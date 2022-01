Christoph Vögele, Direktor Kunstmuseum Solothurn, geht in Pension

Kunstmuseum Solothurn Was Direktor Christoph Vögele seiner Nachfolgerin übergibt und was nach 24 Jahren übrig bleibt Direktor Christoph Vögele hat das Kunstmuseum Solothurn 24 Jahre lang massgebend geprägt. Nun geht er in Pension – aber nicht, um sich auszuruhen. Vanessa Simili Jetzt kommentieren 28.01.2022, 19.00 Uhr

Christoph Vögele, Direktor des Kunstmuseums Solothurn, zum Abschluss seiner Ära. Hanspeter Bärtschi

«Die Kunst gehört zu mir», sagt Christoph Vögele, Konservator und Leiter des Kunstmuseums Solothurn, bei einem Gespräch im Foyer. «Das kann man nicht abstellen.» Die Pension gebe aber die Möglichkeit, auf der Klaviatur der Kunst in einer anderen Oktave zu spielen. Ein neues Engagement steht auch schon bevor.

Die Vereinigung der Kunsthistorikerinnen und Kunsthistoriker in der Schweiz (VKKS) habe ihn angefragt, ob er im Rahmen des Mentoring-Programms Studienabgängerinnen und -abgänger beim Fussfassen begleite. «Ich habe bereits Mentorees angenommen», freut er sich. Kennen gelernt aber habe er sie noch nicht:

«Coachen und Begleiten gehörten in den vergangenen 24 Jahren zu den schönsten Aufgaben hier.»

Er habe von seinen Assistenten immer viel gelernt, der letzte – Robin Byland – hätte, was den Altersunterschied anbelangt, auch sein Sohn sein können. Christoph Vögele meint, was er sagt. Die Beziehungen zu seinen Mitarbeitenden waren ihm wichtig. Diese hat er gepflegt. Sie erfüllen ihn auch mit Stolz.

So werden es denn auch die Menschen sein, die ihm – allem anderen voran – fehlen werden. Natürlich werde man einander sehen, schliesslich bleibe er in der Stadt wohnhaft, räumt er denn auch gleich ein. Dass ihm der Abschied in dieser Hinsicht nicht ganz leicht fällt, ist spürbar.

Christoph Vögele im Kulturgüterschutzraum des Kunstmuseums Solothurn, mit Til Frentzel. Hanspeter Bärtschi / 2017

Ein hochprofessionelles, motiviertes Team

Obwohl er sich sehr interessiere, wie es mit dem Kunstmuseum weitergehen wird, werde er sich zurücknehmen. Das sei wichtig. «Es wird eine gute Balance brauchen.» Der Blick nach vorne scheint Vögele zu liegen. Was aber sieht er, wenn man ihn einlädt, zurückzublicken?

«Ich habe gewisse Sachen konsequent durchgezogen. Treue ist ein wichtiger Wesenszug von mir.»

Habe er für sich einen Weg als richtig erkannt, dann sei er diesen auch bis zum Schluss gegangen. Ein solcher grosser Bogen beispielsweise ist die Ausstellungsreihe im Grafischen Kabinett, die Vögele 2002 mit Sophie Taeuber-Arp ins Leben rief, und die nun mit Meret Oppenheim ihr Ende finden wird. Diese Reihe liegt ihm besonders am Herzen, denn: «Die Zeichnung ist die intimste, ja die radikalste Ausdrucksform eines Künstlers.»

Damit konnte er alle bedeutenden Arbeiten auf Papier, die in der Sammlung zusammenkommen, einmal ausstellen. «Sich auf etwas einlassen, was vorhanden ist, hat den Vorteil, dass man vor dem eigenen Narzissmus bewahrt wird.»

So antwortet Vögele auf die Frage, was er seiner Nachfolgerin Katrin Steffen hinterlässt: «Ich darf ihr ein hochprofessionelles und motiviertes Team übergeben. Und sie wird sich auf die Sammlung beziehen können.» Wenn man sich an der Sammlung orientiere, könne man sich nicht verirren, ist er sich gewiss. Vögele konnte während seiner Zeit über 3000 Werke der Sammlung zuführen, ein Grossteil davon sind Schenkungen.

