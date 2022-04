Landwirtschaft So kann Tierleid verhindert werden: Solothurner Bauern rüsten sich für die Rettung von Rehkitzen aus der Luft Bald beginnt die Heuet-Saison: Die Suche nach den Jungtieren per Drohne wird nun auf das ganze Gebiet des Kantons Solothurn erweitert. Peter Brotschi Jetzt kommentieren 26.04.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Dank den Drohnen sollen die Kitze vor dem Mähen im hohen Gras entdeckt werden. Sandra Ardizzone

Ortstermin unweit des Mittleren Mattenhofs zwischen Kammersrohr und Günsberg: Auf freiem Feld startet eine Drohne und fliegt über die offene Graslandschaft. Landwirte aus den beiden Gemeinden schauen dem fliegenden Objekt interessiert zu.

Mit von der Partie sind auch die Jäger und Jungjäger des Jagdvereins Balmfluh, die sich in den kommenden Wochen bei der Rettung von Rehkitzen im kantonalen Jagdrevier 9 engagieren werden. Ueli Stierlin, Mitglied des Jagdvereins Balmfluh und Jagdaufseher, demonstriert, wie mit der Drohne innert kürzester Zeit eine sehr grosse Fläche überflogen werden kann, um nach den im hohen Gras verborgenen Rehkitzen zu suchen.

Einer der anwesenden Landwirte ist Daniel Strausak aus Günsberg. Für ihn ist es selbstverständlich, dass er vor den Mähfahrten seine Felder von den Jägern nach Rehkitzen absuchen lässt:

«Es ist sehr wichtig, dass man die Rehkitze vor dem Mähtod retten kann. Für das Muttertier wäre es qualvoll, ihr Kitz auf diese Weise zu verlieren.»

Strausak erwähnt aber auch die Futterqualität für seine eigenen Tiere: «Deren Gesundheit würde unter den Kadavern leiden.»

Der Jagdverein Balmfluh bemühte sich im vergangenen Winter aktiv um die Beschaffung einer Drohne mit Wärmebildkamera. Über die Plattform «Lokalhelden» wurde Geld gesammelt. Das Vorhaben war von Erfolg gekrönt, sodass man nun in Günsberg und Kammersrohr rechtzeitig bereit ist für die «Kitzrettungssaison».

Die steht nun im Mai und Juni bevor, wobei das Wetter natürlich die entscheidende Rolle spielt, wann die Mähmaschinen in den Einsatz kommen und damit auch die Frühschicht der Jägerinnen und Jäger für die Suche nach den Kitzen beginnt.

Landwirte aus Kammersrohr und Günsberg sowie Jäger des Jagdvereins Balmfluh führen die neue Suchdrohne vor. Peter Brotschi

Erfolgreiche Versuchsphase

Die ersten Versuche mit der Rehkitzrettung aus der Luft starteten im Kanton Solothurn 2016, als sich der Bauernverband mit dem Drohnenverband zusammentat. Anschliessend reichte die Repla Espace Solothurn als Trägerschaft der Landschaftsqualitäts- und Vernetzungsprojekte in der Region Solothurn beim kantonalen Mehrjahresprogramm Landwirtschaft ein Projekt zur Weiterentwicklung der Drohnen-Kitzrettung ein, was das Amt für Landwirtschaft bewilligte.

Das Projekt startete im Frühling 2018, wobei man sich aus Kapazitätsgründen auf Drohnensuchflüge im Bezirk Bucheggberg konzentrieren musste. Im zweiten Jahr konnte das Einsatzgebiet auf das Wasseramt und den unteren Leberberg erweitert werden. Im Januar 2020 wurde das Projekt durch das Amt für Landwirtschaft nochmals verlängert.

Die dreijährige Entwicklungsphase zeigt eindrücklich auf, dass sowohl die abgeflogene Fläche wie die Zahl der geretteten Rehkitze jedes Jahr deutlich gestiegen ist. 2021 war gegenüber dem Vorjahr nochmals eine Steigerung festzustellen: 780 Hektaren Wiesenland wurden mit der Wärmebild-Drohne abgesucht bei 81 gefundenen Rehkitzen (2020: 550 Hektaren mit 54 Kitzen). Seitens des Kantons spricht man deshalb von einem «erfolgreichen Pilotprojekt».

Zwischenzeitlich drohte das Drohnen-Grounding

Zwischenzeitlich drohte aber das Grounding der Drohnen, da die Finanzierung selbstredend nicht laufend jedes Jahr als «Versuch» über das Mehrjahresprogramm Landwirtschaft weitergeführt werden konnte. Für 2021 liess sich der notwendige Kredit als «Notnagel» nochmals über das Mehrjahresprogramm Landwirtschaft sichern.

Diesen Frühling verabschiedete der Regierungsrat nun das Konzept «Rehkitzrettung mit Drohnen». Damit «sollen die Erkenntnisse aus dem Pilotprojekt im ganzen Kanton umgesetzt werden», hiess es in der Medienmitteilung aus dem Rathaus. Das Konzept wurde vom Amt für Landwirtschaft in Zusammenarbeit mit der Vernetzungsträgerschaft Repla Espace Solothurn, der Revierjagd Solothurn und dem Amt für Wald, Jagd und Fischerei ausgearbeitet.

Für die Organisation der Drohnenflüge sind die regionalen Vernetzungsträgerschaften zuständig, wobei für abgeflogene Flächen ein Unterstützungsbeitrag geleistet wird. Diese finanziellen Mittel kommen aus dem Amt für Landwirtschaft. Interessierte Landwirte und Landwirtinnen sowie Drohnenpilotinnen und -piloten können sich an die Vernetzungsträgerschaft in ihrer Region wenden, die entsprechende Adressliste ist im Internet beim Volkswirtschaftsdepartement abrufbar.

Finanzielle Sicherheit für die Suchflüge

Wie bei den Jägern am Balmberg gab es in den vergangenen Jahren auch in anderen Revieren bereits die Rehkitzrettung mit der Drohne. Vieles basierte dabei auf Eigeninitiative, wenn etwa ein grosser Teil der Kosten für den Kauf einer Drohne mit Infrarotkamera aus der Kasse des Jagdvereins oder sogar aus den privaten Portemonnaies der Jägerinnen und Jäger stammte.

Die Geräte werden auch künftig Sache der Jagdvereine, der Drohnenpiloten oder der Vernetzungsträgerschaften sein. Aber mit den zugesicherten Flächenbeiträgen kommt im Solothurnischen finanzielle Sicherheit in das System der Drohnen-Suchflüge, die international unbestritten als gute und effiziente Massnahme angesehen werden, um Rehkitze vor Verletzung und Tod beim Mähen zu schützen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen