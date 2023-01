Oltner Filmeditorin: Schneiden ist Schreiben mit Bildern

Solothurner Kunstpreis Von Olten in die weite Welt des Films: Wie Loredana Cristelli im Niemandsland ihre Heimat fand Die Filmeditorin Loredana Cristelli über den Heimatbegriff, Neinsagen und warum sie den Dokumentarfilm liebt. Für die aktuelle Solothurner Kunstpreisträgerin bedeutet Schneiden Schreiben mit Bildern. Vanessa Simili Jetzt kommentieren 14.01.2023, 05.00 Uhr

Loredana Cristelli wurde mit dem Solothurner Kunstpreis 2022 ausgezeichnet. An den Filmtagen ist ein Werk von ihr zu sehen. Andre Veith

«Ich will, dass das, was ich tue, gut ist», sagt Loredana Cristelli. In ihren Worten schwingt Leichtigkeit mit. Diese mindert aber in keinster Weise die Ernsthaftigkeit ihrer Aussage. Dass Cristellis Ansprüche an ihre Arbeit hoch sind, erstaunt nicht. Dass sie aber mit ein Grund sind, warum die Filmeditorin und Preisträgerin des Solothurner Kunstpreises 2022 immer schon freischaffend war, hingegen schon. «Ich wollte nie angestellt sein, trotz der Unsicherheit als Selbstständige ist es mir lieber, frei zu arbeiten.»

Weil sie so die Freiheit hat, auch einmal Nein zu sagen. Und weil dem Schnitt ein anderer Stellenwert eingeräumt wird. «Die Zeit fürs Schneiden ist oft grosszügiger berechnet, sodass man wirklich etwas Schönes gestalten kann.»

Wenn die Heimat «Niemandsland» ist

Cristelli kommt 1957 in Olten zur Welt. Die ersten Jahre ihres Lebens verbringt sie bei ihren Grosseltern, in einem kleinen Bergdorf in Trentino Alto Adige, während ihre Eltern in der Schweiz um eine bessere wirtschaftliche Existenz ringen. 1964, als Siebenjährige, kommt sie zurück nach Olten.

Auf die Kindheit in Italien folgt das Fremdsein in der Schweiz. Wie in ihrer Dankesrede an der Preisverleihung deutlich wird: Die ersten Jahre als «Ausländer»-Kind haben sie geprägt, die Zeit der Schwarzenbach-Initiative hinterliess Spuren. «Ich meinte viele Jahre, meine Heimat sei eine Art Niemandsland. Erst heute merke ich, dass Heimat – auch als Ort verstanden – plötzlich wichtig wird», sagt sie. In Olten sind ihre drei Brüder zu Hause, die sie hin und wieder besucht. Sie selbst wohnt seit vielen Jahren in Vevey. Für die Arbeit fährt sie nach Zürich.

Nach einer Ausbildung als heilpädagogische Kindererzieherin kam sie eher zufällig zum Film. Sie war 20 Jahre alt, als eine Liebe sie nach Belgien führte. «Ich habe dort unzählige Filme geschaut, ja ich verbrachte meine Tage in den Cinematheken von Brüssel.»

Acht Jahre später: Cristelli lebt in Genf, jobbt und lernt Russisch («Ich träumte davon, die Filmschule in Moskau zu besuchen. Damals gab es in der Schweiz noch keine Filmschulen.»), als ein Bekannter zu ihr sagte: «Ich glaube, du könntest eine gute Cutterin werden.»

Da für ein Projekt eine Schnittassistenz gesucht war, bewarb sie sich. Erfolgreich. «Ich wollte das unbedingt, deshalb setzte ich mich dafür ein und machte mich kundig. Denn ich hatte ja weder eine Ausbildung noch technisches Know-how.» Sie konnte mithalten, machte sich zu eigen, was sie brauchte – und reüssierte in ihrer Aufgabe. Das war 1986.

«Man muss etwas zu sagen haben»

Erst einige Jahre später schnitt sie mit «Gente di mare» ihren ersten Dokumentarfilm. Diesem Genre gilt bis heute ihre besondere Liebe. Mehr noch: Sie hat sich bewusst dafür entschieden, auch wenn sie im Spielfilm als Editorin früh erfolgreich war, mit Regisseuren wie Jean-Luc Godard und Alain Tanner zusammenarbeitete und an den Festivals in Cannes und Locarno mehrmals ausgezeichnet wurde.

Der Dokumentarfilm sei zwar weniger glamourös, als Editorin aber gestalte man viel stärker mit als bei einem Spielfilm. Was Cristelli bei ihrer Arbeit nicht toleriert, ist jegliche Form von Manipulation. «Die Menschen, die im Film vorkommen, geben viel von sich preis. Da braucht es Sorgfalt.» Das habe mit Respekt zu tun, schliesslich auch mit Liebe.

Wenn man Filme machen wolle, dann müsse es ein Bedürfnis sein, reflektiert Cristelli. «Man muss etwas zu sagen haben. Die ideale Regisseurin kann nicht anders, als zu filmen.» Für sie selbst sei Filmschneiden eine Art Schreiben mit Bildern. Es gehe darum, aus der Fülle des Bildmaterials zusammen mit dem Regisseur oder der Regisseurin die Geschichte zu erzählen. «Es gibt Regisseure, die den Schnitt lieben, andere halten es kaum aus.» Generell möge sie es, wenn ein angeregter Austausch entstünde. «Dann ist die Zusammenarbeit am schönsten.»

Dass sie selbst in verschiedenen Welten zu Hause ist und schon immer war, ist für ihr Schaffen bis heute wichtig. Die zweifache Mutter und Grossmutter eines sechsjährigen Enkelkindes ist vergangenen Herbst 65 geworden. Langsam denke sie auch ans Aufhören. Und doch gebe es interessante Projekte, zu denen sie nicht Nein sagen könne.

In petto hat sie zurzeit deren drei. Und obwohl Cristelli vom Aufhören spricht, lässt ihre Engagiertheit keinen Zweifel offen, dass sie weitermachen wird. Mit welcher Intensität, sei dahin gestellt. Einer «Grande Dame», wie sie es ist, wäre nach fast 40 Jahren intensivem Filmschaffen auf hohem Niveau ein gemächlicheres Tempo durchaus vergönnt.

Filmtipps Aktuell an den Solothurner Filmtagen: «Il Dottore. Ein Arzt fürs Leben», Regie: Nino Jacusso, Schnitt: Loredana Cristelli. Mit regionalem Bezug: «Fair Traders» (2018), Regie: Nino Jacusso, Schnitt: Loredana Cristelli. Unter anderem zu streamen bei filmingo.ch

