prozent zu reduzieren, sei aber noch nicht erreicht. Die Anstrengungen müssen deshalb weitergeführt werden.

Werte an allen untersuchten Gewässern überschritten

Verbessert habe sich Wasserqualität in Oberflächengewässern. «Die Indikatoren aus der biologischen Überwachung bewegen sich in die richtige Richtung», sagt Philipp Staufer vom Amt für Umwelt.

Philipp Staufer, Leiter Abteilung Wasser im Amt für Umwelt. Tom Ulrich

Bei den Auswirkungen auf Gewässerorganismen sei ein Trend erkennbar, dass sich der Zustand der untersuchten Bäche, dies sind die Einzugsgebiete von Dünnern, Etzikerkanal, Limpach, Mülibach und Sternenbergquelle, zum Positiven entwickle. Die Qualität nähere sich den durch die Landwirtschaft unbelasteten Referenzbächen Bärenbach in Lüsslingen und Haglibach in Matzendorf an.

Auch bei der Belastung mit konkreten chemischen Wirkstoffen seien im Vergleich zum Zustand vor zehn Jahren Verbesserungen sichtbar. Jedoch seien in den letzten zwei Jahren noch an allen fünf überwachten Gewässern Überschreitungen der gesetzlichen Anforderungswerte beobachtet worden.

Insgesamt könne aufgrund des nun veröffentlichten Zwischenberichts nach vier Jahren aber ein positives Fazit gezogen werden. Es habe sich im Pflanzenschutz bereits einiges bewegt. Viele Mittel, die die Umwelt erheblich belasten, seien heute nicht mehr zugelassen. Zudem fördere der Bund Anbausysteme, die mit weniger Pflanzenschutz auskommen.

Weiter teilt der Kanton mit, dass die Landwirtschaft vieles daran setze, unerwünschte Belastungen zu reduzieren – insbesondere in Gewässern. So seien mindestens 32 neue befestigte Plätze errichtet worden, um Pflanzenschutzgeräte zu befüllen und waschen. Offene Schachtdeckel werden mit geschlossenen ersetzt, und immer mehr Flächen würden mit einem reduzierten Pestizideinsatz bewirtschaftet.