Warum die Bauern im Gäu immer mehr unter Druck geraten

Landwirtschaft «Der Druck auf die Existenz raubt Energie»: Warum die Bauern in der Boomregion Gäu zunehmend unter Druck geraten Das Gäu ist die Boomregion des Kantons. Im Schatten stehen die Landwirte, denen der Boden unter den Füssen weggezogen wird. Bauer Christoph Haefely sagt: «Wir wissen nicht, ob Eltern ihren Kindern mit gutem Gewissen sagen können, sie sollen Landwirte werden.» Lucien Fluri 21.03.2022, 05.00 Uhr

Boomregion Gäu mit Kränen, Logistik und Siedlungsdruck für Landwirte wie Christoph Haefely, der den landwirtschaftlichen Bezirksverein Gäu präsidiert. Bruno Kissling

Christoph Haefely muss nichts erklären. Es genügt, wenn man neben dem 29-jährigen Landwirt steht und mit ihm über sein Feld blickt. Da erkennt jeder, warum sich die Bauern im Gäu unter Druck fühlen.

Kräne ragen in den Himmel, die neue Industriehallen bauen. Unentwegt fahren mit Lebensmitteln befüllte Lastwagen eines Logistikers in den nahen Kreisel. Im Norden ob Hägendorf donnert die Autobahn A2 vorbei. Südlich ist die A1; deren Ausbau wird, einmal mehr, Landwirtschaftsland wegfressen.

Haefely trägt ein grünes Gnägi, feste Schuhe und schwarze Hosen. Er präsidiert den Landwirtschaftlichen Bezirksverein Gäu-Untergäu mit 140 Mitgliedern.

Einst war das Gäu die Kornkammer, heute sind die besten Böden überbaut

Schon sein Grossvater beackerte die Felder hier. «Die Böden im Gäu gehören zu den besten der Schweiz», sagt der Jungbauer. Auch deshalb war die Region einst eine der Kornkammern der Schweiz. Doch heute stehen hier Logistikhallen. Durch die Felder hat sich die Verkehrsinfrastruktur gefressen. Und es wurde unentwegt Wohnraum gebaut.

Doch im Schatten der Entwicklung stehen die Bauern. Ihnen wird buchstäblich der Boden unter den Füssen weggezogen. Haefely sagt:

«Wir wissen nicht, ob Eltern ihren Kindern mit gutem Gewissen sagen können, dass sie Landwirte werden sollen. Wir wissen nicht, wo wir in fünf Jahren stehen.»

Silomais, Raps, Brotgetreide baut Familie Haefely zusammen mit einem Partnerbetrieb aus dem Nachbardorf in vierjähriger Fruchtabfolge auf den Feldern zwischen Hägendorf und Egerkingen an. 75 Hektaren landwirtschaftliche Nutzfläche werden beackert, 120 Tiere stehen im Stall. Vier Hektaren Pachtland gingen in den letzten Jahren verloren – und weitere werden folgen, das weiss Haefely schon.

Auf seinem Feld entlang der Dünnern ist bereits ein mehrere Meter breiter Streifen Gras zu sehen. Hier wird die Dünnern zu Hochwasserschutzzwecken und ökologischem Ausgleich umgebaut werden. Der ausgesäte Grasstreifen wird dafür wegfallen. Wiederum wird somit ein Teil der Fruchtfolgefläche verloren gehen. Autobahnausbau, Gewässerraum, Dünnernrenaturierung, Bauvorhaben: Die Gäuer Bauern rechnen mit bis zu 100 Hektaren Landverlust in den nächsten Jahren.

Bauern können nicht einfach so zügeln

Haefely poltert nicht, sondern spricht überlegt. «Wir Bauern wollen nicht immer abblocken. Aber wir stehen stark unter Druck», sagt er; überzeugt, dass es «hier zu wenig Land gibt, um allen Ansprüchen gerecht zu werden.» Und weiter:

«100 Zahnrädchen müssen ineinander greifen, damit wir Bauern leben können.»

Doch derzeit werde an verschiedenen Orten gleichzeitig an Stellschrauben gedreht, vom Dünnernprojekt eben bis zu Landeinzonungen. Wo das endet? Für den einzelnen Bauer ist das kaum abzuschätzen. Haefely sagt:

«Die Arbeit ist nicht die Hauptbelastung. Der Druck auf die Existenz und die Sinnfrage rauben Energie.»

