"Balance" Ausstellung im Kunstmuseum Solothurn

Kunstmuseum Solothurn Erinnerungen an die 70er-Jahre: Zum ersten Mal mehr «Balance» in der Gesellschaft und in der Kunst gefordert Die neue Direktorin Katrin Steffen und Gastkuratorin Marianne Burki erinnern mit der Ausstellung «Balance» an visionäre, internationale Kunstpositionen in den Jahren zwischen 1970 und 1990.

Mystisch: Die farbigen Frauengemälde von Agnes Barmettler Hanspeter Bärtschi / SZ

Sie lässt Erinnerungen zu, die neue Ausstellung im Kunstmuseum Solothurn. Die erste unter der Ägide der neuen Leiterin Katrin Steffen. Als Gastkuratorin konnte sie Kunsthistorikerin Marianne Burki gewinnen – die beiden Frauen kennen und schätzen sich seit Jahren. Burki und Steffen erinnern mit der Ausstellung unter dem Titel «Balance» an die Jahre des Umbruchs in der Gesellschaft und damit auch in der Kunst, die in den 1970er-Jahren begannen. 1972 schockte der «Club of Rome» die damalige Wachstumsgesellschaft mit seiner These «Es gibt nicht genug». Gehe man den eingeschlagenen Weg weiter, führe dies unweigerlich zur Vernichtung des Planeten. Diese Warnrufe sind inzwischen 50 Jahre alt und wahrer denn je.

Feministische Ansätze in der Kunst

Das geforderte Umdenken in Bezug auf die Umwelt und die Gesellschaft beschäftigte natürlich auch die Kunstwelt. Burki und Steffen haben viel Material aus dieser Zeit erforscht und entdeckt, dass es vor allem die Künstlerinnen waren, die jene gesellschaftlichen Fragestellungen zuerst künstlerisch verarbeiteten. Sie begannen die Gesellschaft, auch speziell ihr Frau-Sein, zu hinterfragen.

Die Ausstellung zeigt 15 Kunstpositionen, 11 von Frauen, in den Parterreräumen und im Grafischen Kabinett. Sie zeigen die damaligen Strömungen des Feminismus in der Kunst, den Umgang der Künstler mit der Natur, mit der Umweltzerstörung und stellen auch die Frage nach dem Umgang solcher Positionen im damaligen Kunstbetrieb.

Neue Medien und Kunstformen aufgegriffen

Da sind beispielsweise Agnes Barmettlers farbintensive Gemälde zu sehen, in denen sich die geborene Innerschweizerin intensiv mit ihrem Frau-Sein, der mythischen Symbolik und ihrer politischen Position auseinandersetzt. Eine Vorreiterin damals war die Amerikanerin Judy Chicago, die bereits seit den 1960er-Jahren die Schnittstellen zwischen Kunst, Feminismus und Pädagogik aufbrach. Sie war als Networkerin für viele andere feministische Künstlerinnen international wichtig. Von ihr ist eine Videoarbeit zu sehen, wie auch von anderen Künstlerinnen, die sich auffallend früh schon künstlerisch mit neuen Medien wie Video oder mit Performances auseinandersetzten.

Eine solch eindrückliche Performance – in der Ausstellung auf Fotos festgehalten – stammt von der kubanisch-amerikanischen Künstlerin Ana Mendieta (1948–1985). Sie stellt in «Rape Scene 1973» an ihrem eigenen Küchentisch die brutale Vergewaltigung einer Frau nach; ein Verbrechen, das damals in ihrer Nachbarschaft begangen wurde, das aber nicht verfolgt wurde. Weitere wichtige Arbeiten stammen von Miriam Cahn, Renate Eisenegger oder Ulrike Rosenbach. Von Hans Haacke und Ueli Berger sind Arbeiten zu sehen, die sich visionär mit der Konsumgesellschaft und der Umweltzerstörung auseinandersetzten.

Heidi Bucher und George Steinmann

Heidi Buchers «Überfluss». Hanspeter Bärtschi / SZ

Eine Sonderstellung im damaligen Kunstbetrieb nahm Heidi Bucher (1926–1983) ein. Eine Künstlerin, die heute wiederentdeckt wird. Sie übernahm in Kalifornien gemachte Erfahrungen und löste sich Stück für Stück von patriarchalen Strukturen. Zu sehen ist in Solothurn ihre Arbeit «Überfluss» – eine Installation mit einem Krug, aus dem Wasser, das Symbol des Lebens, fliesst und auf dem Boden eine grosse Pfütze bildet: Überfluss.

George Steinmanns «Das fossile Zeitalter». Hanspeter Bärtschi / SZ

Männlich kraftvoll und einen ganzen Raum einnehmend ist im Gegensatz die Arbeit von George Steinmann «Das fossile Zeitalter». Ein in den Raum verlegter realer Schienenabschnitt, der auf Kohlen steht. Das Gleis ist mit oranger Signalfarbe bemalt, glüht also eigentlich. Der Künstler will damit auf die Endlichkeit der Ressourcen hinweisen.

«Balance» zeigt wichtige, aber heute oft vergessene Kunstpositionen. «Es war teils schwierig, die Arbeiten und Dokumente beschaffen zu können», erzählen die beiden Kuratorinnen. Denn viele der damaligen Arbeiten wurden – fast vergessen – in Kellern oder Estrichen verwahrt. Zeit also, sie wieder hervorzuholen und ihre visionäre Kraft zu würdigen.

Interview mit Katrin Steffen, neue Direktorin des Kunstmuseums Solothurn

Katrin Steffen, Direktorin Kunstmuseum Solothurn Zvg

Ihre erste Ausstellung im Kunstmuseum hat durchaus einen feministischen Ansatz. Ist das nicht gleich etwas gewagt für Ihren Start?

Das finde ich gar nicht. Es geht hier um ein relevantes Thema, nicht bloss um einen feministischen Ansatz. Mich interessiert allgemein Kunst, die Stellung bezieht.

Werden Sie als erste Direktorin im Kunstmuseum Solothurn speziell angesprochen?

Ja, und ehrlich, ich habe das nicht erwartet. Für mich selbst ist das kein Thema, ob eine Frau oder ein Mann dieses Haus führt. Aber ich möchte betonen: Die erste wichtige Frau des Kunstmuseums Solothurn war die Sammlerin Gertrud Dübi-Müller. Dank ihr und ihrem Bruder hat das Museum eine so hohe wichtige Sammlung. Zudem haben hier viele Künstlerinnen Ausstellungen bestückt. So gesehen, bin ich überhaupt nicht die erste Frau im Kunstmuseum Solothurn.

Wie fühlen Sie sich generell in Solothurn?

Es ist für mich wie ein Nachhause-Kommen. Ich ging ja hier in die Kantonsschule und habe das kulturelle Leben in der Stadt immer genossen. Es gibt immer wieder schöne Begegnungen hier. Ich war jetzt 24 Jahre weg, doch ist in dieser Zeit ist der Kontakt zu Solothurn nie abgebrochen. Als die Stelle ausgeschrieben wurde, wusste ich, dass ich die Chance packen muss. Es hat eben auch viel mit dem richtigen Timing zu tun.

Und hat sich die Stadt in dieser Zeit verändert?

Natürlich sehe ich heute vieles mit anderen Augen als früher. Ich bin jetzt auch in einer anderen Position. Doch kann ich an vielem wieder anknüpfen.

