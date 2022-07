Solothurner Bauern ackern für die Wissenschaft

Landwirtschaft Pestizide reduzieren: 19 Solothurner Landwirte ackern für die Wissenschaft Innovative Bäuerinnen und Bauern testen im Rahmen eines Projektes, wie der Einsatz von Pestiziden im Ackerland reduziert werden kann. Einer von ihnen ist Daniel Stüdi. Wichtiger als der Ertrag seien Qualität und Nachhaltigkeit, sagt er. Lea Durrer Jetzt kommentieren 30.07.2022, 05.00 Uhr

Mit welchen Massnahmen kann erreicht werden, dass in der Landwirtschaft weniger chemische Pestizide eingesetzt werden? Dieser Frage widmet sich in drei Kantonen das Projekt Pestired. Erprobt wird nicht in einem Gewächshaus, sondern draussen auf dem Feld.

Seit drei Jahren begehen 40 Waadtländer, 8 Genfer und 19 Solothurner Landwirte beinahe Woche für Woche zwei Parzellen, um Schädlinge, Nützlinge, Unkräuter und anderes zu zählen. Eine Parzelle wird nach betriebsüblichen Standards bewirtschaftet, die andere mit alternativen Methoden.

Daniel Stüdi auf seiner innovativen Parzelle, wo er den Raps inspiziert. Lea Durrer

Der Deitinger Landwirt und Agronom Daniel Stüdi ist mit grossem Einsatz dabei, auch wenn das Projekt viel Zeit in Anspruch nimmt. Beim Raps, der dritten Kultur, die er im Rahmen des Projekts anbaut, musste er jeweils fünf Pflanzen an zehn verschiedenen Positionen im Feld unter die Lupe nehmen. «Der ideologische Gedanke, mitzumachen, ist für mich grösser als der zeitliche Aspekt», sagt er. Es gehe darum, Wissen aufzubauen für die Zukunft.

(Ver)kauft Schweizer Produkte, appelliert der innovative Landwirt

Grosse Probleme würde der Obst- und Beerenproduzent bekommen, wenn der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln in diesem Bereich eingeschränkt würde. «Im Obst-, Gemüse-, und Weinbau können wir auf gewisse Dinge nicht verzichten, weil sonst eine Produktion nur schwer möglich ist.» Die Produkte müssen makellos sein. Bei den Feldkulturen ist dies nicht der Fall.

«Wir dürfen nicht zu stark auf den Ertrag schauen, wichtiger ist die Produktion von qualitativ hochwertigen und nachhaltigen Produkten.»

In den trockenen Rapsschoten befinden sich die reifen Samen. Lea Durrer

Stüdi appelliert auch an Konsumentinnen und Detailhändler, Schweizer Produkte zu (ver)kaufen. Daniel Stüdi, der den Betrieb 2001 von den Eltern übernahm, zählt sich zu den innovativen Landwirten, die vieles ausprobieren.

Sei es die Installation einer Fotovoltaikanlage, als noch gar nicht viel über die Stromproduktion bekannt war, oder den Anbau von Quinoa. Seine Devise: Es darf auch einmal etwas in die Hose gehen. «Für mich ist wichtig, dass ich meine Konsequenzen daraus ziehen kann.»

Über das Projekt Pestired Beim Projekt machen die Kantone Solothurn, Waadt und Genf mit. Während sechs Jahren werden je nach Region verschiedene Fruchtfolgen getestet. Und zwar auf zwei Parzellen pro teilnehmenden Betrieb. Auf der innovativen Parzelle werden alternative Massnahmen getestet und auf der Kontrollparzelle wird der Kulturenanbau nach betriebsüblichem Standard durchgeführt. Aufwände und Ertragsverluste werden durch Entschädigungszahlungen kompensiert. Das Ziel ist es, den Einsatz von chemisch-synthetischen Pflanzenschutzmitteln mittels verschiedener Massnahmen – die Palette umfasst 24 Methoden – um 75 Prozent zu reduzieren. Dies bei einer maximalen Ertragsreduktion von 10 Prozent. Zudem soll festgestellt werden, welche Massnahmen auf einem Betrieb überhaupt umsetzbar sind. Agroscope begleitet das Projekt wissenschaftlich und ist wie die Landwirte jede Woche auf den Parzellen unterwegs.

Weg von den sauberen Kulturen

Jetzt wandert der Blick des 49-Jährigen prüfend übers Rapsfeld. Er bricht eine der trockenen Schoten auf und lässt schwarze Samen auf die Handfläche rollen. Der Raps steht an diesem warmen Juli-Tag kurz vor der Ernte. Grundsätzlich ist Daniel Stüdi zufrieden damit, wie es auf seiner innovativen Parzelle ausschaut. Die Pflanzen sind unterschiedlich hoch, einzelne Mohn- und Kornblumen sowie andere Gewächse lugen zwischen den Rapshalmen hervor.

Das stört den Deitinger aber absolut nicht. «In der Schweizer Landwirtschaft muss man von sauberen Kulturen wegkommen», meint er und spricht oft auch von Beikraut statt Unkraut. «In einem gewissen Rahmen dürfen sie auftreten.» Es komme aber auch darauf an, in welchen Phasen diese Kräuter wachsen. Erst wenn sie mit den Kulturpflanzen um Licht und Nährstoffe konkurrieren, würden sie schaden.

Blühende Rübsen (rechts) locken den Rapsglanzkäfer vom Rapsfeld (links) weg. zvg

Diesen Frühling wurde versucht, das Unkraut mit einem Jätroboter zu bekämpfen. Allerdings zeigten sich Probleme: Die Kamera der Maschine konnte die Kulturpflanze nicht einwandfrei vom störenden Unkraut unterscheiden. «Hier braucht es noch Zeit und Geduld für die Entwicklung», sagt Stüdi. Auf der Kontrollparzelle kam im Gegenzug ein Herbizid zum Einsatz. Hier ist deutlich weniger Beikraut zu sehen und der Raps ist insgesamt kräftiger und höher gewachsen.

Die Schädlinge vom Raps weglocken

Neben Unkräutern können auch Schädlinge Probleme bereiten. So zum Beispiel die zwei Millimeter kleinen Rapsglanzkäfer, die normalerweise intensiv mit Insektiziden bekämpft werden. Um die schwarzen Käfer ohne chemische Stoffe vom Raps fernzuhalten, können Landwirte mit einer Kombination von Anziehen und Abstossen arbeiten: Gleich neben der Parzelle gesäte Rübsen blühen einige Tage vor dem Raps und locken die gefrässigen Schädlinge dorthin.

Gleichzeitig wird mit auf der Krautpflanze verteiltem Gesteinsmehl deren Attraktivität reduziert. «Diese Massnahme hat in meinem Fall recht gut funktioniert», lautet Daniel Stüdis Fazit. Der Verlust fällt dennoch höher aus als die vom Projekt angestrebten maximalen 10 Prozent. Auf der innovativen Parzelle konnte Stüdi 20,5 Kilogramm pro Are ernten. Auf der Kontrollparzelle sind es 33 Kilogramm. «Dies entspricht rund 38 Prozent weniger», rechnet der Landwirt vor.

Neben der Ertragsseite müsste man aber auch noch die Kostenseite betrachten, wo der Aufwand durchs Hacken den Pestiziden gegenübersteht. «Das würde aber den Rahmen sprengen.»

Maschinen und Know-how austauschen

In Deitingen beteiligen sich zwei weitere Landwirte bei Pestired. Das Trio hat sich bei den Fruchtfolgen abgesprochen und kann so Synergien beim Säen, Hacken und Dreschen nutzen. In Chats findet auch ein Austausch mit den anderen Landwirten, den Beratern und Agroscope-Wissenschafterinnen und Wissenschaftern statt. Zwei- bis dreimal im Jahr gibt es einen Workshop, in dem jede Kultur innerhalb des Projekts ausdiskutiert wird. Daniel Stüdi schätzt dies sehr:

«Das ist ein sehr intensiver und spannender Austausch. Da schauen wir, was Sinn macht und ob eine Änderung nötig wäre.»

