Landwirtschaft Heiss und trocken: Das macht diesem Solothurner Zulieferer für Zweifel Chips und McDonald's zu schaffen Bis auf weiteres bleiben die Temperaturen hoch. Das stellt die Landwirtschaft vor neue Herausforderungen. Ein Besuch auf dem Acker von Gerhard Stampfli in Aeschi, dessen Pflanzen unter Trockenstress leiden. Christof Ramser Jetzt kommentieren 21.07.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Auf dem Acker von Gerhard Stampfli im äusseren Wasseramt leiden die Kartoffeln unter der Witterung. Hanspeter Bärtschi

Mit dem Handrücken drückt Gerhard Stampfli die verdorrten Blätter einer Staude zur Seite, gräbt die andere Hand in den Boden und zieht einige Knollen heraus. Sofort zerbröselt die staubtrockene Erde zwischen seinen Fingern. Durch die Furchen im Acker unweit des Burgäschisees ziehen sich Risse, aus denen bald die letzte Feuchtigkeit entwichen sein wird.

«Kartoffeln zu graben, wenn die Erde derart ausgetrocknet ist, wird sehr schwierig», sagt Stampfli. Bis zur Ernte dauert es zwar noch einige Wochen, doch auf der Stirn unter seinem Strohhut bilden sich Sorgenfalten.

Werden die Kartoffeln zu trocken gegraben, können sie sich an der Haut verletzen. Hanspeter Bärtschi

Sechs Hektaren Kartoffeln kultiviert der Landwirt im äusseren Wasseramt. Fast die Hälfte davon verkauft er an die Chipsfirma Zweifel, ein kleinerer Teil geht später in Form von Pommes frites in den Filialen von McDonald’s über die Theke. Die andere Hälfte wird als Speisekartoffeln über die Kanäle von Migros und Coop vermarktet.

Pflanzen sind anfälliger auf Pilzbefall

Hält die gegenwärtige Witterung noch über eine längere Periode an, könnte sich das Angebot an Kartoffeln verknappen. Edgar Kupper, Geschäftsführer des Solothurner Bauernverbands sagt:

Edgar Kupper, Geschäftsführer Solothurner Bauernverband. Michel Lüthi

«Fällt weiterhin kaum Regen und es bleibt noch länger so heiss, wird das für die Kartoffelbauern zur Herausforderung.»

An der prekären Situation änderten die Schauer von gestern Mittwoch nichts. Denn die Pflanze hat einen grossen Wasserbedarf. Und bereits im Frühling gab es ein Niederschlagsdefizit. Wobei Gerhard Stampfli verdeutlicht:

«Das grössere Problem als der fehlende Regen ist die Hitze. Sie vernichtet das schattenspendende Kraut. Dann kriegen die Kartoffeln Trockenstress.»

Dadurch seien schwache Pflanzen anfälliger auf den Befall durch Alternaria, einen Pilz, der die so genannte Dürrfleckenkrankheit verursacht und sie verdorren lässt. Hinzu kommt die Krautfäule, von der Stampflis Kulturen ebenfalls betroffen sind. Sie zeigt sich durch bräunliche Flecken auf den Blättern.

Besonders wenn es warm und gleichzeitig feucht ist, können die Pilze rasch ganze Bestände zerstören. Wer vergangenes Jahr Tomaten anpflanzte, kann davon ein Lied singen. Gegen den Pilz wappnet sich Stampfli alle sechs bis zehn Tage mit Pflanzenschutzmittel. Denn der Pilz könne nur vorbeugend abgewehrt werden. «So habe ich es weitgehend im Griff.»

Gerhard Stampflis Kartoffeln werden bei Zweifel zu Chips verarbeitet: Hier die Geschmacksrichtungen Paprika und Nature. Philipp Funke

Ansonsten würde dies nicht zuletzt für seine Hauptabnehmerin zum Problem: Zweifel bezieht die Rohstoffe Salz, Rapsöl sowie im Schnitt 95 Prozent der Kartoffeln aus der Schweiz und wirbt damit. Auch Stampflis Name wird auf die bunten Verpackungen gedruckt.

Jüngst nahm der Bauer aus Aeschi mit einem guten Dutzend anderer Produzenten an einer Sitzung mit dem Chipshersteller teil und wurde informiert: Fehlen vermehrt die «Härdöpfu» aus inländischer Landwirtschaft, wird mehr importiert – zum Nachteil der einheimischen Produzenten.

Auf hitzeresistentere Sorten setzen

Ebenfalls von der Hitze tangiert ist Franz-Sepp Widmer, der in Steinhof Saatkartoffeln für die Landwirtschaft erzeugt. Mit 38 Grad sei die Temperatur im Boden derzeit viel zu hoch, um die Knollen herauszuholen. «Sie sind so nicht lagerfähig und müssen zuerst abkühlen.» So eine Situation habe er noch nie erlebt. Nun heisse es, Geduld zu haben und bis zur Ernte Ende Juli, Anfang August auf kühlere Tage und Regen zu hoffen.

Oben: Ein Pilz lässt die Blätter verdorren. Hanspeter Bärtschi

Auf dem Acker bei Aeschi wischt sich Gerhard Stampfli den Schweiss von der Stirn und sinniert über die Zukunft. Dereinst soll sein Sohn, der soeben die Meisterprüfung als Landwirt bestanden hat, den Hof übernehmen. Mit Blick auf die Klimaveränderung seien die Bauern gut beraten, hitze- und trockenheitsresistente Sorten anzubauen. Neben der verbreitetsten festkochenden Sorte Erika baut Stampfli auf Victoria und Fon­tane.

Gerhard Stampfli hofft auf kühlere Temperaturen. Hanspeter Bärtschi

«Aber auch diese brauchen bald einmal Regen.»

Denn wenn es weiterhin heiss und weitgehend trocken bleibt, fehlten die pflanzenverfügbaren Nährstoffe im Boden. Selbst die robustesten Sorten schalten dann auf Selbstschutz und stellen das Knollenwachstum ein. Bis die Pflanze schliesslich verdorrt.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen