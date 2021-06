Bio-Höfe nehmen auch in Solothurn zu - das sagt die Statistik

Landwirtschaft Die meisten Biobetriebe und die meisten Schafe im Kanton sind in derselben Gemeinde anzutreffen – das und mehr verrät die Statistik Das Bundesamt für Statistik hat Zahlen zum Thema landwirtschaftliche Strukturerhebung veröffentlicht. Was trocken tönt, beinhaltet verschiedene interessante Details. Etwa dazu, welche Gemeinde wie viele Biobetriebe beheimatet und wie eigentlich die Fläche im Kanton Solothurn genutzt wird. Noëlle Karpf 19.06.2021, 05.00 Uhr

Für 3,8 Milliarden Franken kauften Schweizerinnen und Schweizer im vergangenen Jahr Bioprodukte ein. Das ist mehr als in den Vorjahren. Der Trend spiegelt sich auch in der Landwirtschaft wieder. 2020 gibt's im Kanton Solothurn 180 Biobetriebe auf insgesamt 1324 landwirtschaftliche Betriebe, das zeigen kürzlich veröffentlichte Zahlen des Bundesamts für Statistik. Das sind zwei mehr als im Vorjahr und immerhin 51 mehr als noch vor fünf Jahren in der Welt der Solothurner Landwirtschaft, in welcher 3874 Menschen tätig sind.

Spitzenreiter: Mümliswil-Ramiswil

Auf der obigen Kartenmitte ist ein regelrechtes Biocluster zu sehen: In Mümliswil-Ramiswil gibt es mit 12 am meisten Biobetriebe im ganzen Kanton, dann folgen umliegende Gemeinden wie Nunningen (9 Biobetriebe) oder Beinwil (8 Biobetriebe). Zudem wird ein deutlicher Stadt-Land-Graben sichtbar: Solothurn ist mit einem Biobetrieb der Bezirk mit dem kleinsten Knospen-Anteil, im Thal sind es ganze 38 zertifizierte Höfe.

Mümliswil ist übrigens auch Spitzenreiter, wenn man sich andere Zahlen anschaut. Wussten Sie zum Beispiel, dass in der Gemeinde im Guldental die meisten Rinder, Pferde und auch Schafe gehalten werden? Laut Bundesamt für Statistik sind es 2354 Rinder, 903 Schafe und 242 Pferde. Die meisten Ziegen leben in Oberdorf, Schnottwil hat dafür überdurchschnittlich viele Schweine und Hühner.

So viele Nutztiere gibt's im ganzen Kanton:

Die Statistik verdeutlicht auch, was Einwohnerinnen und Einwohner, aber auch Wandernde anderer Kantone wohl wissen: Im Solothurnischen gibt's viel Grün. Rund zwei Drittel der landwirtschaftlichen Fläche, die im ganzen Kanton 31'463 Hektare beträgt, wird als Wiese oder Weide genutzt. Aber auch Kartoffeln, Zuckerrüben und Raps werden angebaut, wie in folgender Grafik zu sehen ist:

Laut weiteren Angaben, die vom Solothurner Bauernverband stammen, werden zudem 22 Prozent der landwirtschaftlichen Fläche zur Förderung von Biodiversität benutzt. Und: Im Kanton produzieren rund 500 Betriebe Milch – das würde ausreichen, um jährlich fast die gesamte Bevölkerung mit einem 35 kiloschweren Käselaib zu beliefern.