Die Anforderungen an die Betriebsleiter sind grösser, wenn weniger Pflanzenschutzmittel eingesetzt werden. Daniel Stüdi sieht das Beobachten der Parzellen als unabdingbar. Schädlinge, Unkräuter, Bodenbeschaffenheit, Wetter: Dies und viel mehr muss in einen Entscheid über Massnahmen einfliessen. Der Deitinger fährt deshalb regelmässig mit dem Velo aufs Feld. «Mit dem Auto ist man dazu verleitet, nicht einmal auszusteigen und näher hinzuschauen.»

Als er 2020 Kartoffeln anbaute, konnte er zwar dank Messungen mit einer Sonde Spritzungen gegen die Kraut- und Knollenfäule hinauszögern, am Schluss schlug sie dennoch zu. Kosten und Spritzungen konnten also nicht gespart werden. «Wie viel nützt es, wenn ich warte, bis es zu spät ist?», fragt er sich. Zentral ist für Daniel Stüdi auch die Nachfolgebearbeitung, «die viele Probleme lösen kann».

Die Messstation (Bodenfeuchte, Niederschlag, Blattnässe) ist im Moment in den Apfelkulturen im Einsatz (Optimierung Bewässerung, Apfelschorfbekämpfung). zvg

Kurz nach dem Dreschen des Rapses legt der Landwirt ein sogenanntes falsches Saatbeet an, wo Unkraut wachsen kann und später entwurzelt wird. Ende September wird dann in ein sauberes Saatbeet Gerste gesät. Pflanzenschutzmittel werden so nicht benötigt. Nach der Gerste folgen bei Stüdi und seinen Deitinger Berufskollegen noch Mais und Dinkel zum Testen.

Der Agronom will die Projektphase freiwillig um zwei weitere Fruchtfolgen verlängern. Bedingung: «Wenn es keine Probleme mit hartnäckigen Unkräutern wie Disteln, Blacken oder Winden gibt.»

Kanton: Anstrengungen werden nicht genügend honoriert Urs Kilchenmann vom Amt für Landwirtschaft ist im Kanton Solothurn verantwortlich für die Finanzen und die Organisation des Projekts Pestired. Am Wallierhof kümmert man sich um die fachliche Begleitung und Beratung. Gestartet wurde 2019 mit 20 Betrieben, einer fiel wegen einer Umstellung auf biologischen Anbau aus dem Programm. Die beteiligten Betriebe sind auf alle Bezirke ausser Thierstein, Dorneck und Niederamt verteilt. «Alle sind immer noch sehr motiviert und sagen, sie hätten bereits jetzt viel gelernt», so Kilchenmanns Zwischenfazit. Was bisher festgestellt werden konnte: In Kulturen wie Getreide oder Mais ist es einfacher, weniger Pestizide einzusetzen. Bei Kartoffeln, Zuckerrüben und Raps hingegen schwieriger. «Zudem ist die Wirkung auf den Ertrag noch unklar», sagt Urs Kilchenmann. Relevant seien die Erwartungen der Landwirte. Letztendlich müssten die Kosten gedeckt werden können und ein anständiger Lohn müsse resultieren. Allgemein gehe eine Reduktion von Pflanzenschutzmitteln auf die Kosten der Lebensqualität. «Die erforderte Feldpräsenz ist viel grösser. Gleichzeitig ist in der Schweiz die Wertschöpfung im Ackerbau in Verbindung mit den eher kleinen Betriebsstrukturen relativ tief und der Ackerbau wird häufig ‹nebenbei› gemacht», so Kilchenmann. Im Bereich des konventionellen Ackerbaus würden die Anstrengungen der Landwirte hinsichtlich der Senkung von Pflanzenschutzmitteln vom Markt «nicht genügend honoriert». Eine mechanische Unkrautbekämpfung bedeutet laut dem Mitarbeiter des Amts für Landwirtschaft auch mehr Pflugeinsatz, welcher im Konflikt mit einer boden- und humusschonenden Bodenbearbeitung stehe.

