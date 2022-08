Das Kunstmuseum Solothurn zeigt Kunst von Hodler bis Max Bill

Kunstmuseum Solothurn Von Hodler bis Amiet: Das Kunstmuseum Solothurn zeigt die beeindruckende Sammlung des Grenchners Gerhard Saner Am 20. August eröffnet das Solothurner Museum seine neue Ausstellung. Sie zeigt Werke aus einer Zeit, als sich die Welt durch Industrialisierung und zwei Weltkriege drastisch veränderte. Denise Donatsch Jetzt kommentieren 19.08.2022, 14.00 Uhr

Schweizer Kunst im Kunstmuseum Solothurn: Die Sammlung Gerhard Saners – von Ferdinand Hodler bis Max Bill. Hanspeter Bärtschi

Wer einen Hang zur Ästhetik hat, wird von der neuen Ausstellung im Kunstmuseum Solothurn angetan sein. Ein Kanon an farbintensiven, originären Werken aus der frühen Moderne sowie der konstruktiv-konkreten Schweizer Kunst, welcher seinen Anfang Ende des 19. Jahrhunderts nahm, erstreckt sich entlang der hohen Museumswände.

Die Kunstwerke, welche aus Gerhard Saners Privatsammlungen stammen, sind aber nicht bloss von beeindruckender Schönheit, Präzision und Originalität. Sie verraten vor allem einiges über den vorherrschenden Zeitgeist, in welchem sie entstanden sind, wie auch über die Weltanschauung des jeweiligen Künstlers. Kunstmuseumsdirektorin Katrin Steffen erklärt:

«Durch die Industrialisierung und die beiden Weltkriege hat sich das Leben und die Weltanschauung der Menschen drastisch verändert.»

Die Welt wurde neu, anders aufgefasst, was in der Kunst deutlich zum Ausdruck kam. Was früher naturgetreu abgebildet wurde, wurde zunehmend abstrakter dargestellt. Andererseits wurde aber auch versucht, an Vergangenem festzuhalten. Diese beiden Tendenzen lassen sich sehr schön anhand der beiden Künstler Ferdinand Hodler und dessen Zögling Cuno Amiet beobachten, deren Bilder im Auftaktsaal des Museums ausgestellt sind.

Hodlers Bilder reflektieren eine stete Verdichtung des symbolischen Wertes von Landschaften und Figuren. Gerade mit seinem bekannten Werk «Der Mäher» versuchte er, den Mythos des fast schon übernatürlich kräftigen Burschen, welcher eins ist mit der Natur, zu konservieren. Amiet hingegen interessierte sich leidenschaftlich für das Hier und Jetzt, für das Diesseits und das Leben im Moment.

Amiets «Frauen am Meer» zeugt von viel Leidenschaft, Genuss und dem Leben im Moment. Hanspeter Bärtschi

Dies widerspiegelt sich voller Leidenschaft in seinem Bild «Der grosse Garten», welches er 1929 anfertigte oder «Frauen am Meer» aus dem Jahr 1916. Ebenfalls diente ihm die Malerei dazu, so wie vielen anderen Kunstschaffenden, herauszufinden, wie malerische Probleme gelöst werden können. Wie wirkt die eine Farbe neben der anderen? Wie eigenständig ist eine Farbe? Generell ausgedrückt, wurde die Abbildung der Natur ganz neu versucht, abstrakter, eigensinniger.

Bilder landeten im Keller

Dass dies nicht immer gut ankam, zeigte sich anhand von Bildern, welche der Bündner Giovanni Giacometti im Auftrag eines noblen Hotels anfertigte. Die Bilder, welche die gemalte Landschaft nicht naturalistisch, also möglichst genau, so wie sie sich tatsächlich zeigt, festhielten, sondern flimmernd und in eigenwilliger Farbkomposition, kam beim Klientel des Hotels mitnichten gut an.

Die reiche Kundschaft störte sich gar derart an Giacomettis modernen Maltechnik, dass das Hotel die Bilder von den Wänden entfernte, um sie fortan im Keller zu lagern.

