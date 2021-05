Landwirtschaft «Den Bauern war ich zu liberal, den Freisinnigen zu bäuerlich»: Peter Brügger ist nach 24 Jahren als Solothurner Bauernsekretär abgetreten Auf ein Kaffee mit... Peter Brügger. Als Bauernsekretär und als Kantonsrat ist er auch in den eigenen Reihen gerne mal angeeckt. Ann-Kathrin Amstutz 08.05.2021, 05.00 Uhr

Vielleicht fünf Minuten – so beziffert Peter Brügger die Zeit, die er schon auf dem Ruhebänkli vor seinem Haus verbracht hat. Das Bänkli hat er zur Pensionierung vom Solothurner Bauernverband (SOBV) geschenkt bekommen. Nach 24 Jahren als Solothurner Bauernsekretär ist der 63-Jährige aus Langendorf anfangs April abgetreten. Doch zum Ausruhen fühlt er sich nicht berufen: Eher nimmt er am Bürotisch Platz, wo er trotz Ruhestand noch mehrere Projekte für den SOBV zu beenden hat.

«Gar nicht wehmütig» nimmt Peter Brügger Abschied vom Beruf, den er fast ein Vierteljahrhundert lang ausgeübt hat. «Bauernsekretär ist ein politischer Job – die Interessensvertretung wird irgendwann ermüdend», erklärt er. Die Frage, warum er den Job denn so lange gemacht habe, beantwortet Brügger aber ohne zu zögern: «Weil ich 24 Jahre lang immer wieder Neues erlebt habe. Sonst wäre ich nie so lange geblieben.»

«Provokant sein und Diskussionen anregen»

Brügger spielt auf zwei Dinge an: Zum einen auf die grosse Gestaltungsfreiheit, welche die vielen auf seinen Schultern vereinten Aufgaben mit sich brachten. Er sagt selbst: «Es hing schon sehr viel an meiner Person. Das wäre heute nicht mehr zeitgemäss.» Zum anderen spricht er auf die turbulente Entwicklung der Agrarpolitik an, die in den Nullerjahren liberaler wurde – während heute wieder eher eine gegenläufige Tendenz herrscht. Laut Brügger hängt dies auch mit der ständigen Kritik an der Landwirtschaft zusammen.

Peter Brügger hatte schon immer eine dezidierte politische Haltung:

«Das war immer meine Linie: provokant sein, auch in den eigenen Reihen, und Diskussionen anregen.»

Als Jungspund habe er sich weit aus dem Fenster gelehnt, als er schon 1996 die Abschaffung der Milchkontingentierung forderte - damit stiess er nicht überall auf Gegenliebe.

Gleichzeitig sieht er den Umstand kritisch, dass die Landwirtschaft die «am meisten verpolitisierte Branche» ist, wie Brügger sich ausdrückt. Themen wie Essensproduktion, Biodiversität und Landschaftsgestaltung würden alle Leute im täglichen Leben betreffen, so Brügger: «Aber es ist zu einem politischen Tummelfeld geworden, sich über die Landwirtschaft auszulassen.» Nun müsse das Ziel sein, dass die Landwirtschaft etwas weniger stark im politischen Fokus stehe.

Er entspricht so gar nicht dem Bild eines Büromenschen

Peter Brügger verkörpert so gar nicht das Bild eines Sekretärs, wenn man denn darunter einen Büromenschen versteht. Braungebrannt, sportlich, lebensfroh: Brügger macht gerne längere Wander- und Velotouren, oft mit seiner Frau. Einmal habe er mit dem Velo dreizehn Pässe in einer Woche überwunden, erzählt Brügger nicht ohne Stolz. Ohne Biss und Ausdauer ist das nicht zu schaffen. Doch bei Brügger sind diese Eigenschaften mit einer fast schon verspielten Unbeschwertheit und Vielseitigkeit kombiniert.

Vielleicht auch deshalb stieg er nach dem Agronomie-Studium zuerst in den Journalismus ein. Jahrelang schrieb Brügger für die französisch-deutsche Zeitschrift «Schweizer Landtechnik» und fürs «Bauernblatt», bevor er 1996 Solothurner Bauernsekretär wurde. Und auch politisch war er aktiv: 2001 wurde Brügger für die FDP in den Kantonsrat gewählt.

Er wollte nicht in die Lobbyismus-Ecke gestellt werden

Im Kantonsrat, wo Brügger insgesamt dreizehn Jahre lang sass, hat er sich nie in den Vordergrund gedrängt. Wohler fühlte er sich in der zweiten Reihe. «Da ist manchmal mehr zu erreichen», erklärt Brügger. Es sei «der Fluch meiner Rolle» gewesen, dass er den Bauern zu liberal und den Freisinnigen zu bäuerlich gewesen sei. Obwohl er sich aus allen landwirtschaftlichen Gremien zurückhielt, um nicht in die Lobbyismus-Ecke gestellt zu werden.

Trotzdem hat Brügger etwas erlebt, was nicht viele in der Politik von sich behaupten können: Er wurde zweimal aus dem Kantonsrat abgewählt. Einmal 2005, als der Rat verkleinert wurde, das zweite Mal 2017, als Parteikollege Simon Michel einige Stimmen mehr holte. Das sei schon nicht angenehm gewesen, gibt Brügger zu. «Aber ich habe nie damit gehadert.» Es habe ihm erlaubt, als Bauernsekretär noch viele andere Projekte zu verwirklichen.

Auf Brüggers Rat verkaufte Regierungsrat Peter Hodel seine Milchkühe

Die Politik lässt Brügger nach wie vor nicht kalt. Schon gar nicht am letzten Wahlsonntag, wo sein langjähriger Weggefährte Peter Hodel in den Regierungsrat gewählt wurde. Im Kantonsrat sassen sie nebeneinander: Hodel als FDP-Fraktionschef, Brügger als sein Vize. Offenbar hat Hodel nicht nur in politischen, sondern auch in betrieblichen Belangen auf Brüggers Rat vertraut. Brügger erzählt: «Einmal habe ich ihm auf einem Bierdeckel ausgerechnet, dass seine Milchkühe nicht rentieren. Darauf ist er nach Hause gegangen, hat die Milchkühe verkauft und auf Mutterkühe umgestellt.»