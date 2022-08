Landwirtschaft Der Solothurner Getreidebauer Markus Dietschi schlägt Alarm: Werden die Preise nicht erhöht, wächst die Abhängigkeit vom Ausland Der Richtpreis für Getreide wurde Ende Juni zwar erstmals seit Jahren um 3 bis 5 Franken angehoben. Doch das reiche bei weitem nicht, so der Selzacher Bauer und FDP-Kantonsrat Markus Dietschi. Werde im September nicht nachgebessert, würden bald mehr Zuckerrüben angebaut und mehr Weizen importiert. Sébastian Lavoyer Jetzt kommentieren 24.08.2022, 05.00 Uhr

Ein Mähdrescher bei der Ernte an der Ortsgrenze von Hägendorf zu Rickenbach. Bruno Kissling

Es herrscht Krieg, die Knappheiten nehmen zu, die Preise steigen und ebenso das Bedürfnis nach Versorgungssicherheit. Die Rufe nach mehr Selbstversorgung werden lauter, gerade wenn es um landwirtschaftliche Produkte wie den Weizen geht. Länder wie Ägypten, die 80 Prozent ihres Weizenbedarfs aus der Ukraine und Russland beziehen, sind ein unverkennbares Warnsignal.

Markus Dietschi erzählt, dass sein Beitrag in 5 Tagen 26'000 Mal angeklickt worden sei. Hansjoerg Sahli

Oder sollten es sein, findet Markus Dietschi. Doch was derzeit in der Schweiz geschehe, führe exakt in die andere Richtung, also zu mehr Abhängigkeit vom Ausland. Der Selzacher Bauer und FDP-Kantonsrat brachte seine Entrüstung über die derzeitigen Entwicklungen erstmals Ende Juni zum Ausdruck. In einem Blogbeitrag auf seiner Webseite unter dem Titel «Das Fass läuft über». Innert 5 Tagen sei er rund 26'000 Mal angeschaut worden, so Dietschi.

100 Kilogramm Weizen kosteten während Jahren 52 Franken

Stein des Anstosses war das Resultat der Richtpreisverhandlungen zwischen Bauern und dem verarbeitenden Gewerbe (Mühlen, Bäcker, Detailhandel, etc.) am 28. Juni. Bei diesen Verhandlungen werden die Preise für die jeweils aktuelle Ernte ausgehandelt. Seit mehreren Jahren war der Richtpreis für 100 Kilogramm Weizen und andere Getreide auf unverändert tiefem Niveau. Weizen bester Qualität beispielsweise kostete bis 2021 52 Franken.

In den letzten Monaten aber sind die Kosten stark gestiegen. Getrieben von den Preissteigerungen für Dünger, Pflanzenschutzmittel und Treibstoffe. Um rund 500 Franken pro Hektare, rechnete der Bauernverband vor. Um diese Mehrkosten zu decken, forderten die Getreidebauern die Anhebung des Richtpreises um 8 Franken. Swissmill, der Verband der verarbeitenden Betriebe, gestand ihnen nur 3 bis 5 Franken pro 100 Kilogramm (je nach Getreidesorte und Qualität) zu.

Dietschi: «Da hat es mir den Nuggi rausgehauen»

Dietschi war so masslos enttäuscht über dieses Resultat, dass er in die Tasten griff. Die Enttäuschung ist geblieben, bis heute. Er sagt: «Während der letzten 25 Jahre hat sich der Preis, den der Landwirt für Getreide bekommt, halbiert, während die Produkte im Laden 30 Prozent teurer wurden.» Und jetzt sei man nicht bereit, die Preise auch nur so fest anzuheben, dass ihre Mehrkosten gedeckt seien. Da hat es Dietschi «den Nuggi rausgejagt», wie er selbst sagt.

Dietschi setzte sich mit dem Verband in Verbindung und wollte wissen, warum die Verhandlungen so schlecht rausgekommen seien. Fritz Glauser, Präsident des Schweizerischen Getreideproduzentenverbandes sagte ihm, dass es an den einseitigen Machtverhältnissen läge. Immerhin konnte man Nachverhandlungen für September anberaumen. Wenn bis dahin kein Einsehen bei den verarbeitenden Betrieben entstanden sei, sieht Dietschi düster. Er fragt:

«Wer will schon mehr Brotgetreide ansähen, wenn nicht einmal die Mehrkosten gedeckt sind?»

Niemand oder sicher deutlich weniger, ist die einfache Antwort. Sie trifft auch für Dietschi selbst zu. Wie jeder vernünftige Bauer setzt er natürlich auf unterschiedliche Kulturen, sieben an der Zahl. Aber er baut auf seinem Land zwischen 10 und 14 Hektaren Brotgetreide und zwischen 5 und 9 Hektaren Futtergetreide an. «Für mich ist Getreide eine entscheidende Einnahmequelle, insbesondere auch weil ich keine Tiere halte», sagt Dietschi offen und ehrlich.

Zuckerrüben werden lukrativer, Weizen verliert an Attraktivität

Besser als beim Weizen hätten die Produzenten zum Beispiel bei den Zuckerrüben verhandelt. «Der Anbau wird dadurch wieder interessanter», sagt Dietschi. Weil mehr übrig bleibt. Die Konsequenz: Bauern dürften künftig weniger auf Weizen setzen und vermehrt Zuckerrüben oder andere, finanziell lukrativere Pflanzen anbauen.

Noch immer hat Dietschi Hoffnung, dass es anders kommt. Am 13. September wird nachverhandelt. Es sei nun ihre Aufgabe als Bauern, die Bevölkerung zu informieren. «Eine Richtpreiserhöhung von 8 Franken würde den durchschnittlichen Schweizer Haushalt pro Jahr nur knapp einen Fünfliber mehr kosten», rechnet er vor. Ein bescheidener Beitrag, findet Dietschi, gerade in Anbetracht der momentanen Weltlage und der damit verbundenen Unsicherheiten.

Auch machte Dietschi Druck. So rief er in der Bauernzeitung Mitte Juli dazu auf, die diesjährige Ernte zurückzuhalten, bis die Preise fixiert sind. Er sagte: «Die Landis und Getreidezentren sind in der Hand der Bauern, da können wir Einfluss nehmen.» Das sei durchaus gelungen und es sei mit Sicherheit weniger Getreide verkauft worden als in Vorjahren, sagt er auf Anfrage. Ob die Massnahme als Druckmittel taugt oder nicht, wird sich weisen.

