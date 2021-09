Nur jeder fünfte bezahlte: Im «Ladedorf» hat es nun Barrieren

«Ladedorf» Langendorf Nur jeder fünfte Besucher bezahlte seinen Parkplatz: Nun hat die Migros Barrieren montiert Die Migros wäre gesetzlich verpflichtet, die Parkplätze beim Einkaufszentrum in Langendorf zu bewirtschaften. Weil das bisher nicht klappte, drohte der VCS mit einer Beschwerde. Auch andere Einkaufszentren tun sich schwer mit der Parkplatzbewirtschaftung. Raphael Karpf Jetzt kommentieren 09.09.2021, 17.40 Uhr

Seit Anfang September sind die Barrieren bei der Migros Langendorf im Einsatz. Hansjörg Sahli

Steter Tropfen höhlt den Stein. Oder in diesem Fall: Die Migros. Zehn Jahre ist es her, dass der orange Riese sein Einkaufszentrum in Langendorf, das Ladedorf, umbaute. Und wie es bei Umbauten dieser Grössenordnung so ist, gab es Auflagen. Unter anderem musste die Migros sicherstellen, dass keine Blechlawinen Langendorf überrollen werden.