Denn ein Ausweichen ist nicht einfach. Bauer zu sein, das ist nicht wie eine kaufmännische Lehre oder ein anderer Job. Man kann den Arbeitgeber nicht einfach wechseln. Der Bauer ist an seine Scholle gebunden. «Ohne vorhandenen Betrieb ist es kaum möglich, etwas aufzubauen. Es braucht Millionenbeträge für einen existenzfähigen Betrieb.»

Gegen ein gesundes Mass an Biodiversitätsförderflächen hat Haefely im Grundsatz nichts. Er fragt sich einfach, ob das alles unter dem Strich noch stimmen wird für die Landwirte und am Ende auch für die Schweizerinnen und Schweizer. Wie viel Sinn ergibt es, wenn auf dem renaturierten Wiesenstreifen Unkräuter und Neophyten wuchern, die absamen und von den Landwirten in den Feldern wieder gejätet oder mit Pflanzenschutzmitteln getilgt werden müssen?

Haefely ist überzeugt: Wenn hier Ackerland verschwindet, dann ist das nicht zum Vorteil von Natur und Umwelt. Irgendwo sonst auf der Welt muss produziert werden. Und die Chance, dass anderswo nicht die gleichen Auflagen wie in der Schweiz erfüllt werden, ist gross.

Die einst begradigte Dünnern (im Bild: Egerkingen) soll wieder mehr Platz erhalten - auf Kosten von Landwirtschaftsland. Patrick Lüthy

Haefely ist noch keine 30, führt aber den elterlichen Betrieb bereits seit vier Jahren. Er wirkt topmotiviert und sagt von sich: «Ich lebe für die Produktion. Wir wollen produzieren und nicht Landschaftsgärtner sein.»

«Dazu braucht es Ackerland. Doch es ist für viele Bauern ein Frust, dass die Produktion so wenig Priorität hat.»

Haefely hat beobachtet, dass sich die Bevölkerung immer weiter von der Nahrungsmittelproduktion entfremdet und nicht immer mitbekommt, was passiert. «Die technische Entwicklung, die Ressourceneffizienz und die Bildung schreiten rasant voran. Das geht oft unter. Es ist für viele Bauern ein Frust, dass die Produktion so wenig Priorität hat.»

«Am Ende ist noch immer der Preis entscheidend»

Nördlich der Hauptstrasse Egerkingen-Hägendorf ist heute der Stall der Familie Haefely. 2009 hat sie den landwirtschaftlichen Betrieb aus dem Dorf ausgesiedelt. Rund 120 Tiere leben im Neubau, Milchkühe ebenso wie Mastrinder. Durch den Stall fährt ein Fütterungsroboter. «Pro Kilogramm Milch braucht es heute weniger Zeit, aber insgesamt arbeiten wir nicht weniger, weil so viele neue Aufgaben dazugekommen sind», sagt Haefely.

Christoph Haefely im Stall in Hägendorf, neben dem Futterroboter. 120 Tiere sind hier; Milchkühe und Mastrinder. Bruno Kissling

eine Produkte liefert er grösstenteils an Emmi oder Bell, einen kleinen Teil vermarktet er direkt. «Immer mehr Konsumenten kaufen bewusst oder im Direktverkauf ein. Aber am Ende ist noch immer der Preis entscheidend.» Apropos Preis: Reich werde man als Bauer nicht, auch nicht, wenn man Land verkaufen könne. «Wir konnten beim Aussiedeln Land der alten Produktionsstätte verkaufen. Aber wir haben das Geld reinvestiert, um die Zukunft des Familienbetriebs zu sichern.» Beispielsweise wurden Ställe nach neusten Kenntnissen der Tierwohloptimierung im Zusammenspiel mit Wirtschaftlichkeit gebaut.

Haefely zeigt auf die Wiesen rund um den Stall. Jetzt beginnt die Jahreszeit, die er mag. Die Pflanzen spriessen, die Tiere können wieder nach draussen. «Mut macht mir, dass es viele junge Landwirte gibt, die so motiviert sind», sagt er.