Christoph Vögele bei der Feier zum Jubiläum 100 Jahre Kunstmuseum Solothurn mit dem damaligen Stadtpräsidenten Kurt Fluri und der damaligen Bundesrätin Ruth Dreyfuss. Oliver Menge / 2002

Über Dankbarkeit und Erfüllung

Etwas vom Schönsten sei, wenn ein Team oder das Publikum sagen könne: «Weisst du noch ...» Solche Momente habe er oft erlebt. Die Erinnerungen seien das, was schliesslich bleibe. Vögele hat pro Jahr sechs bis acht Ausstellungen mitbegleitet. Und während seiner Zeit als Direktor 96 Bücher herausgegeben. Auch das wird bleiben. «Lesen und das Wort, die Sprache, sind mir wichtig», so Vögele, der auch Germanistik studiert hat.

Er habe seine Themen auch immer über den Text begreifen wollen. «In diesem Beruf kann man sich weitgehend einbringen. Das ist ein riesiges Geschenk.» Vögele hält einen kurzen Moment inne, bevor er sagt: «Ich bin froh, dass ich dankbar gehen kann.» Dankbarkeit habe im Übrigen nicht immer zu seinen Stärken gehört. Erst über die Zeit habe sich dieses Gefühl entwickelt. Heute kann er sagen:

«In einem gelebten und erfüllten Leben ist alles drin, auch das Leiden, das nicht Gelungene. Das macht die Fülle aus.»

Auch sei er dankbar für die reichen Begegnungen und Erfahrungen. Klar sei er ständig auch konfrontiert gewesen, auch mit seiner eigenen Wertschätzung. Und nach aussen sei er teilweise ebenfalls auf dem Prüfstand gewesen. «Man agiert ja nicht im echolosen Raum.» Man habe nicht nur mit der Kunst und Künstlern zu tun, sondern mit Verlegern, Behörden und dem eigenen Team. «So ein Haus zu führen, ist ein Studium Generale.» Die Schwierigkeiten aber relativieren sich über die Zeit.

«Wenn etwas schwer ist, heisst es nicht, dass es schlecht ist.»

Entscheidend sei schliesslich, dass man sich selbst nicht verliere. Dankbar sei er auch der Trägerschaft, die ihm Vertrauen geschenkt hat. «Nicht zuletzt bin ich auch dankbar, dass ich mir selbst treu bleiben durfte.»

Meilensteine und Errungenschaften

Dass Vögele das Kunstmuseum Solothurn nicht nur als Museum, sondern ebenso als Kunsthalle verstand, in der zeitgenössische Positionen Platz haben, beweisen zahlreiche Ausstellungen, darunter Präsentationen für Marc Bauer, Alexander Hahn, Luzia Hürzeler, Daniela Keiser, Albrecht Schnider und Uwe Wittwer. Darüber hinaus kann das Kunstmuseum Solothurn auf einige Meilensteine zurückschauen, die nicht zuletzt dem Engagement Vögeles zu verdanken sind.

So ist denn der Signer-Brunnen im Park des Kunstmuseums eine Errungenschaft nicht nur für das Kunstmuseum, sondern für die ganze Ambassadorenstadt. Auch der Kulturgüterschutzraum im Untergeschoss des Museums, der 2016 fertiggestellt wurde, ist baulich gesehen eine zentrale Erweiterung, die über Vögeles Zeit hinaus wirken wird.

Einweihung des Signer-Brunnens im Park des Kunstmuseums. Peter Gerber

Mit der Ausstellung «Tiefenschärfe. Zwischen Lust, List und Schrecken», die heute Abend im Kunstmuseum Solothurn eröffnet wird, endet Vögeles Tätigkeit als Direktor des Kunstmuseums. Kuratiert zusammen mit Andreas Fiedler, nimmt sie Bezug auf Vögeles erste Ausstellung «Die Schärfe der Unschärfe», mit der er seine Amtszeit 1998 begann.

Auf das geplante Abschiedsfest muss aufgrund der aktuellen Massnahmen verzichtet werden. Der 128-seitige Ausstellungskatalog ist bei Scheidegger & Spiess erschienen und ab sofort im Kunstmuseum oder im Buchhandel erhältlich.

Vernissage Samstagabend, 29. Januar, 17 Uhr, es gilt 2G. Führung durch die Ausstellung mit Christoph Vögele am 6. März 2022 um 11 Uhr. www.kunstmuseum-so.ch.