Landeten für viele Jahre im Keller, da sich die reiche Klientel eines Luxushotels von der Malerei Giacomettis überfordert fühlte. Hanspeter Bärtschi

Die Kerngruppe der «Zürcher Konkreten» – Verena Loewensberg , Max Bill, Camille Graeser und Richard Paul Lohse – ging bezüglich Abstraktion noch einen Schritt weiter. Nicht nur, dass die vier Kunstschaffenden die Natur auf abstrakte Art und Weise bildlich festzuhalten versuchten, sie lösten sich ganz vom Gedanken, die Natur oder ihre Umgebung wiederzugeben.

Viel mehr suchten sie nach Universalien, nach apriorischen Ideen, welche sich – ähnlich wie die Mathematik – nach platonischer Manier aus der Vernunft und aus der Vorstellungskraft hervorbringen lassen. Subjektivität sollte dabei ausgeschlossen werden. Steffen erläutert:

«Die Kunstwerke sollten nicht die Realität spiegeln, sondern eine solche erschaffen.»

Auf diesem Weg wollten die Zürcher Konkreten Kunst herstellen – unter anderem politisch motiviert –, welche von allen Menschen gleichermassen verstanden werden kann. Der Preis jedoch, den sie zu zahlen hatten, war der Vorwurf, die geometrischen Formen seien kalt, würden nicht berühren.

Geometrisch und präzise, dafür eher kalt – die Kunst der Zürcher Konkreten. Hanspeter Bärtschi

Frauen hatten einen schweren Stand

Die Welt der Künste war bis in die 70er-Jahre stark männerdominiert. Auch Hodler, damals im Vorstand der «Gesellschaft Schweizerischer Maler, Bildhauer und Architekten» – heute «Visarte Schweiz» –, wollte keine Frauen in die Gesellschaft aufnehmen. Nicht weiter verwunderlich also, dass es gerade einmal zwei Frauen in Saners Sammlung schafften. Eine davon war die 1872 in Genf geborene Alice Bailly, welche sich erst in Paris durch ihre farbenfrohe, kubistische Malerei einen Namen machte.

Durch den Ersten Weltkrieg wurde sie jedoch gezwungen, ihr geliebtes Frankreich zu verlassen und in «die provinzielle» Schweiz zurückzukehren. Ihre Bilder blieben trotz gesellschaftlicher Zwänge und dem Kriegstreiben lebendig. Auf ihrem 1922 angefertigten Bild «La joie dans la fôret» lässt sie anmutige Frauenfiguren und Vögel in einem Wald tanzen.

Parallel zu Saners Sammlung gibt es im ersten Stock des Gebäudes die kleine Ausstellung «Dieter Roth. Quadrat, Zirkel, Spirale» zu sehen, welche dessen künstlerischen Anfängen in Solothurn und Bern nachgeht. Im Bann der konstruktiv-konkreten Kunst produzierte der Künstler ebenfalls streng geometrische Konstruktionen; diese eher statisch anmutenden Bilder wichen jedoch schon bald dynamischeren und verspielteren Motiven.

Wer ist Gerhard Saner? Seit über 50 Jahren sammelt der 1938 in Grenchen geborene Gerhard Saner Schweizer Kunst. Obwohl er nicht in eine kunstaffine Familie geboren wurde, entschied er sich als junger Mann, Jazzdrummer zu werden. Ende der 50er-Jahre, im Rahmen seiner musikalischen Tätigkeit, reiste er nach Amsterdam und entdeckte dort, ausgelöst durch Vincent Van Goghs Werke, seine Liebe zur bildenden Kunst. Seine Sammelaktivität begann er schliesslich, als er – zurück in der Schweiz – mit den Werken von Cuno Amiet in Berührung kam, von dem er im Alter von 28 Jahren erste Werke erwarb. Ebenfalls liess er sich damals dauerhaft als Unternehmer im Bereich der Uhrenindustrie mit seiner Firma in Studen bei Biel nieder.

Saners Blick auf die Kunst hat sich im Laufe der Zeit immer wieder gewandelt und erneuert, weshalb er dem Kunstmuseum Solothurn für die aktuelle Ausstellung eine reichhaltige Auswahl an Werken zur Verfügung stellen konnte.

