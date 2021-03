Kunsthaus Grenchen Eine gefährdete Schönheit: Kunstausstellung über den Wald und seine Bewohner «Im Wald» nennt sich die neue Ausstellung im Kunsthaus Grenchen, welche von elf Kunstschaffenden bespielt wird. Auch wenn die Ausstellung eigentlich schon früher geplant war, hat das Thema nicht an Aktualität verloren. Fränzi Zwahlen-Saner 07.03.2021, 05.00 Uhr

«Im Wald» im Kunsthaus Grenchen: Alex Hanimann «Trapped» zvg

Kein Tag vergeht, an dem der Wald nicht in irgend einer Weise Thema ist. Der Wald gehört uns allen und man liebt es, sich darin zu bewegen. Besonders auch jetzt, in der Coronazeit, ist der Wald so etwas wie ein Paradies, in dem man sich frei bewegen kann. Der Wald freut uns aber nicht nur; er macht uns auch Sorgen, ist Ort des Geheimnisvollen und Unbekannten. Und er ist Ort der Wirtschaftlichkeit und der Wissenschaft. «Im Wald» heisst die neue Ausstellung im Kunsthaus Grenchen. «Wir hatten diese Ausstellung im letzten Jahr geplant, mussten sie dann aus bekannten Gründen um ein Jahr verschieben», sagt die Kunsthaus-Leiterin Claudine Metzger:

«Alle elf ursprünglich angefragten Kunstschaffenden sind wieder mit dabei und auch das Thema hat trotz der Verschiebung nichts an Aktualität eingebüsst.»

Im Bann der alten Baumriesen

Es sind also elf Kunstpositionen, die Metzger zu dieser eindrücklichen Schau zusammengetragen hat und es zeigt sich: Das Thema Wald ist unerschöpflich. Im Neubau startet der Rundgang mit den Arbeiten von Angela Lynn. Die chinesisch-englische Künstlerin, die in Lugano lebt, verweist mit ihrem fein gemalten Ansichten von Nadelbäumen auf die chinesische Maltradition. Begeistert ist sie von den hundertjährigen Zeder, die vor ihrem Atelier stehen. Ergänzt werden Lynns Arbeiten in diesem Raum von den Kohlezeichnungen von Yann Amstutz. Der Neuenburger, eigentlich ausgebildeter Fotograf, beschäftigt sich seit Jahren mit dem Wald, vor allem auch dem Tropenwald in Costa Rica. Er hat dazu übergrosse Zeichnungen geschaffen, in denen das Licht und der Schatten eine grosse Rolle spielen. Von Julian Charrière, der in Berlin lebt, sind drei Objekte mit dem Titel «To Observe is to Influence» zu sehen. Es sind verkohlte Tropenhölzer, in welche er botanische Zeichnungen von Alfred Russel Wallace (1823-1913) einem Gefährten Darwins, eingraviert hat. Kohlezeichnungen sowie verkohlte Baumobjekte zeigt auch Luca Mengoni aus Bellinzona.

Der Wald ist in der Nacht am geheimnisvollsten

Im Altbau, Villa Girard geht es weiter mit einer Video-Arbeit von Nico Müller aus Olten. Er ist im Wald unterwegs, man sieht eigentlich nichts, hört aber den nächtlichen Wanderer.

Theresa Chen «Im Wald» mit «Poisonous Plants» zvg

Theresa Chen aus Zürich, hat Spinnweben und Pilze fotografiert und verweist damit auf den Zyklus des Werdens und Vergehens. der Schönheit und der Gefährlichkeit des Lebens. Auf eine meditative Art nähert sich Felix Studinka aus Zürich dem Baum. Er vertieft sich die Baumrinden, die zu eigentlichen Landschaften werden. Marianne Engel aus Zürich ist sowohl Künstlerin als auch Naturwissenschaftlerin. Sie bevorzugt Aufenthalte im Wald in der Dämmerung oder in der Nacht. Besonders haben es ihr die Pilze angetan, die sie in Originalgrössen aus Kunststoff nachbildet und ihnen dann mit künstlichen Lichtquellen eine märchenhafte Erscheinung verleiht.

Es gibt viel Leben im Wald, wir wissen es, sehen aber einiges davon nicht. Das macht sich Alex Hanimann aus St. Gallen mit seiner Fotoserie «Trapped» zu Nutze. «Trapped» sind Bilder von Fotofallen, die der Künstler von Förstern und Jägern erhält. Ein Reh, ein Hirsch, ein Fuchs. Endlich sehen wir sie, wie sie überrascht, aber voller Stolz in die Kamera blicken. Den Durst der Bäume hörbar machen Eine eindrückliche, nicht allein künstlerische, sondern auch wissenschaftliche Arbeit stammt von Marcus Maeder aus Zürich, der auch als Komponist tätig ist. Sein Ansinnen ist, ökologische Vorgänge nicht nur sichtbar, sondern auch hörbar zu machen. Zu sehen ist das künstlerisch-wissenschaftliche Beobachtungssystem «Treelab». Maeder hat dabei Töne von Föhren im Wallis während ihrer Wachstumsphase im Frühsommer eingefangen. Man sieht nun auf vier Bildschirmen einen Waldausschnitt und hört gleichzeitig, wie das Leben in diesen Bäumen «clickt». «Die Pflanzen flüstern im hochfrequentierten Audiobereich», sagt der Künstler. Gleichzeitig hat Maeder der Sonneneinstrahlung eine musikalische Tonspur gegeben. So entstand eine eigentliche Musikkomposition. Esther van der Bie aus Biel baut mit ihrem Fotografien die Natur in ihrem Atelier nach. Manchmal ist der Nachbau offensichtlich, manchmal fast nicht.

Den Schlusspunkt setzt nochmals Julian Charrière mit einem Video mit historischen Waldrodungen, die den Moment des Fallens der Bäume schonungslos zeigt. Er verweist damit auf die horrende Abholz-Geschwindigkeit in den Wäldern unserer Erde.

«Im Wald» Kunsthaus Grenchen von 6. März bis 15. August